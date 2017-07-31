Мурманск, 31 июля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В Мурманске выполнен плановый доковый ремонт атомного ледокола «Вайгач». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот», атомоход полностью готов к работе в акватории Северного морского пути.

Rosatomflot.ru Ледокол «Вайгач»

«Доковый ремонт начался 17 июня, — напомнили в Росатомфлоте. — За это время работниками предприятия выполнен большой объём работ, в частности демонтаж гребного вала винто-рулевого комплекса, а также ремонт дейдвудного подшипника гребного вала».

По данным предприятия, ремонт атомного ледокола завершился в запланированные сроки. Произведённый доковый ремонт «Вайгача» позволит атомоходу продолжить работы по проводке судов в высоких широтах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по планам Росатомфлота, в скором времени место «Вайгача» у причала в Мурманске займёт атомоход «Таймыр».

Напомним, в апреле 2017 года, ФГУП «Атомфлот» завершило плановые работы по продлению ресурса реакторной установки атомного ледокола «Вайгач» со 175 тысяч до 200 тысяч часов. Первоначально назначенный ресурс реакторной установки этого атомного ледокола составлял 100 тысяч часов.

Сейчас на предприятии ведутся работы по продлению ресурса до 200 тысяч часов реакторной установки атомного ледокола «Таймыр», они будут завершены в конце 2017 года.

Добавим, представители ФГУП «Атомфлот» не раз заявляли о том, что предприятием ведётся работа по недопущению «ледовой паузы» в российском секторе Арктики. По итогам 2016 года Росатомфлот зафиксировал увеличение числа ледокольных проводок: всего атомные ледоколы сопроводили в акватории Северного морского пути 410 судов.

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