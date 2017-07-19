Якутск, 19 июля, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Накануне рассмотрения парламентариями Государственной Думы Российской Федерации во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», спикер Ил Тумэна Александр Жирков 17−18 июля встретился с руководителем парламентской фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместителем Председателя Государственной Думы Российской Федерации Владимиром Васильевым.

Пресс-служба Госсобрания Якутии Председатель Госсобрания Якутии Александр Жирков

14 июля 2017 года в первом чтении Госдума приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». В число поправок в законопроект были внесены изменения, касающиеся вопроса предоставления земельных участков на территории охотничьих угодий.

Напомним, что на тридцатом (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) народные депутаты республики выразили несогласие в части предоставления земельных участков на территории охотугодий. По итогам рассмотрения проекта федерального закона парламентарии направили в Государственную Думу постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) об отзыве на проект федерального закона № 188 813−7 «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Парламентарии Якутии отметили следующее: пунктом 5 статьи 1 проекта федерального закона предлагается пункт 16 статьи 7 Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изложить в новой редакции, согласно которой основанием для отказа в предоставлении гражданину в безвозмездное пользование земельного участка, расположенного в границах охотничьих угодий, будет являться факт размещения на указанном земельном участке объекта охотничьей инфраструктуры.

В Республике Саха (Якутия) из 365 охотпользователей 362 являются охотпользователями на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и не отражены на публичной кадастровой карте. Это связано с тем, что предоставление в аренду земельных и лесных участков на основании указанных лицензий законодательством не предусмотрено. Кроме того, до настоящего времени действует установленный постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 17-П запрет на переоформление ранее выданных долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов на охотхозяйственные соглашения, в связи с чем не заключены соответствующие договоры аренды лесных участков.

Исходя из этого, народные депутаты Якутии считают, что новая редакция пункта 16 статьи 7 Федерального закона № 119-ФЗ ограничивает права охотпользователей, на территориях охотничьих угодий которых будут предоставляться земельные участки для использования гражданами в соответствии с любым видом разрешенного использования земельного участка, и не соответствует федеральному законодательству.

Необходимо отметить, что рассмотрение данного проекта закона в Государственной Думе РФ на сегодняшний день проводится достаточно оперативно и в период «каникул» региональных парламентов. По мнению Александра Жиркова такая спешка лишает субъекты досконально прорабатывать поправки и изменения с учетом своих интересов и отстаивать свои позиции в Федеральном Собрании Российской Федерации.

В беседе с заместителем Председателя Госдумы Владимиром Васильевым также была затронута проблема обманутых дольщиков.

Стоит отметить, что 3 июля Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел парламентские слушания по вопросу формирования эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства в рамках подготовки ко второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В ходе обсуждения Вячеслав Володин отметил: «Те подходы, которые были реализованы с позиции передачи части полномочий к институтам саморегулирования, привели к тому, что контроль над ними был полностью утрачен, и мы вынуждены заново вернуться к восстановлению этого контроля».

По итогам парламентских слушаний спикер Государственной Думы поручил создать рабочую группу, которую возглавил заместитель Председателя Государственной Думы Владимир Васильев. Вячеслав Володин также предложил региональным парламентам детально просмотреть и обсудить проблемы обманутых дольщиков на парламентских слушаниях.

Во встрече спикера Ил Тумэна Александра Жиркова с вице-спикером российского парламента Владимиром Васильевым было принято решение о создании в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) рабочей группы по урегулированию вопроса обманутых дольщиков в Якутии.

Александр Жирков подчеркнул, что данная рабочая комиссия должна состоять из представителей исполнительной власти, законодательной власти, застройщиков, заказчиков и общественности республики. При этом спикер отметил, что решения по этому вопросу должны быть взвешенными и решаться строго в рамках федерального бюджета.

Согласно предложению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков поручил провести публичные слушания в парламенте Якутии, которые пройдут 20 июля текущего года.

Александр Жирков также обсудил с Владимиром Васильевым вопрос участия регионов в реализации межпарламентских отношений между Федеральным Собранием Российской Федерации и законодательными органами зарубежных стран.

Председатель Ил Тумэна подчеркнул, что в отношениях между государствами, должна обязательно присутствовать региональная составляющая, то есть межпарламентские связи на государственном уровне должны быть подкреплены региональными межпарламентскими отношениями. Об этом, кстати, Александр Жирков говорил на встрече руководства Якутии с депутатами Палаты Представителей Японии: председателем правления Японского Комитета содействия Республике Саха (Якутия) Хории Манабу и советником Японского Комитета содействия Республике Саха (Якутия) Аояма Сюхей, которая прошла 13 июля 2017 года.

Также Александр Жирков встретился с депутатом Государственной Думы ФС РФ Галиной Данчиковой. Парламентарии обсудили вопрос продвижения законодательных инициатив Республики Саха (Якутия) в Государственной Думе Российской Федерации. В этом вопросе Александр Николаевич рекомендовал акцентировать внимание на работе по объединению деятельности региональных законодательных органов Дальнего Востока и Арктической зоны.

По внесению поправок в закон о «дальневосточном гектаре» спикер Ил Тумэна высказал мнение, что при внесении поправок в законопроект, Государственное Собрание (Ил Тумэн) и Правительство республики должны иметь единую, согласованную позицию.