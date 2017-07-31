Москва, 31 июля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Половина жителей России 50% (против 38% в 2010 году) называют состояние экологии в месте своего проживания благополучным. Негативно характеризуют ситуацию 47% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

Стоит отметить, что чаще жалуются на плохую экологию жители Москвы и Санкт-Петербурга — 56%. Среди жителей малых городов и сел эта доля составляет 42−43%.

24% граждан сегодня отмечает улучшение экологической обстановки за последние годы — в 2009—2010 гг. об этом говорили только 10%.

При этом 35% все же оценивают изменения негативно, 39% считают, что ситуация осталась на уровне пятилетней давности.

Среди неблагоприятных экологических изменений первые строчки занимают: загрязнение водоемов (52% в 2005 г., 37% в 2017 г.) и воздуха (49% и 36% соответственно).

Также в проблемные зоны входят: загрязнение питьевой воды (22%), ухудшение здоровья людей (22%), вырубка лесов, сокращение парковых площадей (20%).

Ответственность за состояние экологии сегодня уже возлагается преимущественно не на федеральное правительство (27% в 2010 г. — первое место в рейтинге), а на местные (25%) и региональные (23%) власти.

Кроме того, усилилось осознание ответственности рядовых граждан за сохранение природы: с 12% до 25%.

2017-й год в России объявлен годом экологии. Примечательно, что, согласно опросу, знают об этом лишь 26% граждан РФ.

Опрос проведен 21−22 июля 2017 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин указом утвердил Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. В тексте документа говорится, что в России ежегодно в среднем регистрируется порядка 950 опасных гидрометеорологических явлений, ущерб от них может достигать около 1% ВВП.

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