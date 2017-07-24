Якутск, 24 июля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. 22 июля Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), вице-президент Международной ассоциации «Эпосы народов мира» Александр Жирков встретился с Президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым в городе Чолпон-Ата. Встреча состоялась в Государственной резиденции Главы Кыргызской Республики в рамках международного Форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента Якутии.

Фото Султана Досалиева Встреча Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова с Президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым

Алмазбек Атамбаев тепло поприветствовал почетного гостя, отметив, что рад вновь встретиться. Глава Кыргызстана также выразил благодарность Александру Жиркову за участие в Форуме алтайской цивилизации.

В ходе разговора были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Саха, и отмечена важность продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Напомним, что в апреле 2015 года в Кыргызстане состоялась презентация книги «М.К. Аммосов. Кыргызский период деятельности», инициатором издания которой был Алмазбек Атамбаев. Свое предложение Глава государства озвучил в ноябре 2014 года во время приёма по случаю успешного завершения кыргызско-якутского проекта по изданию переводов эпосов двух народов. Во время той встречи была обсуждена идея об издании книги о кыргызском периоде жизни М.К. Аммосова. И, буквально, в течение одного года эта идея воплотилась в жизнь.

В честь этого знаменательного события Алмазбек Атамбаев встретился с якутской делегацией во главе с Председателем парламента Якутии Александром Жирковым. Глава Кыргызской Республики выразил признательность спикеру Ил Тумэна за значительный вклад в дело популяризации кыргызского эпоса «Манас», произведений великого писателя Чингиза Айтматова и других кыргызских авторов и увековечение памяти государственного деятеля Максима Аммосова.

Международный форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» с участием ученых из 11 стран мира проходил с 20 по 22 июля на побережье высокогорного озера Иссык-Куль.

Участники форума изучили культурные, лингвистические, исторические аспекты связей народов, вышедших из алтайского региона. По мнению ученых, Алтай является одной из колыбелей человеческой цивилизации, ставшей прародиной финно-угорских, тюрко-монгольских, маньчжуро-тунгусских, корейского и японского народов. Народы алтайской языковой семьи сегодня населяют территории от Якутии до Турции и Ирана, а также Венгрии, Карелии, Урала, Поволжья и Центральной Азии.

По итогам работы Форума, его участники приняли декларацию, в которой отмечено, что новый формат научно-образовательных и культурных связей между народами и странами, имеющими общие алтайские корни, будет способствовать углублению взаимопонимания и расширению сотрудничества между заинтересованными странами.