УФСБ по Алтайскому краю Расписание молитв представителя запрещённой религиозной экстремистской организации в Барнауле

УФСБ по Алтайскому краю Улики, изъятые при задержании представителя запрещённой религиозной экстремистской организации в Барнауле

Барнаул, 31 июля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Читайте также: В Барнауле за вербовку задержан член религиозной экстремистской организации

Напомним, под прицел правоохранительных органов представитель религиозной экстремистской организации попал весной 2015 года. Выяснилось, что в арендованное помещение одного из барнаульских кафе мужчина преобразовал в молельную комнату. На еженедельных религиозных собраниях он пропагандировал среди приходивших идеологию и ценности, цели, задачи, структуру, формы деятельности международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

УФСБ по Алтайскому краю Запрещенная литература, изъятая у представителя запрещённой религиозной экстремистской организации в Барнауле

«При внушении основ «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он позиционировал их как единственно верное исламское учение. Зная, что религиозная организация запрещена на территории России, мужчина соблюдал меры конспирации и требовал того же от своих «прихожан». В молельной комнате, а также по месту жительства и регистрации гражданина сотрудниками Управления при содействии ГУ МВД России по Алтайскому краю изъята экстремистская литература», — пояснили в ФСБ.

Напомним, с момента задержания мужчина находился в одном из следственных изоляторов Алтайского края. В ходе следственных мероприятий он дал исчерпывающие признательные показания. Приговор в законную силу не вступил.

УФСБ по Алтайскому краю Одеяние представителя религиозной запрещённой экстремистской организации в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, «радикальный ислам» считается основным поставщиком и главным распространителем терроризма. Несмотря на то, что Алтайский край от регионов с напряженной обстановкой отделяют многие тысячи километров, здесь время от времени все же появляются новости о тех или иных случаях проявления экстремизма. Большинство из них связано с распространением запрещенной в России литературы, но в распоряжении правоохранителей имеются и более серьезные факты.

УФСБ по Алтайскому краю Улики, изъятые при задержании представителя запрещённой религиозной экстремистской организации в Барнауле

Читайте также: Радикальные исламисты пытаются вербовать сторонников на Алтае

В 2017 году количество преступлений экстремистской направленности в Алтайском крае выросло более чем на 20% (24 против 17 в аналогичном периоде прошлого года). Причем каждое второе преступление совершено молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Эта информация была озвучена на недавнем выездном заседании краевой комиссии по противодействию экстремизму, которое состоялось в Целинном районе.