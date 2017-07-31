Работа сервиса «Сбербанк-онлайн» восстановлена
Москва, 31 июля, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Неполадки в работе сервиса «Сбербанк-онлайн» устранены, передает 31 июля телеканал НТВ.
«Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в ряде российских регионов в работе Сбербанка произошел сбой. Клиенты сообщали о затруднениях при операциях с банковскими картами.
Причины сбоя в работе Сбербанка устанавливаются.
Предыдущий технический сбой в системе электронных платежей в Сбербанке произошел 9 июня. Сбой длился 40 минут.
В настоящее время все системы Сбербанка работают в штатном режиме.
Уточняется, что сложности с обслуживанием возникли только у тех клиентов Сбербанка, которые пытались совершить операции в устройствах сторонних банков, а также у клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка.
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