Якутск, 21 июля, 2017, 12:30 — ИА Регнум. 20 июля, в Государственной резиденции Президента Кыргызской Республики «Ала-Арча», открылся международный Форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания Якутии, приветственным словом ко всем гостям и участникам Форума обратился Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Глава Кыргызстана отметил, что для кыргызов проведение крупного международного Форума важно потому, что Алтай — это территория, на которой протекала значительная, неотъемлемая часть истории кыргызского народа.

Пресс-служба Госсобрания Якутии Форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи»

«Для каждого кыргыза являются святыми слова «Алтай», «Ала-Тоо», «Манас», «Эне-Сай». Кыргызы на протяжении веков и по сей день проживают на огромных пространствах от Эне-Сая и северо-западной Монголии до Тенир-Тоо, в Ферганской Долине и на Памире, в горах Ала-Тоо и в Синьцзяне», — сказал Алмазбек Атамбаев, отметив, что сегодня в доме приёмов с символичным названием «Энесай» собрались учёные — антропологи и этнологи, археологи и лингвисты, исследователи фольклора и представители общественности из 12 стран.

В своем выступлении Президент Кыргызской Республики предложил участникам Форума обратиться к руководству Российской Федерации и стран алтайской языковой семьи с призывом совместно построить на Алтае историко-культурный центр «Алтайская цивилизация».

«Мы, кыргызы, готовы в короткие сроки сделать проект этого центра и построить один из его павильонов — музей истории енисейских кыргызов и Кыргызского каганата. Я уверен, что и руководство, и президент Российской Федерации поддержат нас», — сказал он.

Киргизский лидер призвал тюркоязычные народы Евразии к более тесному сотрудничеству. По его словам, это укрепит безопасность и улучшит благосостояние народа.

На Форуме также с приветственной речью выступил глава Республики Башкортостан Рустем Хамитов. Глава Башкортостана в своём выступлении отметил духовное родство народов алтайской языковой семьи, а также подчеркнул важную роль русского языка как языка межнационального общения в тюркском мире.

«В течение веков Россия, осваивая новые территории, включала в свою семью и тюркские этносы, создавая условия для сохранения их культур. По утверждениям ученых, наши предки как часть единой алтайской языковой семьи общались на едином языке. Однако в настоящее время многие представители тюркских народов не могут общаться без переводчика. Многие турки считают, что их поймут от Стамбула до Якутии, но это далеко не так. Поэтому мы должны активно заниматься изучением и продвижением русского языка как средства межнационального общения», — предложил Хамитов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на международном форуме, также напомнил, что Большой Алтай является прародиной многих культур, в том числе и тюрков.

«Сегодня нам необходимо с исторической и практической точки зрения осмыслить богатейшее наследие, истоки которого берут начало на Алтае. Эта работа позволит обобщить исторический материал и последние научные исследования, будет способствовать укреплению сотрудничества между народами, населяющими обширные территории Евразии и даст новый импульс для их развития», — считает Президент Татарстана.

По его словам, в современном мире существует необходимость в бережном отношении к богатейшему духовно-культурному наследию предков. Всестороннее изучение данной темы помогает подрастающему поколению органично вливаться в общемировые процессы, сохраняя при этом свой самобытный и уникальный этнокультурный облик.

Известный писатель, председатель Алтайского регионального отделения Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Белеков, приветствуя участников форума, отметил историческую значимость проводимого мероприятия, который, по его мнению, внесёт новое слово в будущность народов Алтайской цивилизации и евразийского пространства в целом.

«Сегодня, в эти тревожные времена современного мира, как никогда нам нужно то, что нас объединяет и сплачивает на основе общих корней истории и народных традиций. И важнейшее здесь — эпос. Законы о сохранении эпоса приняты в Киргизии и Якутии. На мой взгляд, сегодня крайне необходим модельный закон «О сохранении и развитии эпического наследия народов Евразии», который будет скреплять единство евразийского пространства. Правомерным было бы инициировать его в рамках Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. В эти дни я имел честь сопровождать Генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову, принявшую участие в церемонии презентации памятного знака под будущее здание Международного центра эпоса евразийских народов в Якутске. Также напомню, что на недавней встрече глав субъектов Российской Федерации у Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова была поддержана идея учреждения под эгидой Российской Комиссии по делам ЮНЕСКО Евразийского культурного центра в Москве, где гуманитарные процессы приобретут целенаправленный и системный характер. Создание данного Центра — не только прямое выполнение поручения Президента России, направленное на расширение культурно-гуманитарных связей на евразийском пространстве, но и реализация ожиданий от других стран СНГ и АТР», — подчеркнул Иван Белеков.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков от имени парламента Якутии и всех жителей республики приветствовал участников и гостей Международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи». Спикер Ил Тумэна передал приветственный адрес Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова с пожеланиями успехов в работе этого знаменательного в истории наших народов события.

«Ровно месяц назад, 20 июня, в нашей республике были проведены Дни культуры и искусства Кыргызской Республики. И параллельно вместе с Якутией Дни культуры Кыргызской Республики проводились в столице России, в городе Москве. Дни культуры и искусства в Республике Саха (Якутия) возобновили традицию культурного сотрудничества, которая была заложена нашими предшественниками еще полвека назад. В 1966 году, во главе с известным кыргызским общественным деятелем, первым секретарем правления Союза писателей Киргизской ССР, прозаиком, драматургом Токтоболотом Абдумомуновым, в Якутию приехала представительная делегация кыргызских писателей, которые заложили основу для литературного, культурного обмена между нашими народами. И, вот, спустя много лет, нам удалось восстановить эту хорошую традицию. Прошедшие Дни культуры и искусства Кыргызской Республики в Якутии стали одними из самых памятных событий в культурной жизни нашей республики, и, поэтому, я хотел бы поблагодарить лично Вас, Алмазбек Шаршенович, от имени руководства и общественности Якутии за поддержку и содействие в проведении этих Дней», — сказал Александр Жирков.

Председатель парламента отметил, что Якутию и Кыргызстан связывают имена славных сынов двух народов — Максима Аммосова, который стоял у истоков новой государственности Кыргызской республики и Якутии, а также Чингиза Айтматова. «Все мы, как и многие народы мира, считаем Чингиза Айтматова своим писателем, и герои его бессмертных произведений и поныне живы в сердцах его благодарных читателей. К 85-летию великого писателя и гуманиста, жители Якутии назвали крупный алмаз, добытый в 2013 году, именем Чингиза Айтматова», — сообщил Александр Жирков.

Спикер также подчеркнул, что кыргызский эпос «Манас» и якутский эпос Олонхо были признаны шедеврами нематериального культурного наследия человечества.

«Буквально в эти дни Республику Саха (Якутию) посетила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. В рамках ее визита было подписано уже третье по счету коммюнике между Якутией и ЮНЕСКО, в котором было сказано о создании Международного Центра эпоса евразийских народов, и включении его в систему центров ЮНЕСКО второго уровня. Этот проект был инициирован и поддержан в марте 2017 года на встрече у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также на сегодня активно ведется работа по продвижению еще одного международного проекта — «Эпические памятники народов мира». Первым в этом проекте был кыргызский эпос «Манас», составленный по варианту народного писателя Кыргызстана, Героя Кыргызской Республики Бексултана Жакиева. Мы перевели его на якутский язык, а в Кыргызстане на кыргызском языке был издан якутский героический эпос Олонхо. Буквально два месяца назад на якутском языке был издан алтайский эпос «Маадай-Кара», а алтайцы подготовили к изданию наш якутский эпос. По личной инициативе Главы Республики Башкортостан также заключено Соглашение по изданию башкирского эпоса «Урал-Батыр» на якутском языке, который выйдет в конце этого года. Башкирские переводчики, в свою очередь, заканчивают работу над якутским эпосом. Далее идут тувинский и бурятский эпосы. В целом, мы имеем предварительные соглашения с 10 субъектами России. Пользуясь случаем, я бы хотел пригласить к участию в этом международном проекте под эгидой ЮНЕСКО и другие народы — носителей эпического наследия», — отметил Александр Жирков.

В завершении выступления спикер Ил Тумэна подчеркнул, что понимание своей идентичности без пошаговых конкретных действий осуществлять невозможно, нужны конкретные, осязаемые, понятные людям действия, которые будут объединять народы.

«Издревле миссией народов алтайской семьи было установление связи между континентами и цивилизациями, быть мостом между мирами, вносить в общемировую культуру свой собственный неповторимый вклад. Пусть проведение международного Форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» станет знаменательным событием в истории мировой алтаистики, в мировом языкознании и послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — сказал Александр Жирков.

В работе международного Форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» принимают участие более 100 ученых-алтаистов, историков, археологов, этнографов, антропологов, лингвистов, исследователей фольклора, искусства и культурного наследия из ближнего, дальнего зарубежья, России и Кыргызстана. Будут обсуждены результаты последних научных исследований, образовательных и культурных проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей народов, населяющих обширные территории Евразии, на основе общих алтайских языковых, этногенетических и историко-культурных связей.

Сегодня, в рамках международного форума, состоится открытие экспозиции «Алтайское кочевье» в Центре кочевой цивилизации им. Курманжан Датки в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области. На территории центра планируется размещение живого музея в виде кочевья из 30 юрт для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов в национальных кочевых традициях.