Оренбург, 31 июля, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Покровский подчеркнул, что пока окончательного решения о месте перезахоронения нет. Один из вариантов — перезахоронить останки в Китае. На территории православной церкви в Кульдже.

Orenburg.ru Она из сотен братских могил, установленных на месте расправ подручных Дутова

«В российских СМИ опубликовано столько нелепостей, столько слухов, столько несоответствующих действительности вещей, что диву даёшься, откуда это все берётся!» — сказал Покровский по поводу однобокого, по его мнению, освещения казачьей идеи в средствах массовой информации.

«Что касается Табынской иконы Божьей Матери (особо почитаемой оренбургским казачеством и жителями Оренбургской губернии), то мы считаем, что она должна быть здесь — в Оренбуржье. Мы знаем стопроцентно, где она находится. Поэтому мы в свое время (в 2009 году) просили патриарха разрешить крестный ход с иконой (список сделан в 2006 году, икона хранится в Оренбурге — ИА REGNUM ). Подобный крестный ход происходит не только в Оренбурге. Он был в Германии, Франции, Италии, Праге, Варшаве, сейчас крестоходцы находятся в Омске. Планируют двигаться по Иртышу, зайти в Казахстан. Сейчас обзаводимся нужными документами. С 2009 года икона наша была практически во всех горячих точках», — сказал Покровский.

По словам Александра Покровского, в 2009 году крестный ход начали с мыслями о том, что завершат его с оригиналом иконы из Китая в Россию. Исходя из знаний обстановки, казаки утверждают, что икона находится именно в Китае:

«Ни где-то, ни в Сан-Франциско, как многие говорят, ни в Австралии. Нет, она в Китае и находится, в запасниках. Есть определённые приметы. Местные жители-китайцы, кто видел её в запаснике, рассказывали нам, и по этим приметам можно определить, что это действительно она».

Казаки работают с МИД, обращались в Минкультуры РФ, к президенту РФ. По словам Покровского, обзавелись необходимыми документами:

«Будем это (перезахоронение останков Дутова — ИА REGNUM ) делать в любом случае, независимо от того, будут слушания, к чему они приведут, потому что, может, я ошибаюсь, но мне кажется, вот эта вся волна сделана для того, чтобы потом сослаться на общественное мнение и все это прекратить».

По мнению казака, информационный всплеск может сослужить плохую службу:

«Вакханалия просто пошла. Кто знает, кто не знает, все об этом пишут. Кто-то грамотно, кто-то безграмотно. Вот. Коммунисты какие-то свои мнения высказывают. Их мнение нас вообще не интересует. Мы в своё время (когда первым секретарем обкома был Владимир Новиков) договаривались, что не трогаем их святыни, они не трогают наши. Полукоммунист-полукоммерсант Амелин (сейчас первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин) почему-то посчитал сказать свое жесткое слово. Если они хотят таким образом вести себя, ну мы будем, так сказать, перекрывать их офисы коммунистические. Будем бороться с их названиями героев, как Цвиллинг (в Оренбурге в честь председателя Военно-революционного комитета (РВК) Самуила Цвиллинга названа улица). Эти люди по локоть в крови. Понятно, нынешняя власть напугана и боится, что перезахоронение может повлечь какие-то эксцессы. Этим надо заниматься без афиширования. Как будет всё готово, сообщим народу», — сказал представитель казачества.

Александр Покровский отметил, что инициатива перезахоронения и её реализация — это дело самих казаков, также как и финансовая сторона вопроса.

«Но раз губернатор сказал, то верим, что будет сделано. В то же время, мы чувствуем, что губернатора какие-то силы бьют по рукам, хотя, может, это только кажется», — поделился подозрениями оренбургский казак.

Покровский считает, что в умах людей ещё крепко сидит советская коммунистическая пропаганда. Он вспомнил случай, когда в 2009 году после открытия станицы им. Дутова в пригороде Оренбурга в казачий штаб пришла пожилая женщина. Она плакала из-за того, что станице дали имя Дутова. Своё поведения женщина аргументировала тем, что «в школе так учили».

«Пропаганда советская так в головах и сидит. Хочется, чтобы нормальные СМИ объективно об исторической роли Дутова говорили. И хотя государство давно уже отказалось от однозначной оценки страшного периода Гражданской войны, но в умах людей коммунистическая оценка этого есть. Это, конечно, очень огорчительно, но это есть», — сказал Александр Покровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля глава региона Юрий Берг заявил о результатах встречи с китайскими властями, которые в ответ на просьбу о помощи в поисках иконы Табынской Божьей матери и могилы Дутова предложили перезахоронить останки атамана в Оренбургской области.

В своем блоге губернатор отметил, что казаки попросили его посодействовать в возвращении реликвии и праха атамана. В итоге китайской стороне были переданы два письма. Первое о том, что в запасниках одного из музеев КНР находится Табынская икона Божией Матери — православная реликвия, попавшая в Китай во время Гражданской войны и утраченная в конце 40-х годов прошлого века. Эта икона имеет особое значение для православных Оренбуржья.

Второе письмо касалось останков атамана Дутова, которые, по некоторым сведениям, покоятся на католическом кладбище. В письме указывалось предполагаемое место могилы Александра Дутова и была просьба перезахоронить его останки на одном из православных кладбищ Китая.

«Оба документа мы с полпредом президента РФ в ПФО Михаилом Викторовичем Бабичем отдали члену госсовета КНР Яну Цзечи. Китайский коллега обещал разобраться и помочь в решении этих вопросов. Но наши дипломаты сказали, что на перезахоронение китайцы вряд ли пойдут, а вот отдать прах могут, и предложили нам проработать и этот вопрос. Прецедент уже имел место, когда к китайской стороне обратились с просьбой о перезахоронении останков генерала Каппеля. Сотрудники нашего посольства сказали, что власти КНР просто передали прах В.О. Каппеля, который был погребен на кладбище Донского монастыря в Подмосковье, так же как прах А.И. Деникина», — отметил Юрий Берг.

Вместе с тем глава Оренбуржья подчеркнул, что если китайская сторона передаст останки Дутова, то принимающая сторона должна осознавать, готова ли она их принять.

«И ответить на этот вопрос должны сами оренбуржцы. А по поводу — подчеркиваю! — предполагаемого события хочу сказать, что, независимо от личных симпатий и политических убеждений, мы должны знать и чтить историю страны, историю родного края и людей, чьи имена из истории не вычеркнешь», — резюмировал Юрий Берг.

Добавим, что мнение местного населения по поводу перезахоронения праха Дутова в Оренбуржье неоднозначно. Произошел раскол: одни считают, что прах оренбургского казака и белогвардейца необходимо предать земле на Родине, а кто-то выступает против этого.