Москва, 31 июля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. В июне-июле 2017 года лучше других справлялись со своими обязанностями (первая группа (с 1-го по 25-е место) — лидеры рейтинга мэров российских городов) градоначальники Москвы Сергей Собянин, Белгорода Константин Полежаев и Уфы (Башкирия) Ирек Ялалов. Мэр Москвы снова стал лидером рейтинга после некоторого перерыва. Глава Белгорода не покидает тройку лидеров с начала 2017 года, а мэр Уфы впервые попал в тройку лидеров. Таковы данные рейтинга мэров российских городов за первый квартал 2017 года, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Тула на гравюре 1807 года

Заслуживают хорошей оценки работы мэры городов (с 26-го по 63-е место) — Сергей Иванов (Липецк), Андрей Сысоев (Мурманск) и Эдхам Акбулатов (Красноярск) — они в тройке «середняков».

Группу аутсайдеров (с 64-го по 88-е место) возглавили: глава Майкопа (Республика Адыгея) Александр Наролин, Екатеринбурга (Свердловская область) Евгений Ройзман и Петропавловска-Камчатского (Камчатский край) Виталий Иваненко.

Хуже всего работали в июне-июле градоначальники Александр Перескоков (Киров), Виталий Лихачёв (Волгоград), Сергей Фролов (Омск, с 20.07.2017 года сменил Вячеслава Двораковского), они замыкают группу аутсайдеров.

Напомним, по итогам рейтинга в апреле-мае лучше других справлялись со своими обязанностями градоначальники Белгорода Константин Полежаев, Салехарда (Ямал) Иван Кононенко и Москвы Сергей Собянин, который опустился на третье место из-за нашумевшей программы реновации.

Низкое качество работы показали мэр Биробиджана (Еврейская автономная область) Евгений Коростелев, Махачкалы (Республика Дагестан) Муса Мусаев и Омска Вячеслав Двораковский.

Объектами рейтинга являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Понятие «мэр» не имеет единого значения в различных субъектах России (как и в стране в целом). Под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций (основываясь на изначальном значении слова «мэр»).

В случае с городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) сделан акцент на отношении к их руководителям как к градоначальникам, а не как к главам субъектов.

Главы Владивостока и Горно-Алтайска длительное время не выполняют свои обязанности, продолжая формально занимать свои посты. Идя навстречу пожеланиям значительной части местных и федеральных экспертов, в исследование введены лица, фактически исполняющие обязанности мэров этих городов.

Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса мэра («и.о.», «временно исполняющий» и т.п.).

Алексей ПОДБЕРЁЗКИН

Политический деятель, историк, профессор МГИМО. Председатель Комитета «За чистые и честные выборы», депутат Государственной думы РФ (1995−1999 гг.)

Степень влияния и возможностей должна увеличиваться по мере приближения начальника к «земле». То есть федеральный чиновник оказывает на жизнь людей минимальное влияние. А он сегодня находится в большом почёте. И наоборот, максимальное воздействие оказывает мелкий чиновник — но у него и власти, и влияния, и денег очень мало. Считаю, что эту пирамиду надо бы перевернуть. Сделать так: чем ближе к народу, и вроде бы мельче по статусу служащий — тем больше полномочий и возможностей, в том числе финансовых, у него должно быть. Но, согласно существующей практике, даже пропорции бюджета делятся следующим образом: большая часть идет в федеральный бюджет, потом уходит в региональный, и наименьшая толика этой части — в городской. А, на мой взгляд, большая часть должна быть у мэров. Конечно мегаполисы, такие как Москва, стоят особняком в этой системе. Но не совсем по вышеназванным причинам. А потому что мэр московский не руководитель местного самоуправления. Он глава региона, причём самого крупного, и самого богатого. И это уже отдельная тема, так как большинство российских налогоплательщиков расположены в Москве. Бюджет Москвы, как субъекта Федерации, составляет примерно 30% всего российского бюджета. Поэтому Москва нетипичный пример, не показательный. Приход к власти в Москве имеет иную, нежели в регионах, «историю».

Назначение мэров почти всегда зависит от воли губернаторов. И от этого очень часто возникают коллизии, когда человек приходит в качестве мэра, и его интересы пересекаются с региональной властью. Что не правильно. Они должны дополнять друг друга. Вообще история современных российских градоначальников весьма любопытна. Помню, что одно время после событий конца 80-х стали назначаться мэрами одни демократы, до этого назначались одни члены партии по рекомендации обкомов. Теперь не понятно вообще, по какому принципу их назначают. Хотя всё должно быть, казалось бы, просто: мэр — это хозяйственник. Это люди, которые должны заниматься на 90% ЖКХ и обеспечением нормальной жизни простого человека. Поэтому и нужно брать наиболее удачных профессиональных в этой области людей, которые могут эффективно исполнять хозяйственные функции. Таких на самом деле не очень уж и много. У нас есть чистой воды менеджеры, которые никогда ни чем не руководили, никакими предприятиями. Вот таким менеджером в своё время был Анатолий Чубайс: где бы ни был — всё разорил. К сожалению, у нас такие менеджеры бывают и среди градоначальников. Так называемая «двухголовая система», которая этих менеджеров насаждает, это от лукавого. Я бы предложил на какое-то время вообще приостановить все реформы в этой сфере. Так как любые наши реформы последних 25 лет делали только хуже. У нас ещё много чиновников и людей, примыкающих к ним, которые несут во власть мздоимство, казнокрадство, непрофессионализм. Сократите наполовину всех чиновников и негатива будет в два раза меньше. Такие меры и в бюджет средств добавят, и повысят эффективность управления на всех уровнях. А до тех пор будут множиться начальники, в том числе и городов, которые рассматривают должность как временное место для личного обогащения.

Игорь БУНИН

Политолог, президент Центра политических технологий

Уровень престижности кресла градоначальника, должности мэра, определяется сегодня тем, что ты в любой момент можешь попасть в тюрьму. Поэтому пост руководителя города сегодня нельзя назвать престижным. К тому же почти всегда означен конфликт с главой субъекта Федерации — с губернатором. В тебе видят постоянного соперника и ты ещё не устраиваешь высшую власть, которая любит вертикаль. Чтобы было так: президент — губернатор — подчинённый начальник города. Мэр, избранный народом, как правило, не нравится ни губернатору, ни соответствует Вертикали.

Рядом ходят назначенные менеджеры, которые всё больше и больше вытесняют мэров. Тех, кого сегодня назначают — мэрами назвать нельзя — это внешние управляющие. Обычно, внешнего управляющего находит губернатор и таким образом сохраняет великую Вертикаль. То, что «сити-менеджеры» стали заменять мэров, губительно для власти, потому что теряются взаимоотношения с обществом. Мэр выполнял эту функцию взаимосвязи между властью и людьми. Это обычная функция мэра. Во Франции, например, мэр — это одна из самых почитаемых, уважаемых профессий. Даже депутаты намного ниже оцениваются их обществом.

Считаю, чтобы вернуть доверие людей и престиж российским мэрам, надо убрать «сити-менеджеров» как класс. Вернуться к той системе, которая была раньше. Не надо бояться конфликта между губернатором и мэром. Не стоит думать, что этот конфликт опасен, что всё решает исключительно Вертикаль. Должна решать горизонталь. Должна быть система взаимодействия между властью и обществом и избранный мэр, который должен бояться не столько губернатора или Администрацию президента, сколько своих избирателей, и таким образом работать на благо людей.

Роман СМИРНОВ

Политолог, член Правления Ассоциации политических юристов

Российские градоначальники — люди сами по себе инициативные, активные. Хотя бы в силу того, что выборы выиграть достаточно сложно. А до недавнего времени это была повсеместная ситуация, когда для победы необходимо было общаться напрямую с избирателями и решать их проблемы, что называется, внизу. Сегодня во многих регионах прямые выборы мэра отменены. Кресла руководителей городов стали занимать люди иного склада: они лучше встроены во властную вертикаль, более системные, с какими-то схожими нюансами в биографиях и не имеющие в них сомнительных, криминальных историй. Это те люди, которые знают, как найти общий язык, в том числе и с губернаторами, с региональными заксобраниями, умеют вести активные переговоры в своём регионе не только с губернаторским корпусом, но и с представителями политических сил, с системными политическими партиями. В общем, современный градоначальник должен уметь находить подход к совершенно разным силам, как политическим, так и бизнес-элитам, понимать тонкие нюансы, которые связаны с внутренней политикой конкретного региона.

С учётом рисков, связанных с непосредственной реализацией пожеланий и наказов избирателей, нужно сказать, что стоять у городского руля — практика достаточно рискованная. Весьма часто происходят истории, связанные с возбуждением уголовных дел, в том числе по разнообразным экономическим статьям: взятки, мошенничество. Поэтому, человек, который претендует или соглашается на пост мэра, так или иначе не должен забывать о рисках, которые влечёт работа по конкурсам и контрактам, стремится к большей прозрачности. Ведь, так или иначе, он будет подвергнут давлению со стороны элит, его будут склонять на ту или иную сторону, и будет искушение выиграть какие-то преимущества.

Говоря о мэрах, важно отметить, что эти чиновники чаще других общаются с простыми людьми. Муниципальный уровень самый близкий к жителю. Соответственно, больше всего градоначальников и критикуют. При этом люди часто не догадываются, что в некоторых ситуациях у мэра просто нет ресурсов для решения проблем. Не каждый мэр ведёт правильную информационную политику. Но если он начинает активно доводить информацию о своей деятельности до общества, его тут же обвиняют в излишнем пиаре. Но мэр — не шахтёр. Он должен коммуницировать. Конечно, в городе должен быть ответственный за хозяйственные вопросы, но это должен быть менеджер, а не говорящая голова — оратор, не председатель Совета депутатов, который не имеет никаких ресурсов и при этом называется главой города. Лучше, чтобы мэр в городе был один. А председатель Думы — это совершенно другая ветвь власти.

Ещё одна существенная деталь. Часто мэра воспринимают исключительно как хозяйственника. На мой взгляд, мэр, — это, прежде всего политик, политический менеджер. Он принимает решения по достаточно серьёзным вопросам. И, с этой точки зрения, регулярная смена мэров через прямые выборы — максимально эффективна. А для того, чтобы реализовывать наказы избирателей — необходимы реальные рычаги. Контроль и прозрачность деятельности градоначальников необходим. Но все инструменты отдавать на более высокий уровень — это тоже не выход из ситуации, потому что муниципальный уровень, по сути, школа мэров — это определённая кадровая скамейка, подготовка управленческих кадровых специалистов, которые могут в дальнейшем расти до регионального и даже федерального уровня. Если превратить мэра в полностью подконтрольную марионетку, то он не будет успевать набираться опыта. Соответственно, будет иметь поверхностное представление о региональных и федеральных управленческих решениях.

Сегодня ещё не до конца выстроена муниципальная вертикаль, в большинстве регионов отменены прямые выборы мэров; избрание муниципальных депутатов заменяется назначением и сдвинуто на районный и поселковый уровни. Ещё одна тенденция этого ряда — объединение районов вместе с городами в городские округа. Всё это позволяет губернаторам получить контроль над подчинёнными ветвями власти, но снижает статус и полномочия городских и районных руководителей. Эта проблема носит системный характер. Поэтому я являюсь сторонником такой теории: прежде чем вводить ограничения, запреты и передачу власти с одного уровня на другой, надо достаточно чётко всё просчитать.

Дмитрий СОСНИН

Политолог, координатор проекта «Муниципальная карта России: точки роста» Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив

В течение десяти лет с 2005 по 2015 год в логике формирования вертикали власти и повышения управляемости территорий поступательно реализовывался сценарий сокращения количества мэров городов, избранных на прямых выборах населением. В результате наиболее распространённым стал вариант организации муниципальной власти, когда городом управляет избранный местными депутатами из своего состава глава города и нанятый по контракту «сити-менеджер». Однако сейчас модель с «сити-менеджерами» постепенно сходит на нет.

Если взять все городские округа России, а не только те, которые включает ЦИК «Рейтинг» в свою выборку, то по данным Минюста на 1 марта 2017 года из 572 городских округов в 390 из них (68%) уставами закреплена форма избрания главы города муниципальным представительным органом по результатам конкурсного отбора. Этот формат избрания был введён в 131-й Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» совсем недавно — в феврале 2015 года. В 132 городских округах (23%) сохраняется «двуглавая» модель: глава города vs глава городской администрации («сити-менеджер»). И только в 50 городских округах остались прямые выборы мэров — это всего 9%.

Данные Минюста показывают, что за последние два года произошёл массовый переход от управленческой схемы с «сити-менеджерами» в пользу избрания глав городов по результатам конкурса. Прежняя модель подспудно провоцировала конфликты (публичные и не публичные) между главой города, избранным из числа депутатов и формально являвшимся высшим должностным лицом, и «сити-менеджером», занимавшимся городским хозяйством и концентрировавшим в своих руках основные финансовые и организационные ресурсы. Неизбежно возникали вопросы: кто из них главный и как распределена политическая ответственность за ключевые управленческие решения и ситуацию в городе? Позиция назначенного по контракту главы городской администрации оказалась на практике неустойчивой, что приводило к их постоянной кадровой ротации. Можно сказать, что институт «сити-менеджеров» в российских условиях так и не состоялся.

Новая конкурсная форма выборов главы города, хотя внешне и кажется похожей на модель с «сити-менеджером», но, по крайней мере, она снимает проблему «двоевластия» в городском управлении. На мой взгляд, это позитивная тенденция, которая де-факто работает на усиление и упрочнение политического статуса городского руководителя. Хотя, безусловно, максимальную легитимность имеют только мэры, избранные на прямых выборах.

Не исключено, что количество мэров избранных непосредственно жителями, в ближайшее время всё-таки начнёт увеличиваться. Федеральный центр объективно заинтересован в повышении легитимности местной власти, в том, чтобы органы местного самоуправления брали на себя ответственность за состояние местных дел, а не перекладывали заботу о текущих крышах и не благоустроенных дворах на региональный и федеральный уровень. Ситуация, когда проблемы локального уровня решаются только в ручном режиме — путём обращения жителей на «прямую линию» президента, чревата ростом протестных настроений. Кроме того, именно города рассматриваются сейчас в качестве ключевых драйверов процесса социально-экономического развития страны в контексте повестки нового президентского срока. Включение резервов экономического роста городских экономик невозможно реализовать, не передав на уровень городского управления дополнительных экономических и политических ресурсов. Пока же у муниципалитетов системно забирали полномочие за полномочием, оставив полностью в их ведении, по большому счету, только вопросы благоустройства. Но вектор может измениться. И как один из сценариев нужно рассматривать усиление позиций мэров, по крайней мере, крупных городов. В этой связи, необходимо целенаправленно готовить соответствующие кадры. Примеры есть. С прошлого года на базе РАНХиГС и «Сколково» реализуется программа по обучению за счёт федеральных средств управленческих команд всех 319 моногородов России (100 из которых находятся в сложном социально-экономическом положении, так называемой, «красной зоне»). В ходе обучения команды приобретают компетенции стратегического планирования, проектной работы, осваивают инструменты привлечения инвестиций на территорию, поддержки малого и среднего предпринимательства, осваивают современные подходы к развитию городской инфраструктуры и лучшие практики благоустройства. И если вернуться к вопросу о «сити-менеджерах», когда они вводились, предполагалось, что нужно разделить в муниципалитете хозяйственные и политические должности. Но из специалистов по управлению городами не удалось создать настоящую профессиональную «корпорацию» в силу разных причин. В том числе и потому, что не была выстроена система их подготовки. Поэтому программы обучения управленческих команд, на мой взгляд, надо распространить не только на моногорода, но и, в первую очередь, на крупные города и агломерации, где запрос на профессиональные современные знания стоит ещё масштабнее. Необходимо сформировать систему подготовки и оценки эффективности городских управленцев, адекватную вызовам XXI века.

Первая группа рейтинга

После некоторого перерыва таблицу «Национального рейтинга» вновь возглавил Сергей Собянин (Москва). В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, посвящённого программе «Цифровая экономика», выступление Владимира Путина прозвучало как панегирик Сергею Семёновичу. В том же ряду публичная поддержка, оказанная президентом московскому мэру в продвижении реновации. Данные факты эксперты восприняли, как декларацию руководителя государства о безоговорочной и безусловной поддержке Сергея Собянина. Не так просто припомнить, чтобы Владимир Путин был так благосклонен к кому-нибудь из чиновников подобного ранга.

Важной политической победой мэра явилось принятие Госдумой закона о реновации, тем более, что, по мнению некоторых экспертов, в федеральном истеблишменте имелись влиятельные силы, исподволь действовавшие в этом вопросе против Сергея Собянина. Именно с этим были связаны обыски, проведённые Следственным комитетом в офисах приближённых к мэру крупных девелоперов Мамута и Минца. Однако эксперты ЦИК «Рейтинг» констатируют, что в данном раунде, при безусловной поддержке Владимира Путина, победителем оказался Сергей Собянин. С реновацией связан ещё один его сильный ход: были обнародованы планы мэрии объявить международный конкурс проектов расселения московских пятиэтажек.

С упомянутой выше темой «цифровой экономики» связана премия Всемирной организации электронных правительств городов мира WeGO, полученная Москвой в одной из номинаций.

В качестве достижений столицы Сергей Собянин упоминает «взрывной рост технопарков» и уровень системы образования, по которому город входит в пятёрку мировых лидеров.

Рассматриваемый период, как всегда, был насыщен большим количеством более частных событий: завершилась одна из крупнейших дорожных строек — реконструкция Аминьевского шоссе; обновлённый стадион «Лужники» считается флагманом по технологической оснащённости; завершён капитальный ремонт Нагатинского моста; благодаря современным методам очистки воды, вскоре её качество улучшится в десятках городских районах; одобрение экспертов получили планы масштабного озеленения столицы, хотя информация о предстоящих тратах 6 млрд рублей на освещение деревьев в Белокаменной, вызвали противоречивую реакцию. Причём, не только у экспертов: партия «Яблоко» потребовало от ФАС проверить чистоту этих госзакупок.

Среди негативной информации эксперты, в первую очередь, выделили обнаруженные ФАС нарушения на 4 млрд рублей при осуществлении закупок в рамках только одной программы «Моя улица». Упоминается также стихийный митинг против точечной застройки в одном из дворов, снос памятника конструктивизма (ДК имени Серафимовича) и обнародованные «Архнадзором» данные о подготовке к сносу более 300 строений, имеющих историческую ценность.

При всём привычном многообразии и разнонаправленности столичных событий, наиболее весомыми для оценки мэра эксперты посчитали именно его публичную поддержку со стороны президента. Особый статус столичного градоначальника, демонстративно подчёркнутый Владимиром Путиным, определил его лидерство в нынешнем «Национальном рейтинге».

Отчётный период ознаменовался для Ирека Ялалова (Уфа) повышенной информационной и публичной активностью. Он сумел обратить внимание общественности и элит на хроническое недофинансирование муниципалитета Уфы. В результате публичной полемики с министерством финансов Башкирии стороны пришли к компромиссу, и были инициированы поправки в закон об установлении новых нормативов отчислений налогов в бюджеты республиканского и муниципального уровня. Принятые Госсобранием поправки начнут действовать с 1 января 2018 г. и позволят муниципалитетам республики оставлять у себя дополнительные 5% от сборов налога на имущество организаций. Применительно к Уфе речь идёт о примерно 2 миллиардах рублей в год. Это существенная сумма, позволяющая муниципалитету города вкладывать дополнительные средства в развитие инфраструктуры. Данный сюжет эксперты «Национального рейтинга» посчитали чрезвычайно важной победой уфимского мэра.

Помимо этого, Ирек Ялалов отметился рядом важных инициатив федерального значения. В рамках «Московского урбанистического форума — 2017» мэр озвучил смелое предложение о повышении нормативов по сохранению налогов и сборов для развития муниципалитетов до 15%.

Необходимость пересмотра налоговых и неналоговых платежей в крупных городах он прокомментировал практикой КНР, где, по его словам, треть налогов остаются в муниципалитетах, треть идут в регион, треть — в Пекин, центральной власти. На сегодняшний день, если брать Уфу, треть остаётся в Башкирии, около 10% — в городе.

Отметили эксперты предложение Ирека Ялалова по изменению на федеральном уровне порядка предоставления дополнительных выплат молодым семьям на покупку квартир. Опыт реализации предлагаемых мер в Уфе позволяет говорить о необходимости предлагаемых изменений. В городе уже более 1500 молодых семей получили субсидии на приобретение или строительство жилья в размере 30−35% за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Помимо этого, более 800 молодым семьям была предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении или усыновлении ребёнка.

Большое впечатление на экспертов произвела информация, озвученная на Международном экологическом форуме, что на территории РФ столица Башкирии является самым зелёным населённым пунктом, среди городов, насчитывающих более 1 млн жителей. Однако и в этом вопросе город не стоит на месте. В рассматриваемый период здесь состоялось открытие исторического парка «Россия — моя история». Это второй после Москвы подобный проект. В рейтинге федерального Министерства природных ресурсов и экологии Уфа занимает 6 место среди 94 крупнейших промышленных центров страны.

Несмотря на известные проблемы с финансированием, Уфа сегодня по долгосрочному кредитному рейтингу имеет один из лучших показателей среди городов России.

Многие эксперты и блогеры отмечают, что проведённая уфимским «сити-менеджером» серия стримов в социальных сетях и прямых эфиров повысили у уфимцев уровень доверия «сити-менеджеру», и продемонстрировали готовность мэрии решать совместно с уфимцами проблемы различного уровня. В то же время, эксперты отмечают, что деятельность депутатов уфимского Горсовета не сказывается положительно на имидже муниципальной власти. Информационная закрытость депутатов, нарушение председателем Совета депутатов В. Трофимовым обещания сделать открытой работу комиссий Горсовета вызывают негативную реакцию в республиканских СМИ.

Высокие позиции в «Национальном рейтинге» градоначальнику позволяют укреплять несколько ключевых факторов, в числе которых — успешность длительных и непростых переговоров с республиканским Минфином, укрепление положения пред лицом федерального центра и региональных элит, а также рост личной популярности Ирека Ялалова.

При оценке положения Ивана Кононенко (Салехард) часть экспертов отреагировала на информацию о направленных на имя Сергея Кириенко материалах, касающихся якобы существующих в ЯНАО коррупционных схемах. И хотя мишенью здесь являлся губернатор региона, подобная акция, безусловно, имела негативные имиджевые последствия для всех членов его команды, включая Ивана Кононенко. Притом, что степень доверия к упомянутым обвинениям кардинально отличается у различных групп экспертов, большинство уверено, что появление подобной информации не было случайным.

Задымление в городе, связанное с продолжающимися лесными пожарами, не отразилось на мнении граждан о работе администрации города. Претензии, если озвучиваются, то в адрес профильных служб и погоды (аномально жаркое и сухое лето).

В остальном наблюдатели, по преимуществу, ссылались на положительные примеры. Большое значение для города имеет принятие проекта капитальной реконструкции сетей ЖКХ. Отмечается проводимая мэрией работа по благоустройству спортивных и детских площадок, созданию новых рекреационных зон. На общественном транспорте вводится система расчётов за проезд с помощью банковских карт, осуществляемая по пониженному тарифу. В скором времени город получит новый спортивный комплекс.

В городе запущена большая программа капитального ремонта домов, которая позитивно воспринята гражданами. В частности, за лето будет отремонтировано 17 домов. Иван Кононенко хорошо использовал этот инфоповод, лично побывав на ремонтируемых объектах, проинспектировал ход работ и пообщался с подрядчиками.

По сообщениям экспертов, не без коллизий складываются взаимоотношения мэрии с населением небольшого посёлка Пельвож, входящего в Салехард. Возводить в нём школу, в связи с крайней малочисленностью, считалось нецелесообразным. В результате дети учатся в отдалённом на полсотни километров интернате. Такое положение, безусловно, нельзя считать нормальным. В то же время эксперты отмечают презентованную главой города стратегию развития посёлка. Внимание Ивана Кононенко к исчезающей деревне, в глазах жителей, стало демонстрацией готовности мэрии оказывать им реальную помощь. Зримым свидетельством этого, подарок — 60 тонн муки.

Рассматриваемый период для Ильсура Метшина (Казань) был не очень удачным. В центре внимания оказалась скандальная ситуация, связанная с заместителем руководителя казанского Исполкома Иваном Кузнецовым. Против него представители Следственного комитета РФ по Республике Татарстан (СКР) возбудили уголовное дело по коррупционным основаниям. При этом первоначальную работу, направленную на обвинение Ивана Кузнецова, якобы провели московские представители ФСБ. Один из ключевых, наиболее перспективных чиновников мэрии был допрошен и отстранен от занимаемой должности. Вскоре, однако, республиканская прокуратура дезавуировала решение СКР, по сути, обвинив его сотрудников в низкой квалификации или предвзятости. Иван Кузнецов был восстановлен в своей должности, но, по мнению экспертов, ненадолго: его функции стремительно перераспределили между другими чиновниками мэрии, и заявление Ивана Владимировича о длительном отпуске вполне обосновано воспринимается как прелюдия к отставке. Многие эксперты солидарны с прокуратурой и, по разным основаниям, ставят под сомнение сам факт взятки. При этом причины возникновения «дела Кузнецова», некоторые из них связывают с коллизиями вокруг перезаключения федеративного договора. Впрочем, подобная конспирологическая трактовка встречается редко. Гораздо чаще припоминают решительные действия вице-мэра по сносу объектов торговли и изменение правил предоставления под них городской земельной собственности. В результате он нажил немало влиятельных недругов среди местных элит. Метод же сведения счётов с неугодными чиновниками «через Москву» не является чем-то новым или необычным. Так или иначе, мэрия, в результате этого скандала, понесла существенные репутационные потери.

Напряжённость вызвали планы возведения в Казани завода по переработке строительного мусора. Отметили эксперты и прошедшие в городе акции обманутых дольщиков. Жильцы двух аварийных зданий обвинили городские структуры в распространении ложной информации: они продолжают жить в домах, объявленных давно расселёнными.

Как положительную для мэра информацию эксперты, в первую очередь, отметили успешное проведение важного международного спортивного мероприятия — Кубка конфедераций. Причём речь шла не столько о состоявшихся матчах, сколько о приёме гостей Казани, создании общей атмосферы комфорта и дружелюбия.

Безусловно, Казань продолжает оставаться одним из наиболее развитых и динамичных муниципалитетов России. Её мэр по праву занимает в «Национальном рейтинге» почётные места. Однако на этот раз позиции Ильсура Метшина несколько ухудшились.

Продолжает последовательно укреплять позиции в «Национальном рейтинге» Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург). Эксперты отмечают общую стабилизацию ситуации в городе. Безусловно, укрепил имидж мэра успешно проведённый Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ключевое мероприятие такого рода в масштабах РФ. Кубок конфедераций также можно отнести в плюс городских властей.

Важной городской новостью явилось изыскание 3 миллиардов рублей для продолжения работ на двух линиях питерского метрополитена. Развитие подземки в мегаполисе требует ещё более крупных вложений, но метростроевцы надеются, что за этим траншем последуют другие. Оптимизм вызывает громкое заявление ключевого питерского чиновника Игоря Албина, публично обещавшего перенести свой кабинет на станцию метро, если в ближайшее время не будет ликвидировано отставание от графика строительства.

Позитивно оценили эксперты создание в Северной Пальмире первого в нашей стране дома для сопровождаемого проживания инвалидов. В том же ряду положительных событий — открытие лично мэром регионального инжинирингового центра. Успокоению «метущихся умов» способствовал отказ от загрузки топливом и пуска реакторов, практически посреди многомиллионного города, плавучей АЭС, предназначенной для Чукотки. В своё время эти, говоря мягко, легкомысленные проекты изрядно поволновали горожан. Позитивными, не только с экологической, но и с экономической точек зрения, явились планы наладить в городе производство электромобилей. Они обсуждались Георгием Полтавченко и мэром Сеула. В целом, встречи Георгия Полтавченко во время международных визитов с президентами Молдавии и Финляндии, подчеркнули высокий статус мэра Санкт-Петербурга в российской иерархии: далеко не каждый градоначальник будет приниматься на уровне первых лиц иностранных государства.

Безусловно, совсем «сонной» или провластной повестка такого города, как Санкт-Петербург, быть не может по определению. Полученное разрешение Госстройнадзора на строительство второй «газпромовской» высотки для многих экспертов явилось фактором крайнего раздражения. Борьба за сохранение «морского фасада» города, т. е. против возведения гостиниц в устье реки Смоленки и вдоль набережной так же подливает масла в огонь. Однако, при том, что городская жизнь Санкт-Петербурга остаётся достаточно напряжённой, позиции его губернатора, как на федеральном уровне, так и на муниципальном, большинство экспертов считает незыблемыми.

Официальное выдвижение кандидатуры Айсена Николаева (Якутск) для участия в выборах мэра явилось событием ожидаемым. Для большинства экспертов оно стало поводом ещё раз напомнить о его заслугах и позитивной роли в городской жизни. При наличии коммунальных проблем, в том числе серьёзных, в основном наблюдатели делали акцент на положительной динамике в их решении и экстремально тяжёлых природных условиях, в которых находится Якутск и в которых приходится функционировать городским службам.

По общему мнению, в предстоящем избирательном цикле Айсена Сергеевича конкурентов не будет. Главной электоральной угрозой для мэра может быть только самоуспокоенность сочувственно настроенных по отношению к нему избирателей. Предстоящие выборы, по понятным причинам, приводят к более частому появлению на медийном поле материалов критической направленности. Однако, по факту, городская повестка характеризуется позитивными событиями.

Для выполнения ключевой федеральной программы расселения из аварийного жилья в Якутске предстоит сдать последние 20 квартир, что намечено осуществить уже в начале августа. После чего горожан и мэра можно будет поздравить с досрочным выполнением соответствующего указа Владимира Путина.

По объективным причинам Якутск является городом перенаселённым, притягивающим людей со всей республики и даже из-за её пределов. Но, по оценкам экспертов, строительный бум, переживаемый городом, в ближайшие годы полностью удовлетворит все потребности в жилье.

Большим событием городской жизни стало успешное проведение национального праздника Ысыах, посвящённого 385-летию Якутска. Особо отмечалась отличная организация этого масштабного мероприятия (на нём побывало более 180 тыс. гостей), запись в Книгу Гиннеса рекорда по числу участников в национальных костюмах (более 16 тыс.) и приуроченное к празднику вручение жителям аварийных домов ключей от новых квартир.

Успехи города и личный авторитет Айсена Николаева на федеральном уровне подтвердило успешное проведение совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) в конце июля «Форсайт-флота». Суть данного мероприятия в использовании современной методики прогнозирования будущего. С этой целью было привлечено более 150 ведущих экспертов, в том числе зарубежных, специалистов по урбанистике, представителей мэрии и общественности. Итогом явилось формирование образа Якутска 2032 года и конкретные предложения, как этот привлекательный образ воплотить в жизнь. Сугубо прикладной характер «Форсайт-флота» обеспечивает то немаловажное обстоятельство, что председателем Наблюдательного совета АСИ является Владимир Путин. Поэтому рекомендации этого мероприятия будут преобразованы в конкретные шаги как федеральных, так и местных властей.

Представленный на форуме, проходившем в Краснодаре, рейтинг городской среды способствовал положительным оценкам работы Алексея Ладыкова (Чебоксары). Более чем почётное 5-е место, которое разделила столица Чувашии в категории растущих городов, не могло не укрепить имиджа её мэра. Некоторые наблюдатели так же отметили 7-е место Чебоксар в рейтинге безопасности ста крупнейших городов России.

Чрезвычайно важным событием явилось открытие после реконструкции первой очереди Московского моста. Речь идёт о ключевой транспортной артерии города, пропускная способность которой после завершения работ будет увеличена в 1,5 раза. По сути, это создание принципиально нового дорогостоящего сооружения. При этом, помимо федеральных и республиканских источников, существенную часть финансирования взял на себя муниципалитет.

Эксперты констатируют рост экономических показателей Чебоксар, поступление в город дополнительных средств по целому ряду федеральных программ, хорошее взаимодействие мэрии с республиканскими структурами. В том числе, благодаря этому, в Чебоксарах запланирован ремонт 29 километров дорог и около 50 млн рублей направляется на формирование благоприятной городской среды.

При этом, состояние дорожного покрытия продолжает оставаться больной темой. Однако, как уверяют наблюдатели, при выполнении запланированного объёма работ, уже в этом году ситуация качественно изменится в лучшую сторону.

Важным фактором жизни муниципалитета остаётся борьба вокруг реорганизации транспортной системы. Её суть в замене на маршрутах устаревших «газелей» более вместительным, комфортным и современным транспортом. Сопротивление со стороны частников, проводимой мэрией реорганизации, в рассматриваемый период продолжало оставаться весьма острым. Очередным этапом «сражения» стала презентация, разработанного специалистами из Санкт-Петербурга, плана оптимизации. Между тем, большинство экспертов сегодня поддерживает усилия городских властей. Принципиальное значение в данном случае имеет твёрдое обещание мэрии не закрывать ни один из существующих маршрутов. Кроме того, положительным примером для многих служит казанский опыт, приведший, после аналогичных коллизий, к качественному улучшению работы общественного транспорта.

Заслужила одобрения работа Алексея Ладыкова по повышению туристической привлекательности Чебоксар.

Также эксперты отмечали создание кадетского корпуса, рядом с которым планируется разбить городской парк; работы по приведению в порядок городской набережной и запуск новых социально важных объектов ко Дню Республики.

Несколько исследований кряду поднимается в таблицах «Национального рейтинга» Наиль Магдеев (Набережные Челны). В текущем рейтинге многих экспертов вдохновили выводы, озвученные в ходе Петербургского международного экономического форума, согласно которым Набережные Челны заняли второе место среди моногородов России. Общий информационный фон за рассматриваемый период так же был благоприятен для Наиля Магдеева. Эксперты отметили успешную, почти образцовую работу Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Набережных Челнов, которая, по иронии судьбы, как раз призвана избавить их от статуса «моногорода». Привлекло внимание открытие первого в Поволжье Центра лечебной педагогики для детей-аутистов. К лицензированию приступил лечебно-диагностический комплекс «Медгард-Набережные Челны», созданный на месте долгостроя, который, по словам мэра, город не мог «поднять» с 1985 года.

В Набережных Челнах идёт активный ремонт и реконструкция дорог. Они проходят в промышленной части города и на одном из основных проспектов. По сообщению экспертов, ранее ни один из руководителей города не уделял столь большого внимания ремонту дорог в промышленной части города. Также, в указанный период в Набережных Челнах началась реконструкция главной городской площади. Продолжилось строительство второй очереди набережной Тукая в старой части города (ранее прогулочная зона была лишь одна, теперь же их две). Приводились в порядок два городских бульвара, о существовании которых, по сообщениям местных экспертов, многие жители, проживающие поблизости, даже не догадывались.

Эксперты отметили перевод билетных касс междугородних автобусных рейсов в здание ж/д вокзала. В течение семи лет этот вопрос не решался. Продажа билетов осуществлялась на улице, отсутствовали места для ожидания транспорта. Сейчас организация поездок приведена в порядок: посадка на междугородние маршруты проходит на перроне, билеты продаются в просторном помещении. Для относительно небольшого города всё это стало заметным, даже в чём-то знаковым событием.

Если мэр Казани, как отмечали эксперты, понес имиджевые потери, лишившись поста в руководстве футбольного «Рубина», то с Наилем Магдеевым случилась противоположная «спортивная» история. Он вошёл в попечительский совет Федерации синхронного плавания Татарстана после того, как Владимир Путин потребовал у чиновников активизировать работу по подготовки спортсменов. Финансовая политика в Набережных Челнах также на высоте. Первые месяцы текущего года привели к получению городом дополнительных доходов в сумме более 130 млн рублей. Из этих сумм, в частности, планируется оплатить ремонт городских мостов. Мэрией снижена цена государственных закупок на 8,2%. Этот результат достигнут благодаря прозрачному размещению муниципальных заказов на электронных аукционах. Как очень позитивную акцию отметили эксперты проведение в мэрии (с участием Наиля Магдеева) флешмоба, приуроченного ко дню рождения Александра Пушкина.

Среди негативных фактов внимание привлекло массовое отравление горожан суррогатным алкоголем, приведшее, в том числе, к летальным исходам. Многие эксперты поддерживают требования проведения более жёсткой городской политики по борьбе с нелегальной, в том числе круглосуточной продажей алкоголя.

Кроме того, раздаются обвинения городской администрации в нарушениях закона при определении подрядчиков для проведения капитального ремонта жилья, критикуется деятельность МУП «Парк культуры и отдыха» и т.п. Однако общей вердикт экспертов в рассматриваемый период помог Наилю Магдееву улучшить свои позиции в «Национальном рейтинге».

Общая тенденция роста влияния Олега Булекова (Рязань) после смены губернатора нашла своё продолжение и в рассматриваемый период. Особое впечатление на экспертов произвели коллизии, связанные с однотипными поручениями и.о. главы области Николая Любимова различным уровням местной власти. После обращения к губернатору обманутых дольщиков, он отдал соответствующее распоряжение министру строительного комплекса Рязанской области и назначил срок, когда предложения должны были быть представлены. В результате, не добившись никакого толку на региональном уровне, Николай Любимов обратился к мэру с просьбой прервать командировку и подключиться к решению проблемы. Якобы только после подключения Олега Булекова, дело сдвинулось с мёртвой точки. Материалы СМИ в целом подтверждают подобную экспертную трактовку событий.

Многие эксперты подтверждают наметившееся сотрудничество губернатора и Олега Булекова. Именно с этим обстоятельством они связывают появление в последнее время материалов, призванных ослабить позиции мэра, который достаточно неожиданно начал превращаться из простого исполнителя-завхоза в значимую политическую фигуру. Вопрос, не изменится ли положение после выборов губернатора? До них большинство экспертов полагают союз главы региона с мэром города политически детерминированным.

Так же благоприятное впечатление на экспертов произвела оценка Комитетом гражданских инициатив Рязани, как одного из городов с наименее заметным конфликтным фоном вокруг городской повестки.

Произошло задержание по коррупционным основаниям бывшего зампреда регионального правительства, Владимира Трушкина, обвиняемого в получении взятки в бытность первым заместителем главы администрации Рязани. Данный полновесный коррупционный скандал не нанёс особого имиждевого урона мэру. Дело в том, что по утверждению информированных экспертов, к назначению и контролю своего заместителя в интересующий следствие период Олег Булеков имел гораздо меньшее отношение, чем прежний губернатор, если вообще имел. Владимир Трушкин, на которого были завязаны все разрешительные вопросы в городе, работал напрямую с областным уровнем власти. Подобная схема встречается, конечно, не только в Рязани. Как недавний яркий пример, эксперты вспоминают Уфу, когда сам мэр, восставший против регионального главы, инспирировал свержение такого навязанного зама. В Рязани же подобная практика отстранения мэра от некоторых аспектов муниципальной повестки была настолько неприкрытой, что даже фамилии заместителей Олега Булекова, как припоминают эксперты, публично озвучивал сам губернатор.

В любом случае, ключевым фактором, определившим подъём Олега Булекова в «Национальном рейтинге» явилось убеждение, что он для Николая Любимова, пока не имеющего своей команды и окончательно закреплённого статуса, — естественный политический союзник и партнёр.

В основном информация, касающаяся Сергея Дугина (Барнаул) носила в июне-июле рутинный характер, связанный с успешным исполнением мэром своих повседневных обязанностей. Несколько особняком здесь стоит история со спасением Ледовой арены имени Алексея Черепанова. Несколько лет назад спортивное сооружение было построено и содержалось на средства, собранные в память безвременно ушедшего из жизни воспитанника местного хоккея. Информацию о закрытии арены по финансовым причинам многие горожане восприняли весьма болезненно. Помимо обстоятельств, связанных с её появлением, свою роль в этом играла высокая востребованность объекта у любителей спорта. Счастливый конец данной истории обеспечила передача арены на баланс мэрии. В результате, как узнаваемость мэра, так и его популярность выросли, а разрешение ситуации оказалось тем приятнее, что уже начала распространяться информация о предстоящем сносе сооружения, о том, что все решения в этом смысле уж приняты и т.п.

Поддержку экспертов получили планы Сергея Дугина по обеспечению парковочными местами медицинских учреждений города. Кроме того, эксперты отметили масштабную работу по благоустройству почти сотни барнаульских дворов; реализацию городского приоритетного проекта «Качественная медицина»; создание по программе «Забота о старшем поколении» более сотни бесплатных торговых мест для садоводов; выделение в нынешнем году значительных материальных ресурсов на озеленение; преображение исторического центра города и работу мэрии по повышению инвестиционной привлекательности Барнаула.

Вячеслав ДАНИЛОВ

Политолог, философ. Исполнительный директор Центра политического анализа

Динамика устойчивости мэра Москвы в конце весеннего сезона 2017 года определяется практически теми же факторами, которые влияли на его публичное и аппаратное позиционирование на протяжении всего текущего срока во главе города. В мае-июне эти факторы достигли своего экстремума, однако их негативный эффект к началу июля благодаря, прежде всего, аппаратной поддержке и федеральным усилиям удалось существенным образом свести на нет.

Публичное поле вокруг мэра Москвы Сергея Собянина в весенней части политического сезона 2017 определялось практически только одной темой — реновацией. Грядущие муниципальные выборы в городе, которые должны состояться в сентябре, ушли полностью в тень, благо, холодным летом с этим дефицита не наблюдается, несмотря на активность оппозиционных кандидатов, которые стараются эксплуатировать протестный longtail реновации. Протесты по реновации, достигнув пика в конце весны — начале лета, практически сошли на нет. Московский урбанистический форум, последовавший за принятием Госдумой закона о реновации, поставил точку в этом болезненном вопросе. Протестная весна показала как реальный потенциал критики мэра и его команды, так и уровень — реально высокий — федеральной поддержки действий Сергея Собянина. Собянин стал фигурой, для поддержки которой консолидировались даже конфликтующие группы из парламента и администрации президента.

Тем не менее, несмотря на аппаратные и политические успехи, публичное позиционирование мэра, как и медийно-политическое сопровождение инициатив его команды, оставляет желать много лучшего. Заново возник интерес к команде Собянина, журналисты ищут компромат на его сотрудников. Статья в «Медузе» молодой «спецкорки» Т. Бекбулатовой об А. Раковой обозначила старт новой волны критики мэра и его команды и несколько подпортила в целом удачное завершение трудного политического периода для Собянина и его команды.

Алексей КУРТОВ

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), Председатель совета директоров агентства «ИнтерМедиаКом»

Деятельность мэра Москвы Сергея Собянина вызывает очень противоречивые ощущения. С одной стороны — жёсткое следование своим целям, подчинение этим целям деятельности всего правительства Москвы. Видна воля, логика и умение эффективно формировать систему управления. Давно мы не наблюдали такой сплочённости в руководстве городом. Заметно, что Собянин хорошо построил отношения и с федеральным центром, и высшими руководителями страны персонально. Правительство Москвы выглядит этаким монолитом. Это всё вызывает и уважение, и доверие. С другой стороны — крайне слабая работа в публичном пространстве. В информационном поле мэр поразительно консервативен. Его выезды на объекты в белой каске, встречи на улице с рабочими в форме из военторга, добродушные интервью на своих каналах и размножаемые под кальку материалы в местной прессе — всё это скучно и давно неубедительно. Реновация могла сделать его самым уважаемым и любимым мэром на все времена. Но проваленная PR-кампания вызвала порой самые неуместные недовольства и даже раздражение москвичей. Даже сейчас, когда всё более-менее успокоилось, состояние недоверия и сомнений живёт даже в лояльно настроенных к нему москвичах. Вторая точка напряжения — гиперпроект «Моя улица». Управленческая задача, которую решает Собянин, практически не имеет хорошей информационной поддержки и «накачки». Поэтому, москвичи, которые уже третий год терпят действительно серьёзные неудобства, очень напряжённо относятся к практически полностью обездвиженному центру города. Вместо активной работы — пустующие раскопанные пространства без рабочих; вместо исправления ливнёвой канализации — всё более серьёзные проблемы с затоплениями во время дождя; третье подряд перекладывание плитки на одних и тех же территориях; сомнительное качество работы, и т.п. Это всё на виду, это вызывает бурные дискуссии у горожан, и это совершенно не компенсируется разумной PR-активностью со стороны мэрии и градостроительного комплекса. Достаточно заметить, что на официальном сайте правительства Москвы программа «Моя улица» описана в самых общих предложениях, а самое удивительное, что последняя информация там — о планах (!!!) работы и некоторых достижениях за 2016. И ничего про 2017! А ведь в сентябре выборы в муниципальные советы. Команда Собянина должна понимать, какую активность проявляют сейчас самовыдвиженцы, малые партии и общественные движения. Растёт сопротивление и «настырность». Я не вижу диалога с ними, не вижу готовности к такому вызову. Привычка и умение работать на выборах с представителями больших партий не конвертируется в эффектную работу в новых условиях. В сентябре могут быть сюрпризы, которые не компенсируешь даже голосованием гастарбайтеров.

Дмитрий МИХАЙЛИЧЕНКО

Политолог, профессор кафедры философии, социологии и политологии Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы (г.Уфа)

Несмотря на то, что «сити-менеджер» в российских мегаполисах — это прежде всего управленец и хозяйственник, современные реалии требуют повышения информационной открытости и прозрачности в принятии решений на муниципальном уровне. Необходимо заметить, что та общественно-политическая повестка, которая формируется в преддверии выборов президента страны (прежде всего речь идет об активизации протеста и социального недовольства), ведёт к повышению активных форм гражданского участия именно в мегаполисах. Это, в свою очередь, требует от «сити-менеджера» более активной публичной деятельности и повышенной транспарентности.

В контексте того набора проблем, который есть у Уфы (дефицит бюджета, ассиметричное развитие между северной и южной частью города, качество дорожного покрытия, экологические аспекты деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса), можно сказать, что уфимский «сити-менеджер» Ирек Ялалов выбрал сложную, но правильную стратегию. Он сумел организовать общественную дискуссию по поводу ключевых вопросов развития мегаполиса, а также смог убедить республиканское правительство в необходимости увеличить бюджет столицы Башкирии. Публичная полемика главы муниципалитета Ялалова с министром финансов Башкирии Субхангуловой многими в республике была воспринята как следствие конфронтации исполнительной и законодательной власти (публичная полемика не характерна для политической культуры элит региона), однако стороны смогли достичь договоренностей и прийти к важному компромиссу. Увеличение со следующего года бюджета Уфы почти на 2 млрд руб. «сити-менеджер», несомненно, может себе поставить в заслугу.

Кстати, И. Ялалов не ограничился полемикой с республиканским правительством, он обратил внимание на проблему на федеральном уровне. Ялалов входит в Совет по местному самоуправлению при президенте страны и активно выдвигает значимые предложения по развитию муниципалитетов, что, безусловно, повышает его авторитет среди коллег и экспертов. В ходе одного из круглых столов в Москве уфимский «сити-менеджер» рассказал о китайской схеме распределения собранных мегаполисом средств (треть средств остаётся в местном бюджет, треть уходит на региональный уровень и треть в центр). И хотя в чистом виде, на мой взгляд, эта схема в современной России не может быть применима, сама идея о более равном распределении ресурсов мне представляется верной.

Помимо этого, уфимская мэрия учла критику жителей города и направила имеющиеся ресурсы на улучшение инфраструктуры северной части города, в которой располагаются основные промышленные предприятия региона. Характерно, что большинство работ по ремонту дорог в этом году проходит именно в северных районах города (Черниковка, Сипайлово, Инорс).

В целом можно сказать, что уфимский «сити-менеджер» только выиграл от информационной открытости. Негатива в социальных сетях стало меньше, а уровень доверия муниципалитету больше. В то же время, Ялалову пока не удалось обеспечить информационную открытость уфимского горсовета. Такая позиция депутатов Горсовета вызывает крайне негативную (и во многом обоснованно) реакцию журналистского сообщества.

Также нерешёнными остаются вопросы культурной политики столицы Башкирии. К Уфе имеют отношение много деятелей культуры и искусства, ставших знаменитыми на весь мир, но их имена пока остаются не увековеченными на карте города. Так, например, депутаты Горсовета пока не поддержали предложение назвать одну из улиц города в честь родившегося в Уфе писателя Сергея Довлатова, но продолжают называть новые улицы города малопонятными названиями типа «Веерная», «Звонкая», «Лучезарная» и прочее. При всей позитивности таких наименований они не несут никакой значимости с точки зрения сохранения и популяризации многовековой истории и культуры города. Полагаю, что более активное участие общественности и, прежде всего, интеллигенции в определении параметров культурной политики города — одна из важнейших задач «сити-менеджера» и уфимского горсовета.

Александр ШАТИЛОВ

Политолог, декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ

После тяжёлой весны, когда на мэра Уфы Ирека Ялалова оказывалось серьёзное информационное и политическое давление со стороны региональных средств массовой информации, местной оппозиции и, даже, региональной власти, ситуация в городе стабилизировалась. Местная блогосфера тоже успокоилась и особых претензий к городскому главе не предъявляет. Всё это позволило Иреку Ялалову заняться решением непосредственно городских проблем. Надо отметить, что мэру Уфы это удаётся достаточно успешно. В летние месяцы состояние городского хозяйства действительно значительно улучшилось. Есть отдельная критика состояния дорог в том или ином районе Уфы, но действия властей идут в правильном направлении. Понятно, что бюджет города не резиновый, однако уфимской мэрии удаётся поддерживать инфраструктуру города в надлежащем состоянии.

В информационном пространстве достаточно серьёзную реакцию вызвало заявление Ирека Ялалова, сделанное им в ходе Московского урбанистического форума. Мэр Уфы отметил, что после всех налоговых и неналоговых платежей в крупных городах остаётся лишь 8−10% финансовых ресурсов. Ирек Ялалов предложил использовать китайский опыт, который предполагает, что треть денег остаётся в городском бюджете, треть уходит в региональный и треть — в федеральный бюджет. В противном случае уфимский градоначальник предложил вернуться к советскому опыту распределения, когда федеральный центр за свой счёт осуществлял крупные проекты в больших городах. Выступление Ирека Ялалова ясно свидетельствует о том, что проблема наполняемости бюджета — ключевая для крупнейших российских мегаполисов. Фактически, мэр одного из крупнейших городов России дал чёткий сигнал федеральной власти, что существующая ныне модель распределения бюджетных средств не устраивает крупные региональные центры, она объективно сдерживает их развитие. Это сказывается и на экономических показателях, и на уровне жизни населения мегаполисов.

Учитывая, что политическое влияние мэров крупных городов в последнее время растёт — это вполне может привести к росту авторитета Ирека Ялалова среди коллег. Кроме того, резонансное заявление выводит уфимского мэра в число узнаваемых на федеральном уровне политических фигур и существенно повышает его политический статус внутри региона. С другой стороны, сложно сказать, как на это отреагирует федеральный центр, которому едва ли понравится такая самостоятельность. Идеи перераспределения бюджетных средств уже озвучивались рядом региональных лидеров, но это не привело к какому-либо осязаемому результату, если не считать раздражения центра, придерживающегося жёсткого принципа властной вертикали.

Андрей ШУКЛИН

Политолог, философ. Член Общественной палаты Тюменской области

Глава администрации Салехарада Иван Кононенко — хороший управленец и крепкий хозяйственник, который эффективно решает вопросы городского благоустройства, коммунального хозяйства и социальной сферы. Многие говорят о его неординарности, но если объективно судить по итогам его деятельности, то мы увидим, что Кононенко занимает свой пост не зря. Тот факт, что он может позволить себе выступить с публичной критикой в адрес коллег по партии и выйти без последствий, говорит о его поддержке со стороны руководства округа. Однако, когда некоторые активные граждане и представители СМИ Салехарда заявляют о том, что не следят за деятельностью мэра, принижают его роль в жизни города или вообще не знают о таком человеке — это заставляет серьёзно задуматься о выстраивании отношений с представителями общественности. Это одновременно одно из упущений, но, в то же время, открывает перспективу стягивания на себя коммуникационных потоков «снизу», их аккумулирование и сотрудничество с общественниками, использование их в качестве союзников. В условиях небольшой численности города, это можно сделать путём тесного сотрудничества с муниципальной Общественной палатой, либо открытием каналов прямой демократии, когда жители города смогут взаимодействовать с главой города или его штабом напрямую, минуя различные формы народного представительства.

Инга БУРИКОВА

Психолог, заведующая лабораторией Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ (Санкт-Петербург)

Георгий Сергеевич Полтавченко, безусловно, влиятельная фигура в Санкт-Петербурге. Все дискуссии экспертов и ежегодные попытки найти уязвимые места в деятельности губернатора разбиваются о спокойное поступательное развитие города. Полтавченко чётко выполняет свою работу градоначальника. В городе — порядок, проходят гигантские по своему охвату массовые мероприятия (игры Кубка Конфедераций FIFA, праздник выпускников «Алые паруса», Петербургский международный экономический форум и другие). И всё это происходит на высоком организационном уровне. Есть текущие проблемы, которые в Санкт-Петербурге можно назвать традиционными — «состояние дорог», пробки, проблемы ЖКХ, в особенности в центральной части города, где ещё сохранились старые ветхие коммуникации. Однако данные проблемы не выглядят критическими, видно, что по ним «что-то делается» и нет социальной остроты в решении этих вопросов. Однако есть отдельные темы, которые можно отметить как потенциально опасные для губернатора. Во-первых, это скандал вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. Во-вторых, это постоянные проблемы, возникающие с «Зенит Ареной». В-третьих, волновые вспышки антимигрантских настроений, которые, то обостряются, то затихают в информационном пространстве. Стоит напомнить о постоянных домыслах про внутриэлитные конфликты в городе «Смольный-ЗакС» и о глобальной теме реконструкции исторического центра Санкт-Петербурга, о которую уже сломлено немало копий. У всех этих тем есть одно общее — горожане толком не понимают, что там происходит на самом деле, обсуждение инициируется в формате «свершилась очередная несправедливость» и администрация города порой выступает в роли отыгрывающего. Губернатора вынуждают работать буквально вторым номером в городской информационной повестке, отчитываясь перед радикально настроенными инициаторами таких дискуссий. Именно поэтому, основным недостатком в работе Г.С. Полтавченко можно отметить его низкую публичность. Он присутствует на многих мероприятиях, даёт оценку знаковым событиям в городе, однако для горожан в целом губернатор остается фигурой уважаемой, но в чём-то непонятной. Ответов на актуальные для горожан вопросы порой приходится от власти, в прямом смысле, добиваться. При этом, современная политика требует от первых лиц уже не столько публичности, сколько доступности для общения в новых коммуникационных форматах, которыми пользуются горожане. ТВ, радио, газеты — уходят в прошлое. Их место занимают более доступные, живые и интересные ресурсы Интернет. Такие форматы как «прямая линия», интерактивный сайт губернатора, присутствие в Инстаграм, «живое» общение в социальных сетях, возможность получить от губернатора пояснение по тому или иному вопросу в видеороликах, узнать о его личной жизни и т.д. сделали бы губернатора Санкт-Петербурга более понятным для горожан. А вопросы городской политики можно было бы жителям Санкт-Петербурга разъяснить, а то и обсудить с ними какие-то отдельные, наиболее важные направления.

Михаил КОМИН

Политолог Санкт-Петербургского филиала Научно-исследовательского Университета Высшей Школы Экономики, старший эксперт фонда «Центр Стратегических Разработок»

Положение губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко за май и июнь укрепилось в элитах, но продолжило падение в обществе. Успешное проведение Петербургского Международного Экономического Форума, имеющего в этом году особенно высокое федеральное значение, как площадки конкуренции экономических программ и апробации «месседжей» будущей президентской избирательной кампании, позволило Полтавченко позиционировать себя как успешного градоначальника в глазах российской элиты. Несмотря на то, что его команда имела скромное отношение к самой подготовке форума, образ Петербурга и его экономика звучали на многих секциях с позитивной стороны. Вторым важным моментом, демонстрирующим укрепление позиций Полтавченко в элитах, стал ответ президента на «прямой линии» про судьбу Исаакиевского Собора. Слова президента о необходимости «деполитизации проблемы» и признании факта строительства собора как церкви, а не как музея, близка к аргументации, которую используют близкие к Г.С. Полтавченко круги для обоснования его передачи в ведомство РПЦ. В то же время президент никак не указал на целесообразность проведения публичных слушаний по данной проблеме или городского референдума, т. е. на выходах из ситуации, которые предлагает городская оппозиция.

Тем не менее, рейтинг Полтавченко продолжает своё снижение среди простых петербуржцев. Крайне жёсткий разгон митинга оппозиции на Марсовом поле 12 июня и последующие нарушения и скандалы с задержаниями, пытками в спецприёмниках — вышли в федеральную медийную повестку. Молчание по этим вопросам губернатора только усиливает недовольство. Не прекращаются скандалы и по поводу проблем новой «Зенит Арены». Здесь основной негатив продолжает на себя принимать вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албин, однако его «щит» не абсолютен. Но главное, что вызывает постоянное раздражение жителей — продолжающаяся «провинциализация» Петербурга. Город теряет статус второй столицы, всё больше отдаляясь в плане влияния на формирование общефедеральной повестки от Москвы, и ПМЭФ, и схожие мероприятия этот статус вернуть пока что не могут.

Валентина КИРИЛЛИНА

Почетный Председатель Союза женских организаций, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)

Я многие годы знаю Айсена Сергеевича Николаева. Помню его ещё по предыдущей должности. Человек он очень ответственный. Если за что-то берётся — досконально изучает и добросовестно свою работу проводит. Сегодня очевидно для всех, что за время работы Николаева в качестве мэра Якутск преобразился. Жителям города это нравится, они знают своего мэра, ведь он постоянно объезжает город, встречается с жителями и находится в курсе проблем каждого округа. Если вопрос сложный, он открыто говорит об этом, не занимается популизмом, но постепенно решает его.

Я считаю, что Николаев находится на своём месте. Он установил хорошие конструктивные взаимоотношения и с жителями, и с главой республики. Благодаря этому город ощущает огромную, в том числе и финансовую, поддержку от региональной власти. Николаев выполняет все обязательства, которые взял на себя ранее. Этой весной продолжилось переселение людей из аварийного фонда домов. В течение последних двух месяцев были введены в строй два многоквартирных дома. И было объявлено, что все нуждающиеся в Якутске по данной программе будут переселены в новые дома. Также за прошедшие годы последовательно решаются проблемы дорог, что очень важно для жителей города. Строятся школы, детские сады.

Сергей ФАДЕЕВ

Журналист, политтехнолог. Депутат Законодательного Собрания Калужской области (2004−2010), депутат Городской Думы города Калуги (1997−2004)

Глава Калуги Константин Михайлович Горобцов пользуется полной поддержкой губернатора Калужской области. Глава региона не позволяет себе в отношении градоначальника ни малейшей публичной критики, даже при очевидно провальных действиях со стороны Горобцова. При этом надо понимать, что сам голова калужской администрации и его команда — люди не местные, приехавшие из Москвы. Они работают здесь около трёх лет и, на мой взгляд, так и не поняли проблем города Калуги. Мало того, они довели город до предбанкротного состояния. На планёрках они заявляют, что денег нет. Замечательная программа развития города режется и сокращается. Вместо того, чтобы сосредоточиться на экономике, мэр занимается непонятными пиарпроектами вроде установки монумента в виде глобуса России. Как будто в городе больше нет проблем. Я думаю, что если власть в Калуге избиралась бы прямым голосованием, то Горобцов никогда бы не выиграл выборы городской главы. Моё личное мнение: Горобцов некомпетентен для занимаемой должности. На фоне предыдущего главы, кстати, также москвича Константина Баранова, на удивление быстро вникшего во все городские проблемы, но скоропостижно скончавшегося, и у которого Горобцов работал заместителем, нынешний глава администрации выглядит совсем неподготовленным к своей работе.

Но, вероятно, губернатора Калужской области он устраивает как исполнитель. Региональная власть контролирует на 100% городскую Думу Калуги, которая и назначает на должность городского главу. При утверждении кандидатуры Горобцова голосование было единогласным. Хотя многие депутаты в кулуарах говорят, что недовольны его работой, но вслух никогда об этом не скажут.

А жители вообще его не знают. Упомянутый Константин Баранов практиковал «выходы в люди», объехал весь город, ходил по дворам, встречался с людьми. Горобцов — другая фигура. Он сидит в кабинете, и я даже не уверен — представляет ли он себе в полном объёме, что такое Калуга.

Галина ШЕШУКОВА

Политолог, профессор Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического университета, руководитель Оренбургского социологического центра «Общественное мнение»

Арапов Евгений Сергеевич с ноября 2010 года выполнял обязанности главы администрации города Оренбурга. С 30 октября 2015 года по настоящее время является главой города Оренбурга. Таким образом, с учётом нашего законодательства реальная власть в городе принадлежит Арапову уже более 6 лет. За это время рейтинг известности Арапова существенно вырос. Практически он сосредоточил в своих руках все рычаги управления городским хозяйством. Обратим внимание на позитивные характеристики его деятельности. Он сумел наладить рабочие отношения с губернатором области Ю.А. Бергом, с партией «Единая Россия». Арапов достаточно эффективно работает с городским Советом, не допуская острых конфликтов депутатов с исполнительной властью. Кроме того, Оренбург включился в Федеральную программу ремонта дорог, а также одним из первых городов РФ — в Федеральную программу «Городская среда» по благоустройству дворовых территорий. Под эти программы город получил серьёзное финансирование на условиях партнерства РФ с муниципалитетом. Вместе с тем, на фоне осложнения экономической ситуации в стране, в Оренбурге в 2016 году наблюдался, по данным наших опросов, рост негативных оценок ситуации в городе со стороны населения. В 2016 был также выявлен тренд на снижение рейтинга одобрения населением деятельности Арапова и рост его антирейтинга. В ходе опросов, проведённых в городе, были выявлены наиболее острые проблемы, которые органы власти должны решать в первую очередь. Жители города просят: стабилизировать цены на жилищно-коммунальные услуги (51,50%); улучшить качество дорожного строительства (49%); обеспечить нормальный уровень зарплат и пенсий (48,5%); обеспечить создание новых рабочих мест (47%); повысить доступность и качество медицинских услуг (36%). Обострение указанных проблем происходит на фоне роста бедности горожан. К бедным можно отнести тех жителей Оренбурга, которые едва сводят концы с концами, и тех, у кого денег не хватает на самое необходимое. По данным 2016 года, таких жителей, по их самооценке, насчитывалось около 40%. Впрочем, эта тенденция выявлена и по РФ в целом. Нужно отметить, что при этом не фиксируется рост протестных настроений в городе. С 2014 по 2016 годы от 31% до 30% жителей готовы или скорее готовы принять участие в уличных выступлениях населения, связанных с ухудшением ситуации на территории проживания. За последний месяц наблюдались точечные протесты: в связи со строительством дороги «Северный проезд», при проектировании которой не были учтены интересы жителей отдельных домов. А также имело место выступление воспитателей детских садов, в связи с возможными увольнениями по программе оптимизации работы детских садов. Эти конфликты городская власть в настоящее время активно пытается разрешить. Кроме того, проблемой для Арапова является кадровый вопрос по формированию Управления жилищной политики города и руководства Дорожным управлением. Вместе с тем, по данным опроса 2014 года, 67% жителей города заявили, что они счастливы или скорее счастливы. Это неплохой «месседж» для субъектов власти в Оренбурге.

Олег ШИРОКОВ

Историк, декан историко-географического факультета Чувашского государственного университета. Член Общественной палаты Чувашской Республики

Глава администрации города Чебоксары Алексей Олегович Ладыков официально является вторым лицом в городе после главы города — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов (в настоящее время исполняющим обязанности главы города является Николай Николаевич Владимиров). После ухода с поста главы города Леонида Ильича Черкесова (ныне депутат Государственной думы РФ) и принятия решения о том, что лицу, занимающему этот пост, не будет выплачиваться зарплата, что он будет осуществлять свою деятельность на «общественных началах», в свободное от основной работы время, Алексей Ладыков существенно укрепил свою власть в городе. Сейчас способствует этому и неопределённость положения Н.Н. Владимирова, формально возглавившего город после отставки Ирины Всеволодовны Клементьевой. Клементьева ушла по собственному желанию, но желание это было вызвано обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями, следствием и домашним арестом (обвинения и следствие связаны с её основным местом работы в «Страховой компании «Чувашия-Мед»). Влияние Алексея Ладыкова в городском округе в основном ограничивается присутствием здесь республиканских органов власти, заинтересованных в развитии города, как «витрины» Чувашии. Взгляды на развитие города республиканских и местных властей не всегда совпадают, но эти разногласия к особо острым конфликтам не приводят. Алексей Ладыков назначается на свою должность Чебоксарским городским Собранием депутатов. У населения города он не вызывает отторжения, а судя по тому, что неоднократно избирался на должность главы администрации, вполне устраивает и городскую, и республиканскую элиты. Из последних достижений Ладыкова — строительство очень важного для транспортной инфраструктуры города моста через «Чебоксарский залив», успешное начало реконструкции «Московской набережной», продолжающееся расселение людей из ветхого жилья.

Галина ПУСТОВОЙТ

Историк, заведующая кафедрой всеобщей истории и истории России Северо-Восточного государственного университета, кандидат исторических наук (г.Магадан)

Работу мэра города Магадан Юрия Гришана я оценила бы, в целом, как хорошую. Но здесь надо понимать, о каких конкретно условиях жизни мы говорим, знать нюансы нашего региона, его удаленность от центра. В моем понимании, город и область неразделимы. Магадан — столица области. Поэтому сложно отделить деятельность мэра от работы губернатора. Я всю жизнь живу в Магадане. И могу сказать, что изменений значительных в городе, в общем-то — нет. Всё средне. Отток населения значительный. Молодежь не остаётся в Магадане, потому что уровень возможностей для жизни и то, что может предложить город и область — со временем не меняется. В этом году в области 800 выпускников школ и только четвёртая их часть, возможно, останется в регионе.

При этом, конечно видно, город стараются поддерживать в состоянии, пригодном для жизни. Дороги ремонтируют. Более менее стараются что-то делать, исходя из того финансирования, которое есть. Между тем, есть задержки заработной платы в городе и области. Незначительные задержки с выплатами отпускных. Самая главная проблема для меня, как для местного жителя — сообщение с «большой землёй» и высокие цены на авиабилеты. У меня четверо детей и все они студенты. Я до сих пор помню обещания правительства и областных властей про субсидированные билеты для населения до 23 лет и с 55. Так вот, могу сказать, что билетов нет — программа не финансируется. Две авиакомпании осуществляют перевозку жителей области в самый разгар летней кампании и не могут это делать в долг. Отменило государство свои обещания и местные власти ничего не могут с этим поделать. То есть я своих детей вынуждена привезти и отвезти за полную цену — это несколько десятков тысяч рублей — фактически половина моих отпусков. Конечно, Юрий Гришан этот вопрос решить при всём желании не может. Нет денег, и он ниоткуда их не возьмёт.

Татьяна ГОЛУБЕВА

Политолог, директор Центра инновационных социально-политических технологий, профессор Северо-Кавказского федерального университета (г.Ставрополь)

Приоритетным направлением деятельности администрации г. Ставрополя Андрей Хасановича Джатдоева остаётся создание комфортной среды проживания горожан. По оценкам ставропольчан и гостей города, позитивное преображение Ставрополя заметно. Показательные мероприятия по благоустройству, ремонту социальных объектов в рамках реализации федеральных программ, осуществляются при поддержке краевого правительства. Совместная деятельность является основой для выстраивания конструктивных отношений администрации города и правительства Ставропольского края. Даже в условиях многочисленных проблем и очередного повышения тарифов ЖКХ, отношения главы администрации Джатдоева и краевых органов власти можно назвать наиболее гармоничными по сравнению с деятельностью его предшественников. Однако критика в адрес Джатдоева со стороны широкой общественности свидетельствует о сохранении его статуса как «известного, но не популярного». Поэтому и местное экспертное сообщество не рассматривает Джатдоева как политическую фигуру, способную оказать заметное влияние на общественно-политические процессы в крае и регионе. Вместе с тем, если Джатдоеву удастся сохранить паритет «неравнодушного человека» и «эффективного должностного лица», в перспективе он сможет претендовать на более высокую общественную популярность и политический рейтинг.

Инна КАЛАШНИКОВА

Председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов

Уже почти 2,5 года городом Рязанью руководит Булеков Олег Евгеньевич. Отношение населения к нему неоднозначное. С одной стороны, он уважает традиции и жителей города. В городе проводится большое количество культурных и спортивных мероприятий, улучшается инфраструктура и туристическая привлекательность. С другой стороны, город не ограничивается центральной частью. Стоит отойти в сторону, и мы увидим другую картину, убитые дороги, облупившиеся стены домов, заросшие скверики. Конечно, одного мэра просто физически не хватит на то, чтобы всё знать и везде успеть. Для этого существует целая команда в администрации, префектуры районов города, но почему-то они ждут команды свыше, для того чтобы что-то сделать, прикрываясь отговоркой в городе нет денег. Это, в свою очередь, порождает недовольство у населения города. В городе на сегодняшний день две острых проблемы: хаотичная застройка многоэтажными домами города, в том числе бывшего курортного посёлка Солотча, который сейчас входит в черту города, и обманутые дольщики, количество который увеличивается. У населения возникает справедливый вопрос, кто давал разрешения на строительство и кто за это будет отвечать? Обе эти проблемы взяты под контроль врио губернатора Рязанской области Н.В. Любимовым. При этом, отношения Булекова с врио губернатора, тоже молодым и энергичным руководителем, который уже снискал доверие у жителей, ровные. Какого — то публичного недовольства со стороны Любимова по отношению к мэру города Рязани не замечено. Оценить политическое значение Булекова на местном уровне сложно, так как каких-то публичных заявлений и действий не замечено, что в некотором роде можно даже оценивать как положительную сторону. Если бы в городе проводились выборы на должность мэра с участием населения, то я не уверена, что его кандидатура набрала бы много голосов. Всё-таки жители Рязани хотят своего, местного. Хотя, какого-то определённого лидера в городе нет, есть только местный бизнес и его интересы.

Светлана МАКСИМОВА

Социолог, профессор Алтайского государственного университета, член Общественной палаты Алтайского края

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин серьёзно укрепил свои политические позиции за последние месяцы. На рост политического веса повлияла активная роль главы Барнаула в реализации проекта «Комфортная городская среда», в рамках которой будет освоено более 200 млн рублей на благоустройство дворов рядом с многоквартирными домами и территорий общественного назначения (парки, скверы и т.п.). При этом городской администрации удалось привлечь горожан к определению тех объектов, которые нуждаются в благоустройстве.

Значительный вклад вносит Сергей Дугин в реализацию проекта «Барнаул горнозаводской» по Федеральной программе развития туризма. Барнаул как место размещения императорского сереброплавильного завода вне всякого сомнения мог стать одним из мест туристического паломничества на Алтай. Ещё в 2016 году построена лестница на Нагорную часть города. В 2017 проведены работы по художественному оформлению моста через реку Барнаулку. Продолжается работа над созданием набережной Оби. Активность и усилия городской администрации дают основания надеяться, что историческая часть Барнаула будет привлекательной как для отдыха горожан, так и приезжих туристов. Более того, администрация города заявила о возможном включении старого сереброплавильного завода в список культурного наследия ЮНЕСКО. Пожалуй, наиболее заметным для горожан стал масштабный ремонт городских дорог в Барнауле. Дороги стали значительно комфортнее и безопаснее. Проблема с трафиком будет решена после строительства обхода рядом с Барнаулом и нового моста через Обь. Наконец, возросла узнаваемость и электоральный рейтинг Сергея Дугина после публичного оглашения списка кандидатов на сентябрьские выборы в Барнаульскую городскую Думу. Мэр Барнаула возглавит общемуниципальный список кандидатов, выдвигаемых партией «Единая Россия». Вне всякого сомнения, избирательная кампания повысит авторитет и популярность главы Барнаула. Успешные выборы и эффективная работа могут стать залогом заключения с Дугиным нового контракта на следующий 5-летний срок. Тем не менее, нет ощущения, что мэр Барнаула работает как независимая от губернатора Александра Карлина фигура. Видимо, идеологически и технологически Сергей Дугин находится под ручным управлением главы региона. В то же время элиты и жители административного центра Алтайского края ждут от Дугина более самостоятельной политики.

Вторая группа рейтинга

Андрей Сысоев (Мурманск) опустился в среднюю группу «Национального рейтинга». Способствовало этому несколько обстоятельств. Обнародована информация о полновесном скандале в сфере городского транспорта. Многие эксперты его суть определяют, как заговор региональных властей, «подкармиливающих» частную транспортную компанию и чуть ли не сознательно гробящих муниципальную. Если подобная трактовка верна, то в жизни муниципалитета проявился весьма существенный негативный фактор.

Крайне неблагоприятное впечатление произвела дискриминация детей-инвалидов, которых не пустили в кафе. При этом дети пытались посетить кафе в сопровождении взрослых. Скандал получил федеральный резонанс.

Отмечается сложное финансовое положение муниципального ключевого транспортного предприятия муниципалитета АО «Электротранспорт».

Часть экспертов возмутили обнародованные суммы, которые чиновники мэрии тратят, на самопиар. Справедливости ради следует отметить, что некоторые наблюдатели не увидели в данном случае ничего зазорного, как и размеры сумм не посчитали непозволительно большими. Тем более, что между информированием населения официальными органами и самопиаром провести грань достаточно сложно. Но такой подход в экспертных оценках являлся всё же исключением.

Среди событий городской жизни, получивших положительный отклик, наиболее часто упоминается открытие мемориального комплекса в память подвига жителей Мурманска в годы войны; работы в рамках программы «Дорога в школу»; приведение в порядок важных объектов дорожной инфраструктуры; реконструкция набережной Семёновского озера; возведение крупного спортивного комплекса.

При этом следует учитывать, что негативный тренд мурманского мэра определён не только лично его успехами или неудачами, но так же более высокими оценками некоторых из его соседей по таблице исследования.

Эдхам Акбулатов (Красноярск) по итогам первых двух летних месяцев перешёл из группы лидеров в середнячки. Часть экспертов серьёзно отнеслись к информации о возможной поддержке главой региона сразу нескольких кандидатур на кресло мэра, помимо самого Эдхама Шукриевича. В первую очередь, в этой связи упоминаются мэрские амбиции Владимира Егорова, — самого состоятельного депутата Горсовета. При этом мэра будут выбирать не жители города, а депутаты Городского Совета. Несмотря на то, что сам Эдхам Акбулатов в вопросе своего участия или неучастия в борьбе за должность мэра выдерживает мастерскую паузу, большинство экспертов априори уверены, что он «спит и видит», как сохранить должность. Основанием этому, по-видимому, служит объявленная заранее поддержка его кандидатуры со стороны губернатора и региональных структур.

Информация о том, что мэрия, якобы, длительное время оплачивала охранной фирме услуги, которые последняя не оказывала, нанесла существенный имиджевый ущерб Эдхаму Акбулатову.

Кроме того в рассматриваемый период мэр получил целый букет представлений. Одно из них касалось задолженности арендаторов муниципальных площадей, достигшей суммы в треть миллиарда рублей. В этой связи прокуратура очень нелицеприятно охарактеризовала работу профильного подразделения мэрии. Некоторое время красноярские чиновники никак не могли смириться с мыслью, что обрушившаяся стена, — достаточный повод признать дом аварийным. Здравый смысл, в конце концов, восторжествовал: сооружение аварийным объявили, а мэру прокуратура вынесла по итогам данной истории ещё одно представление. На этот раз «за бездействие».

Так же к представлению прокуратуры привело развитие конфликта между мэрией и владельцами ларьков, демонтаж которых проводился в рамках подготовки к зимней Универсиаде-2019. Акция по сносу получилась весьма масштабной, затронув более 450 торговых точек. При этом проблемы и трения, связанные со сносом, были порождены ошибками в работе самой мэрии.

В качестве положительных примеров, эксперты чаще всего называли запланированное на ближайшее время благоустройство набережной левого берега реки Енисей; работы по приведению в порядок дворов и придомовых территорий и избрание мэра Красноярска на должность первого вице-президента Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

В целом отношение экспертов «Национального рейтинга» к работе Николая Булакина (Абакан) продолжает оставаться положительным. То, что он покинул группу лидеров исследования, по большому счёту, определено одним ключевым обстоятельством. Появилась информация, что в качестве его преемника региональными элитами намечен Алексей Кисуркин — один из заместителей главы Хакасии. Многие эксперты, как местные, так и федеральные, полагают, что указанные сведения с большой вероятностью соответствуют реальному положению дел.

Следует напомнить, что Алексей Кисуркин ранее трудился заместителем главы Абакана и, по утверждению некоторых экспертов, имеет очень неплохие связи с местными силовиками. Так же утверждается, что во время работы в мэрии он являлся «серым кардиналом», имел прямое отношение к распределению финансовых потоков, от которых, якобы, был отодвинут Николаем Булакиным. Избирательная кампания в городе состоится еще не скоро, в 2018 году. Тем не менее, появление у мэра такого конкурента, несомненно, ослабляет его позиции.

Ухудшил положение в исследовании Анатолий Пахомов (Сочи). Трагическая гибель пожилой женщины, погибшей при обрушении дома, признанного аварийным, безусловно, сказалась на имидже городских властей.

Ситуацию, возникшую в центре Сочи практически все эксперты определили, как мусорный коллапс. Вывоз мусора на сортировочный комплекс, построенный к Олимпийским играм, был запрещён по решению суда, что резко усугубило и без того неблестящее положение в Сочи в этом вопросе.

Возмущение экспертов, равно как и горожан, вызвало незаконное перекрытие пляжей и требование за их посещение денег со стороны владельцев некоторых отелей и санаториев. Наблюдатели одобрили угрозы мэрии жёстко наказывать за подобное самоуправство, вплоть до ареста на 15 суток. Хотя на то, что городские власти действительно решатся на «посадки», надежд ни у кого нет.

Гигантские автомобильные заторы по дороге к морю вдохновили местного жителя на видеообращение к Владимиру Путину, иллюстрацией к которому он избрал записанную на видеорегистратор многокилометровую пробку.

В то же время, большинство экспертов «Национального рейтинга» посчитали абсолютно надуманными обвинения Анатолия Пахомова в неэтичном поведении при вручении им подарков на мероприятии, посвящённом Международному дню защиты детей (якобы мэр бросил сетку с подарочными мячами детям «как собакам»). Аналогичной оценки заслужил растиражированный в СМИ и соцсетях инцидент, когда Анатолий Пахомов отказался от услуг юного волонтёра, слишком настойчиво помогавшему мэру перерезать ленточку. Негативный тренд в «Национальном рейтинге» Анатолия Николаевича вызван отнюдь не этими событиями, хотя, конечно, мэру лучше было бы обойтись без таких шероховатостей. В принципе, ослабление позиций Анатолия Пахомова в исследовании, с учётом всех обстоятельств, могло быть и более серьёзным. Тем временем Госдума приняла очень важный для Сочи законодательный акт. Введение курортного сбора, безусловно, не панацея. Некоторые эксперты относятся к нему отрицательно. Однако он позволит существенно укрепить финансовую базу муниципалитета. Тем более, что подавляющая часть вырученных средств окажется именно в городской казне.

По оценке большинства экспертов «Национального рейтинга» Владимир Слепцов (Ярославль) существенно упрочил свои позиции в городе. Причём он набрал очки, как среди жителей, так и политической элиты города и региона. В настоящий момент всё, что делает Владимир Слепцов, подчинено главной цели — обеспечить уверенную победу на предстоящих губернаторских и муниципальных выборах. С течением времени он с этой обязанностью справляется всё лучше и лучше, демонстрируя кипучую энергию и создавая имидж прямолинейного, местами бесцеремонного хозяйственника. В том числе для поддержания этого образа мэр ввёл практику он-лайн трансляций еженедельных планёрок, где в категоричной и жёсткой форме общается с подчинёнными и подрядчиками, защищая интересы города и его жителей. Следует отметить, что сам образ и его подача вполне «попадает» под электоральный запрос большинства горожан.

Владимир Слепцов инициировал работы по благоустройству города и оздоровлению его инфраструктуры. Основной упор при этом был сделан на текущий и капитальный ремонт дорог. Именно это направление деятельности наиболее заметно для горожан и служит своеобразным индикатором энергичной работы городской администрации.

Благоустройство города — другое ключевое направление в работе мэрии. За последние два месяца в Ярославле получили широкое распространение малые архитектурные формы, и закипела работа по облагораживанию облика парков и скверов. Сильной стороной мэра является его тесное взаимодействие с мэром Москвы. В частности, замена плиточного покрытия в зоне ЮНЕСКО Ярославля велась в рамках соглашения с Сергеем Собяниным. Справедливости ради нужно отметить, что инициативы мэра по благоустройству и его работа в рамках губернаторской программы «Решаем вместе» находят немногочисленных, но последовательных оппонентов среди интеллигенции (особенно политизированной). Однако у мэра имеются и более влиятельные недоброжелатели. Эксперты «Национального рейтинга» уже не раз отмечали непростую ситуацию в Ярославле и пророчили, что команда нового губернатора (в которую, безусловно, входит мэр), столкнётся с серьёзным противодействием части местных элит. В настоящий момент в городе катализатором такого противодействия являются планы по созданию единой городской управляющей компании. Реализация подобного проекта крайне невыгодна частным управляющим компаниям. По информации наблюдателей, именно они попытались, сосредоточив финансовые и организационные ресурсы, «дать бой» на недавних довыборах в Ярославскую Облдуму. Уверенная победа лояльного мэру кандидата явилась исключительно важным политическим достижением Владимира Слепцова в рассматриваемый период. Местные элиты получили однозначный сигнал, кто в городе хозяин.

Отношения мэра с городским парламентом (муниципалитетом) также вполне конструктивны. В настоящий момент в нём насчитывается максимум 3−4 оппозиционных Владимиру Слепцову депутата. Мэр добился того, чтобы будущие избиратели видели, что в городе «постоянно что-то делается» и мало кто может упрекать его в бездействии. Мэр и его команда делают упор на позитивную повестку, что даёт свои плоды и конвертируется в улучшение социального самочувствия ярославцев и рост рейтинга доверия городской и областной власти.

При этом часть экспертов «Национального рейтинга» занимают по отношению к мэру однозначно негативную позицию. Любые его действия воспринимаются крайне негативно. Однако, подавляющее большинство экспертов придерживаются другого мнения, что определило существенный подъём Владимира Слепцова в настоящем исследовании.

Существенно улучшил свои позиции в «Национальном рейтинге» Беслан Цечоев (Магас).

Позитивные события, связанные со столицей Ингушетии активизировали экспертов, лояльно относящихся к этому мэру. Повестка городской жизни действительно была в рассматриваемый период положительной и весьма заметной. Магас вошел в международную организацию WeGO, объединяющую руководство тех городов, в которых ставят своей целью улучшение качества жизни за счёт внедрения новейших технологий. Большое впечатление на экспертов произвело выступление Беслана Цечоева на ассамблее этой организации, проходившей в Ульяновске. Мэр декларировал намерение сделать Магас одним из самых современных городов России. Как будет воплощено в жизнь это благое намерение, покажет будущее. Однако уже сейчас Магас в рамках программы «Умный город» оборудуется, например, современными остановками общественного транспорта. Появились здесь и новейшие мусорные баки закрытого типа, открывающиеся автоматически, когда требуется выбросить мусор и оснащённые гидропрессом. Даже терминалы для сбора вещей в пользу малоимущих в Магасе передовые: оснащённые солнечными батареями и отправляющие городским службам смс-уведомления при наполнении.

Во многих городах летние ливни привели в нынешнем году к потопам большего или меньшего масштаба. Не обошла эта напасть даже столицу России. По сообщениям экспертов, магасские ливнёвки в целом справились со своей работой. Положение значительно улучшилось по сравнению с памятными событиями двухлетней давности, когда интернет-мемом стало выражение «В Магасе нет ливнёвки!». Сейчас наблюдатели констатируют, что она в городе есть и неплохо содержится. Во всяком случае, гораздо лучше, чем было ещё совсем недавно.

Отмечается улучшение электроснабжения Магаса за счёт строительства современных подстанций, обеспечивающих вывод городской электросетевой инфраструктуры на качественно новый уровень.

Среди неблагоприятной информации — участившиеся жалобы на проблемы при приёме детей в учебные заведения по месту жительства. Разбираться в данном вопросе был вынужден лично глава республики Юнус-Бек Евкуров. Тем не менее, общее мнение экспертов в рассматриваемый период оказалось весьма позитивным для Беслана Цечоева.

Николая Овчарова (Курск) в «Национальном рейтинге» ждал настоящий провал. Обеспечил его арест вице-мэра Николая Зайцева. В последнее время задержаниями высокопоставленных сановников трудно кого-нибудь удивить, однако курская история имела в этом смысле заметные особенности. Стандартными преступлениями чиновников являются откаты за оказание каких-либо услуг и т.п. «профессиональные» коррупционные заболевания. Вымогательство имущества в компании с местным уголовным авторитетом под угрозой физической расправы, безусловно, не является чем-то тривиальным для этой категории преступников. Однако именно в этом обвиняют ключевого вице-мэра далеко не последнего российского города. Другой особенностью, произведшей дополнительное впечатление на экспертов, является длительный стаж работы Николая Зайцева в органах правопорядка: его стаж в МВД исчисляется ещё с середины 80-х, а в мэрию он перешел будучи «главным полицейским» Курска. Эксперты сообщают, что вице-мэр являлся одним из богатейших людей города, контролировал многие легальные и нелегальные бизнес-структуры. Это обстоятельство породило у ряда наблюдателей сомнения в том, что такой состоятельный человек мог принимать участие в чисто бандитском наезде, да ещё подведя под арест собственного сына. Следствие и судебное решение, надо полагать, дадут ответы на все подобные вопросы. Пока же арест вице-мэра и сопутствующие обстоятельства нанесли сильнейший удар по репутации городской администрации вообще и Николая Овчарова, в частности.

Одним из наиболее болезненных сюжетов городской повестки являются нарастающие ожидания краха электротранспорта из-за задолженности перед энергетиками. Подобное развитие события станет настоящей катастрофой, так как именно на этот вид транспорта приходится подавляющая часть пассажиропотока. Безусловно, Николай Овчаров будет прилагать все усилия, чтобы предотвратить подобное развитие ситуации. Однако перманентно кризисное состояние важнейшей отрасли городского хозяйства создаёт в городе дополнительную социальную напряжённость и явно не улучшает положение мэра в «Национальном рейтинге».

Федеральный резонанс получила история со спиленными по решению местных чиновников именными деревьями, высаженными в честь погибших на подводной лодке «Курск». Основанием для этих действий послужила реконструкция дороги.

Решение о переходе в Курске от двуглавой системы муниципального управления (глава и руководитель городской администрация) к одноглавой заслужило одобрение экспертов. Оно полностью находится в рамках общероссийской тенденции. Удивления достойно только то, кому и зачем потребовалось проводить эксперимент по разделению городской власти, заранее обречённый на неудачу? Во всяком случае, с первых же публикаций исследований ЦИК «Рейтинг» (2014 год) подавляющее большинство экспертов прямо предсказывали провал «разделительных» манипуляций.

В рассматриваемый период большинство экспертов оценивали достижения Руслана Тамбиева (Черкесск) очень критично. Этому способствовало несколько событий. Прокуратура выявила поборы в школьных и дошкольных учебных заведениях города. Кроме того, работники прокуратуры раскрыли массовые нарушения при наделении многодетных семей земельными участками. Более 500 подобных семей, положенные им по закону участки, попросту не получили. Однако настоящий взрыв вызвало появление видеозаписи, на которой глава республики жёстко отчитывает руководителя налоговой службы. Многие эксперты «Национального рейтинга» утверждают, что данное событие связано с налоговыми проверками фирм, принадлежащих близким главе лицам, в том числе, супруге мэра Черкесска.

Положительная информация, отмеченная экспертами, касалась событий частных. Таких, например, как планы по строительству этно-деревни и запуску электромобилей в городском парке. Положительные эмоции вызвали первые соревнования по скоростному бегу малышей «лялькин старт», превратившиеся в весёлый семейный праздник. Однако, общий результат Руслана Тамбиева в рассматриваемый период оказался крайне неутешительным.

Серьёзно оступился в «Национальном рейтинге» Анатолий Локоть (Новосибирск). В рассматриваемый период повестка, связанная с работой мэрии, имела ярко выраженную скандальную направленность. Эксперты всё чаще ссылаются на информацию об участии сына Анатолия Локтя в бизнес-проектах, реализуемых муниципалитетом. Николай Терехов, бывший начальник Управления промышленности Новосибирска, получил восемь лет за взятку. Это не первый чиновник из ближайшего окружения Анатолия Евгеньевича, осуждённый по коррупционным основаниям. О громком деле «кошелька» мэра Арама Суваряна эксперты «Национального рейтинга» вспоминают регулярно. Впрочем, в рассматриваемый период имелись и более актуальные примеры, связанные с коррупционным шлейфом в работе городских структур. Так под арестом оказался директор «Центра зимних видов спорта». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Радость, выраженная начальником одного из департаментов мэрии по поводу этого события и попытка представить происшедшее как достижение сотрудничавших с силовиками муниципальных чиновников, вызвали у большинства экспертов скептическую реакцию, особенно пассаж о заслугах чиновников, помогающих следователям «со всеми документами». Достаточно сказать, что другое поведение сразу же превратило бы таких «помощников» в обвиняемых.

Помимо вершины коррупционного айсберга, выявленного упомянутыми громкими делами, поступают регулярные сообщения о менее заметных нарушениях в деятельности МУПов и при осуществлении муниципальных закупок. Летний период, как правило, не считается критическим, в смысле сезонной нагрузки на деятельность коммунальных служб. Однако, в Новосибирске и он оказался неудачным. Нарекания вызвала отвратительная работа ливнёвой канализации, из-за которой город уже несколько раз затапливали дожди. Отмечено нарастание проблем в организации дорожного движения и транспортного обслуживания. Административная реформа, начало которой положил в свою бытность мэр Владимир Городецкий, при мэре-коммунисте застопорилась. Представители общественных организаций всё чаще говорят о стагнации городской жизни Новосибирска.

При этом многие эксперты положительно оценили проведение Первой городской ассамблеи, инициированной общественниками. Несмотря на участие в данном мероприятии видных представителей мэрии, общая направленность ассамблеи была хоть и конструктивной, но определённо критической по отношению к городским властям. Основные тезисы, прозвучавшие здесь, свелись к констатации чрезвычайно больших расходов на содержание аппарата мэрии, при слабой организации её работы. В частности, избыточные и дублирующие функции структурных подразделений горадминистрации, сочетаются в ней с отсутствием чёткого понимания их деятельности, слабостью планирования и неразработанностью оценочных критериев.

Среди более частных событий, эксперты отметили голодовку обманутых дольщиков и продолжение скандала с участием мэрии, связанного с недопуском собственника в здание, используемое под коммерческий детский сад.

Ключевым позитивным событием для Новосибирска в рассматриваемый периода эксперты называют открытие губернатором Владимиром Городецким и главой Росавтодора Романом Старовойтом участка движения на федеральной трассе «Иртыш». Эта транспортная артерия обеспечивает основной доступ в Новосибирск с западного направления. Самым весёлым (но не безобидным) происшествием стал выгул по набережной крокодила на поводке. Однако этого оказалось недостаточным, чтобы настроить экспертов на несерьезный лад и подкрепить позиции Анатолия Локтя в «Национальном рейтинге».

В последнее время неоднозначны оценки работы Дмитрия Овсянникова (Севастополь). В первую очередь, внимание экспертов привлекали события, связанные с предстоящими осенью нынешнего года выборами главы субъекта. Из 10 выдвиженцев пройти регистрацию смогли только 5 кандидатов. При этом как в группе «счастливчиков», так и «неудачников» имелось только по одному уроженцу Севастополя. Некоторые эксперты обратили на этот факт внимание и восприняли его с большим неудовольствием. В целом, предэлекторальное действо проходит в городе-герое не без скандалов, однако наиболее неприглядно проявилось в нём вся неоднозначность так называемого муниципального фильтра. По инициативе самого Дмитрия Овсянникова его уровень в Севастополе чрезвычайно высок. Принципиально важным в этой связи становится невозможность поддержки разных кандидатов одним депутатом. Поэтому глава Севастополя, заручившись голосами значительного большего числа депутатов, чем это было необходимо для регистрации, автоматически ограничил число своих конкурентов на выборах. В частности, остался за бортом по многим оценкам наиболее опасный для Дмитрия Овсянникова кандидат Сергей Бабурин, который вполне мог претендовать на значительное число голосов представителей старшего поколения.

Городские власти явно перестарались и поставили под сомнение не только легитимность предстоящих выборов, но и само существование в нынешнем виде муниципального фильтра.

Существенным фактором городской жизни стал первый Севастопольский гражданский форум, собравший около 150 делегатов. Хотя в центре внимания форума были в основном вопросы сугубо практические, в частности, выполнение майских указов Владимира Путина, его идейной основой являлось неприятие местных властей, представляющих как законодательную, так и исполнительную ветви, при демонстративной поддержке президента России. При этом из зарегистрированных кандидатов только представитель КПРФ Роман Кияшко принял участие в работе форума.

При этом, в рассматриваемый период, общий вердикт экспертов был всё же положительным для Дмитрия Овсянникова. Ему хватило чутья «заморозить» самую болезненную для Севастополя тему, объявив, что на доработку генерального плана, с учётом пожеланий горожан, потребуется не менее двух лет. Хорошо ли, плохо ли, но зачистка политического поля ему удалась. Причём действовал он не только с помощью пресловутого муниципального фильтра. Не меньшую, если не большую роль имели некоторые его достаточно изящные договорённости, выведшие из электорального процесса очень серьёзные фигуры местной политики. Курортный сбор, безусловно, подкрепит в недалёком будущем муниципальный бюджет. Среди более мелких событий эксперты отметили обнародованные планы ликвидировать очередь в детские сады в течение ближайших трёх лет; определённый прогресс в предоставлении жителям электронных услуг и появление на маршрутах общественного транспорта десятков новых троллейбусов.

Олег АНДРЕЕВ

Политолог, старший консультант Балтийского центра социальных исследований (г.Санкт-Петербург)

Андрея Ивановича Сысоева я знаю очень давно, с 1990 года — 27 лет. Я помню его инженером, начинающим предпринимателем (ООО и снабженческая деятельность, разные попытки производственной, торговой, закупочной деятельности). Те ожидания, которые я связывал с его приходом на руководство администрацией города Мурманска, пока не разочаровывают. На мой взгляд, в силу своего образования, воспитания и опыта, обязанности главы администрации он выполняет нормально. В прошлом году Мурманск отметил круглую дату — 100 лет со дня основания города. И очень заметно, как много было сделано к празднику. К 1 октября была отремонтирована объездная автодорога — это прекрасное полотно, соответствующее по качеству и разметке лучшим современным стандартам. В центре города полностью обновлена (усилиями московской фирмы Азимут) 17-ти этажная брендовая гостиница «Арктика», которая ещё является и деловым центром. Отремонтировано много дворовых площадок, асфальтового уличного и дворового покрытия. Много сделано ремонтов коммунальных, построены новые пятиэтажные дома вместо бараков в северной части города по проспекту Героев североморцев. Обновлены парковые зоны, скверики, воздвигнуты фонтанчики в центральном сквере Мурманска. Много сделано. И сейчас Сысоев, как мне кажется, уже не торопясь, но продолжает эту работу.

Что касается отношения людей — есть такая русская поговорка «на всякий роток не накинешь платок». Есть и одобрительные возгласы. Но, в то же время, некоторые считают, что всё могло бы быть получше, потому что живут какими-то розовыми ожиданиями — фонтанов нефти, газа, газоконденсата из Баренцева моря с шельфа Северного ледовитого океана, Мурманского транспортного узла. И в этом ключе подвижки есть, но мурманчане ожидали новых рабочих мест, высоких зарплат и низкой стоимости коммунальных услуг. Но такие преобразования не бывают сразу. Поэтому критика в адрес мэра периодически слышна. Хотя, на мой взгляд, она в адрес именно городской власти не всегда справедлива — многие глобальные вопросы решает Москва, а не городской глава.

Об отношениях с региональной властью тоже всякое говорят. Но, насколько мне известно, город выстроил отношения с областной властью, трения там не возникают. Марина Васильевна Ковтун — губернатор, основная власть региона. Думаю, что между городом и областью есть некая договорённость о распределении полномочий, которые позволяют ветвям власти не входить в противоречия друг с другом.

Дмитрий ВЫСОЦКИЙ

Журналист, главный редактор портала СеверПост.ru (г.Мурманск)

Сложно оценивать деятельность мэра Мурманска Андрея Ивановича Сысоева с позиции только сегодняшнего дня, потому что мы, журналисты, очень пристально следим за работой городской администрации под его руководством на протяжении уже нескольких лет. И все эти годы являемся, наверное, единственным изданием в Мурманске, которое последовательно критикует работу администрации. У нас очень много нареканий. Самая больная тема — цензура, которую ввела администрация на территории Мурманска. Существует информация о покупке СМИ, согласно которой, ежегодно горадминистрация тратит несколько десятков миллионов рублей на то, чтобы покупать так называемые хорошие новости о себе. И это носит тотальный характер. Не только СМИ или порталы, но даже и социальные сети. На протяжении 4 лет глава города не проводит брифинги для всех желающих журналистов. Он даёт интервью только тем СМИ, с которыми подписаны контракты. Муниципальная газета превратилась в топор, который раздаёт удары налево и направо, по тем, кто позволяет себе критиковать деятельность администрации. В ответ на любую критику сразу появляется ряд заказных материалов. Наша редакция настаивала на равном доступе к информации, но на протяжении 4 лет мы не получаем анонсы и приглашения на официальные мероприятия. Так руководство администрации ограждает себя от критики в свой адрес. Чиновники и мэр не готовы отвечать на вопросы в свой адрес, а их у людей накопилось очень много. Это показывают опросы в социальных сетях, опросы на нашем сайте. Недовольство нарастает. Но мы живём в такой матрице, где по местным телеканалам видим только положительные примеры. Проблемные вопросы замалчиваются. Обратной связи нет. На протяжении нескольких лет в центре города отсутствует асфальтное покрытие, а сама дорога изобилует ямами размером с футбольные ворота. Но обществу докладывают только о контрактах на асфальтирование. Мы просили у администрации предоставить информацию о том, на скольких участках в этом году по гарантии должны отремонтировать асфальт. Оказалось, что ни одного такого места во всём городе нет. Масса проблем, связанных с коммунальным хозяйством. Кроме того, нас интересуют вопросы расходования бюджетных средств. И самый интересный вопрос — вопрос вывода муниципального имущества. Он решается где-то за закрытыми дверями. Муниципальная собственность переходит в руки каких-то юридических лиц. Но мы даже не можем получить информацию, за какую цену и на каких торгах или конкурсах эта городская собственность перешла в руки частных лиц. Вместо ответов, как правило, мы получаем отписки, хотя мы ставим прямые вопросы в своих запросах в администрацию.

При всём том, администрация ввела практику бутафорских «прямых линий». Люди узнают о том, что «линия» состоится в день её проведения и только из городской газеты, которая выходит тиражом 5000 экземпляров при населении города 300 тысяч. Пресс-конференции, даже итоговые, даже раза в году не проводятся. Со своими проблемами люди остаются один на один.

Антон ХОЛОДОВ

Политтехнолог, депутат Законодательного Собрания Вологодской области

Андрей Травников пришёл на должность мэра города Вологда совсем недавно — в конце 2016 года. Сразу надо сказать, что вологжане крайне осторожно относятся к назначенцам из соседнего города — Череповца, откуда, собственно, и родом Андрей Александрович. Для вологжан он изначально был чужой. Однако, то, что до этого он работал замом губернатора, заместителем полномочного представителя президента РФ в СЗФО, скидывать со счетов нельзя — новый руководитель города оперативно влился в работу. Ему сразу «досталось» — снегопады, при нехватке снегоуборочной техники, празднование Нового года, Дня Победы, Дня города — но, я считаю, что со всем этим и многим другим Андрей Александрович в целом справился. Несмотря на то, что многие недоброжелатели прочили ему противостояние с командой предыдущего мэра, и, вследствие этого, значительные кадровые перестановки, Травников не стал «рубить с плеча» и смог создать хорошую команду заместителей. Сергей Воропанов — первый заместитель мэра, как никто другой, пожалуй, знает городские проблемы. Алексей Макаровский, заместитель мэра по общим вопросам, имеет опыт работы в правительстве, заместителем губернатора. А присутствие в команде заместителя Травникова Алексея Никитина — офицера ФСБ, талантливого руководителя, говорит о выстраивании системных отношений с силовым блоком. По прошествии 9 месяцев со дня назначения можно сказать, что стиль управления Травникова «ровный». Он просто делает свою работу. Без скандалов, потрясений и громких слов о своей деятельности.

Андрей МАХРИН

Политолог, доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета

Евгений Васильевич Авилов в 2016—2017 годах находится на пике своей деятельности. Необходимо отметить, что был проведён целый ряд крупных событий в Туле за последний год: во-первых, успешно были проведены праздники Дня города и области, Студенческая весна-2017, шла работа по дальнейшему включению жителей бывшего Ленинского района области в жизнеобеспечение городского округа. На сегодня активно ремонтируются дороги, придомовые территории, возглавляемая Авиловым администрация Тулы начала оперативнее реагировать на обращения жителей. Вместе с тем, с июля 2017 в Туле вступили в силу изменения в функционирование платных парковок. Цена за час выросла, в то же время сократилось их количество. Население пока не до конца понимает, как данное изменение будет затрагивать его интересы. Правда, планируется подключить волонтеров на разъяснительную работу с водителями. В настоящее время также одной из проблем в городе остаётся дорожный фонд, который, как было выше написано, ремонтируется (однако погодные условия вносят свои коррективы), а также состояние жилищного фонда, который, конечно, администрация города приводит в порядок, однако есть ещё существенные проблемные места. В качестве успехов активной деятельности Авилова стоит отметить огромную поддержку губернатора Тульской области, в результате чего сложилось впечатление у населения Тулы, что все работники тульской администрации — команда губернатора. Реализованные на территории города проекты по благоустройству также находили поддержку со стороны правительства области.

Александр ВЛАСОВ

Политолог, политтехнолог, помощник редактора «Новой новгородской газеты"(г. Великий Новгород)

Начало аномально дождливого лета в Великом Новгороде для мэра-долгожителя Юрия Бобрышева с политической точки зрения, напротив, выдалось безоблачным. Большинство депутатов городской Думы, прежде всего из числа «единороссов», присмирело ещё в феврале, когда Сергей Митин, организатор не прекращавшихся почти четыре года гонений на градоначальника, был вынужден, согласно подсказке главы государства, досрочно освободить насиженное за девять с половиной лет губернаторское кресло. Спешно присланный ему на смену из Москвы Андрей Никитин, наоборот, проявил благоразумие, выказал очевидную симпатию Юрию Бобрышеву, ни разу не подвергнув его публичной критике, хотя поводов было предостаточно. К примеру, справедливое возмущение горожан вызвано безобразным состоянием многих улиц, дворов, скверов и даже набережной Александра Невского, несмотря на то, что она является одной из «визитных карточек» города, именуемого в мэрии не иначе, как «родина России». Однако, как я понял, назначенец Кремля готов предложить мэру членство в Совете Федерации от областного Правительства в случае своего выигрыша досрочных губернаторских выборов, которые пройдут 10 сентября. В обмен на досрочную отставку градоначальника, так как его полномочия истекут годом позже, и в таком случае врио губернатора может уже в ближайшее время обрести всю полноту власти над губернской столицей. Подтверждением этого предположения является законодательная инициатива, только что проявленная в областном Совете муниципальных образований, где решили, что после добровольного увольнения Юрия Бобрышева (к слову, дважды избранного на всенародных выборах в 2008 и 2013 годах), высшим должностным лицом губернской столицы должен стать глава городской Администрации, нежели председатель городской Думы. Эту поправку планируется рассмотреть на ближайшем заседании областной Думы, которое состоится 26 июля, и итоги голосования наверняка устроят Андрея Никитина, которому пойдут «навстречу» прежде всего депутаты из «Единой России». Ну, а в городской Думе волей-неволей тут же возьмут «под козырёк», ибо нарушить областное законодательство себе дороже: можно нарваться на роспуск! Хотя «гласным», действительно, будет весьма обидно, так как политический вес думского спикера останется прежним, а формально подотчётный им «сити-менеджер» превратится, по сути, в полноценного «хозяина города». Правда, ему предстоит пройти нелёгкий отбор, вначале вместе с другими кандидатами он предстанет перед конкурсной комиссией, где одну двадцатку составят сами депутаты, а другую — выдвиженцы врио губернатора. Выйти в «финал» должны, как минимум, два претендента, и для окончательной победы нужно заручиться поддержкой большинства думцев, пришедших на судьбоносное заседание. Понятно, что поздравления получит тот, на кого укажет Андрей Никитин, желающий как можно скорее заполучить контроль над городскими властями, в том числе найти управу на тех депутатов, кто послушно смотрел в рот незадачливому экс-губернатору. Хотя те, на мой взгляд, испуганно поджав хвосты, сдадутся на милость победителя и примутся попрошайничать насчёт участия в выборах нового думского созыва осенью 2018 года, несмотря на своё политическое банкротство, вызванное двумя неудачными попытками вынесения импичмента Юрию Бобрышеву. Хотя, справедливости ради, скажу, что возможен афронт, если новичок в губернаторском кресле решится предложить на освободившийся пост мэра иногороднюю креатуру! Дело в том, что многим рядовым горожанам не по душе многочисленный «десант», высадившийся в областных коридорах власти после того, как президент страны откомандировал Андрея Никитина из «Агентства стратегических инициатив» по продвижению новых проектов на волховские берега для того, чтобы приступить к выводу многострадальной Новгородчины из глубокого кризиса. Отмечу, возникшего по причине неумелого руководства Сергея Митина. Так что Юрий Бобрышев может готовиться к сдаче дел, негласно знакомиться с преемником, которому достанется в наследство далеко не лучшее состояние городского хозяйства из-за длительного противостояния мэра с бывшим вершителем областных судеб. Тот, по собственному признанию, по иронии судьбы тоже не прочь стать сенатором, ибо до сих пор не трудоустроился после возвращения несолоно хлебавши в Москву. Представляю огорчение Сергея Митина вперемежку с гневом в том случае, если его главный недруг, да ещё сверстник Юрий Бобрышев получит желанную прописку в верхней палате Федерального Собрания! Действительно, градоначальнику можно позавидовать: в 66 лет он продлит свой политический век ещё на пять лет в престижной должности парламентария. На радостях мэр на ура провёл празднование Дня города, которое по традиции было приурочено в середине июня к Дню России, и устроил публичный разнос подчинённым, ответственным за летний отдых детей, попутно заработав дополнительные политические очки в глазах доверчивых родителей. Разумеется, Юрий Бобрышев на коне и постарается поставить эффектную точку в своём правлении, растянувшемся почти на десятилетие.

Максим УЧВАТОВ

Экономист, руководитель социального проекта «Открытый Город». Член регионального штаба ОНФ (г. Кемерово)

Илья Владимирович Середюк весьма успешно и вовремя пришёл на пост главы города. 2016 год — это был год, когда в Кемерово праздновался День шахтера (каждый год выбирается новая «столица» праздника), а это дополнительные пара миллиардов к годовому бюджету. Соответственно ремонт дорог, дворов и т.д. Всё это позитивно отразилось на рейтинге и будущих выборах. Он практически сразу поменял всех заместителей, люди это оценили и его выбрали. Население относится к его персоне вполне положительно, потому что видят реальную работу, в этом году Кемерово попал в две федеральные программы: по ремонту дорог и благоустройству дворов, — это самые болевые точки для любого городского округа. Дороги, парки и дворы это позитивные достижения нового главы, негативных моментов мало, как правило, они решаются в рабочем режиме, но не всегда успешно, всё-таки бюрократия и бумаги делают своё дело. Если говорить о взаимодействии главы Кемерово с администрацией региона, то тут отношения вполне дружеские. Илья Владимирович успел даже поработать немного заместителем губернатора, да и фактически из команды губернатора. Правда, он выбрал для себя стратегию немного дистанцироваться от областных чиновников, и это сыграло ему на руку во время массовых арестов коррумпированных заместителей губернатора, он к тому времени уже работал автономно от них. Отставка главы региона скорее всего никак не повлияет на Середюка, так как он спозиционировал себя больше как грамотный хозяйственник, нежели чем политик, а такие люди и нужны городам. Тем более — он избранный глава, срок у него только начался, всего один год прошёл. С точки зрения закона его никто отстранить не может простым движением руки. Но позиционировать его на место губернатора, наверное, нельзя, не та это фигура, не того уровня, не смотря на опыт в муниципальном управлении. 2018 год покажет главу города, как управленца. Программы заканчиваются, долг муниципалитета растёт, недавно взяли в долг 2,5 миллиарда рублей, при годовом бюджете в 14 миллиардов. Сегодня будет всё красиво, а завтра, возможно, придётся затягивать пояса, поэтому большой вопрос в долгосрочном планировании в непростых экономических условиях. Квалификация ряда заместителей из его команды тоже вызывает вопросы. Полтора года под его руководством почти прошло, время собирать камни. Скоро будем давать оценку его деятельности уже по финансовым показателям исполнения годового бюджета 2017 года и прогнозного на 2018 год.

Константин ЮМАТОВ

Историк, заведующий кафедрой Кемеровского государственного университета

Оценка деятельности мэра города Кемерово Ильи Владимировича Середюка может основываться на сравнении с предшественниками. В этом смысле у него есть хороший ориентир — это деятельность Владимира Васильевича Михайлова, который успешно руководил администрацией города более 20 лет. В его команде в 2003 — 2006 гг. работал и Середюк. К сожалению, сменивший Михайлова Валерий Ермаков, начав в 2012 году с высоких рейтинговых показателей, основанных, в первую очередь, на показателях эффективности его деятельности на посту главы администрации г. Ленинск-Кузнецкий, уже к 2016 имел весьма негативные отзывы кемеровчан, отразившиеся в официальных рейтингах. В результате, после его отставки, Илье Владимировичу досталось весьма непростое наследство. Будучи несколько лет работником областной администрации, к руководству исполнительной власти в областном центре Середюк пришёл при полной поддержке губернатора Амана Тулеева. Отсюда и выдвижение в и.о. главы города в апреле 2016, и высокий процент голосов (78,57), полученный на выборах осенью того же года. Столь же взаимные позитивные отношения между региональной и муниципальной властью сохраняется до настоящего времени. Отдадим должное новому мэру: в направлении восстановления положительного реноме кемеровской администрации было сделано достаточно много, начиная от показательных отставок заместителей прежнего главы города весной 2016, заканчивая созданием перманентной системы личного выезда главы города на территории и организации личного общения с населением. Илья Владимирович по-прежнему открыт к общению, как к реальному, так и к виртуальному (его аккаунты в социальных сетях имеют вполне живое содержание). Запущены и зримо реализуются программы ремонта дворовых территорий («Формирование комфортной городской среды») и ремонта дорог («Безопасные и качественные дороги»). Причем, зная недоверие кемеровчан к качеству создаваемого дорожного покрытия, Середюк активно подчеркивает тему конкуренции среди подрядчиков и их ответственность за качество асфальта. Создание образа «коренного кемеровчанина, пришедшего к власти от партии кемеровчан», на данный момент вполне удаётся и можно надеяться, что этот образ будет продолжать наполняться реальным содержанием в виде эффективной деятельности на благо родного города.

Алексей КИРИЛЛОВ

Председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по строительству и ЖКХ. Эксперт общественной палаты Псковской области

Поскольку в Пскове власть разделена на законодательную и исполнительную (Игорь Викторович Калашников — глава администрации города Пскова, а глава города — Цецерский Иван Николаевич), дать политическую оценку деятельности руководителю администрации затруднительно. Вместе с тем, в нашем регионе авторитет Игоря Викторовича очень высок, его мнение важно практически для всех структур Пскова и Псковской области. При этом Калашников не публичная фигура, редко попадает в поле зрения СМИ. Главу Администрации назначают депутаты, он занимается хозяйственными вопросами в городе, и подотчётен городской Думе. В таких условиях деятельность администрации непрозрачна. В этом-то и кроется основное непонимание горожан. Вот и получается, что всё хорошее — заслуга депутатов, а всё плохое — недоработки администрации. Думаю, что в скором времени произойдут изменения в Уставе города Пскова и мэр города будет избираться всенародно, станет высшим должностным лицом. Но это в будущем. А пока Игорю Викторовичу приходится с пустым бюджетом исполнять все обещания, данные депутатами. И быть великим переговорщиком. Я с интересом наблюдаю, за разворачивающейся ситуацией с муниципальными предприятиями города Пскова, связанными с ЖКХ. Настораживают постоянные слухи о планах по их ликвидации, но на данный момент администрации удаётся поддерживать их работу. Отопительный сезон прошел без серьёзных аварий. А вот ситуация с дорогами оставляет желать лучшего. Сейчас состояние дорог оценивается как худшее за последние пять лет. Но это опять же связано с недостатком финансирования. В целом я хочу охарактеризовать Игоря Викторовича, как крепкого хозяйственника, который из минимума ресурсов выжимает максимум пользы.

Георгий САВЕЛЬЕВ

Политолог, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Псковского государственного университета

Игорь Викторович Калашников не очень подходит под статус мэра. Он — техническая креатура, находится в тени главы города Ивана Цецерского. Работает заурядно. Проблем в Пскове более, чем достаточно. Правда, их как-то не персонифицируют, так как одновременно Калашников ещё и креатура губернатора. В общем, налицо двухголовая система управления, не оправдавшая себя. В последнее время общественное внимание обращено на предположение о коррупционных связях администрации с предпринимательскими структурами. Так, на повышение качества коммунальных услуг в бюджете текущего года выделено 16 млн рублей, а на содержание дорог (без капремонта) — 658 млн рублей. Из названной суммы 447 млн рублей по контракту переходят двум фирмам, которые созданы всего за 11 дней до проведения торгов. Собственниками являются два брата Кухи из Эстонии и руководитель фракции ЕР в Собрании Псковского района А. Колпаков. При этом, состояние дорог — более, чем проблемное. Ситуацией занимается УФАС. Среди иного — обманутые дольщики в строительстве, рост тарифов в ЖКХ, на транспорте, приостановка выплат компенсаций пенсионерам, зарплат бюджетникам. Всё это происходит на фоне общего роста цен. Предложения от оппозиции ввести прямые выборы мэра отклоняются большинством ЕР. Недавний отчёт Калашникова наблюдатели называют отчётом перед губернатором. Последний же и ограничивал задаваемые вопросы. Оценка с моей стороны — (-10).

Юрий ЛАТЫШЕВ

Краевед, Координатор группы «АрхиСтраж», заместитель председателя общественного совета при Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области

За 2,5 года деятельности Евгения Тефтелева в должности главы администрации Челябинска отношение населения к нему сменилось от вопросительно-недоверчивого (из «магнитогорских», «агаповских») до раздражительно-возмутительного («тефтелевы кучи»), а в настоящее время — до равнодушно-безразличного, даже презрительного. Весной 2015 Евгений Тефтелев попытался поиграть в демократию, согласился на встречу с блогерами, после которой даже поддержал предложение сделать такие встречи регулярными. Но, как оказалось, это было его первым и последним подобным мероприятием. Не перестают удивлять сообщения о том, как губернатор Дубровский даёт различные указания Тефтелеву, например, решить вопрос с уборкой мусора или заняться досугом горожан. При этом Дубровский неоднократно повторяет, что Тефтелеву он продолжает доверять. Я живу в Челябинске всю жизнь, но таким непривлекательным и убогим я его никогда не видел. Особенно ужасно выглядят так называемые гостевые маршруты с обилием наружной рекламы, аляповатыми вывесками и входными группами на фасадах зданий, как старинных, так и советского периода, многие из которых являются объектами культурного наследия. Продолжаются конфликты между чиновниками администрации и жителями города по проблемам уплотнительной застройки, вырубки деревьев в скверах и окраинах леса ради строительства, в основном, торгово-офисных зданий. Пять миллионов рублей, затраченных на проведение архитектурного конкурса на разработку концепции развития исторического центра города, практически выброшены на ветер, так как ни с одним из победителей конкурса не заключён контракт на реализацию проектов. Недавно было объявлено, что начинается работа над новым генеральным планом Челябинска, хотя многие положения действующего до 2020 года генерального плана игнорируются, особенно при застройке исторического центра. Фактически не решаются проблемы, доставшиеся от предшественников Тефтелева. Это транспорт, дороги, озеленение. 2016 год в этом плане был провальным. Нужно сказать, что в последние месяцы в городе кое-что всё-таки делается: высаживаются цветы, ведётся ремонт дорог, пытаются решить проблемы общественного транспорта. Отношение Тефтелева к проблемам города и горожанам наиболее ярко иллюстрирует последний случай с решением властей приступить к застройке естественного леса на западе Челябинска рядом с мемориальным комплексом на Золотой горе. Несмотря на протест жителей во время публичных слушаний против утверждения проекта межевания на территории естественного леса, чиновники согласились только отложить решение на три недели. Потребовалось вмешательство губернатора, лишь после которого Тефтелев объявил о согласии финансировать государственную историко-культурную экспертизу выявленного объекта культурного наследия «Братские могилы жертв сталинских репрессий». Если давать общую оценку деятельности Тефтелева за 2,5 года по пятибальной системе, то она колеблется где-то между «тройкой» и «двойкой», ближе к последней.

Александр МАКСИМЕНКО

Председатель Костромского областного отделения Российского общества социологов. Директор Центра социальных инициатив (г. Кострома)

Деятельность главы администрации города Костромы Виктора Емца можно оценить положительно по нескольким параметрам. Во-первых, муниципалитету удалось выстроить конструктивное бесконфликтное взаимодействие с региональной властью, губернатором, местными элитами и третьим сектором, при подключении последнего выбирается на конкурсной основе и «парковая площадка» для благоустройства с грантовой поддержкой, и осуществляется общественный контроль над ремонтом дорог и чистотой в городе. Должностные лица выходят на прямой диалог с горожанами. При этом в ходе диалога с общественностью иногда кардинально меняются принятые управленческие решения. Например, отменено строительство развлекательного объекта и восстановлен пруд в исторической части города. Политической напряженности в городе не ощущается. Отмечается динамичное благоустройство города: объём дорожных работ за последние 2 года увеличился почти в 2 раза, построены и введены в эксплуатацию четыре новых детских сада: на Суслова, на Профсоюзной и Речном прос­пекте, Новом городе. Муниципалитетом сделан акцент на комплексный подход к решению поставленных задач: строительство дорог с тротуарами, ливневыми канализациями, спилом деревьев, оснащением дорожной техникой; развитие электронной демократии и муниципальных услуг и сервисов «Умный дом». Вдоль проезжих частей города Костромы появились ограждения, что заметно снизило количество аварий с участием пешеходов. Отдельной заслугой команды градоначальника является обновление материально-технической базы МУП «Костромагорводоканал» и проведение ряда антикризисных мер и вывода предприятия на работу с прибылью. В работе администрации присутствуют и непопулярные меры, касающиеся реформирования системы пассажирских перевозок и снижению загруженности главных автомагистралей города, а также капитальный ремонт автодорожного моста, вызвавший некоторое напряжение и активное обсуждение в СМИ.

Рустам АБДУЛЛИН

Политтехнолог. Координатор портала 7X7 в Марий Эл

Евгений Маслов, возможно, человек и хороший, но безынициативный. Он не хозяйственник и, тем более, не политик. А только находясь в одной из этих ипостасей можно стать хорошим мэром. Единственное чем мог козырять Маслов — то, что он исполнитель прямой воли и проводник желаний тогда ещё главы республики Леонида Маркелова, что на самом деле соответствовало действительности. В данной же ситуации, когда выразитель воли уже под следствием, а нынешний врио, хоть и работает пока с теми, кто есть в обойме, но при этом поэтапно избавляется от оных, остался без покровителя. Не имея ни политического веса, ни реального хозяйственного и жизненного опыта становится номинальной фигурой с функциями медийной персоны, теряя рычаги влияния в самой администрации города, и также утрачивая власть над хозяйственными структурами города. Вся власть в городе реально сосредоточена у чиновников «на местах» — с непосредственным функционалом и большим опытом управления городским хозяйством. В городском хозяйстве при этом нет каких-либо маломальских достижений. Всё так же: разбитые дороги, проблемы с тарифами ЖКХ, грязь на улицах и во дворах, неспособность мэрии решить транспортные проблемы, о которых в числе насущных проблем поведал приехавший из Москвы президент Владимир Путин нынешнему врио Александру Евстифееву. К слову, к произошедшему на неделе приезду Путина городские власти только и смогли привести в качественный порядок две с половиной улицы, ровно те, на которых состоялись запланированные мероприятия с главой государства. Прилетевший на вертолете президент так и остался в неведении реального и печального облика столицы республики. Горожане помнят об устроенных городскими властями налоговых преференциях для тех самых Маркеловских компаний — ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Июнь 2006», помнят вырубку деревьев на «Аллее здоровья», прилегающей вплотную к объекту многофункционального назначения, возводимых все той же компанией ООО «Телекомпания 12 регион». Из свежих событий приходит на ум очень сомнительная инициатива мэра о переделе сферы управляющих компаний, доведение до предбанкротного состояния муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт». С проблемами региона, накопившимися и оставшимися после правления Маркелова, придётся разбираться будущему главе республики Евстифееву. Сейчас им и его командой поэтапно решаются первостепенные задачи на региональном уровне: это отстранение маркеловской команды во всех властных структурах республики, набор и становление собственного правительства, решение наиболее важных экономических и финансовых проблем. Далее, дойдет очередь и до мэра Йошкар-Олы. Думаю, фигура Маслова будет разменяна на более сильную кандидатуру, на плечи которой можно будет возложить часть проблем, а именно ответственность за благосостояние Йошкар-Олы. Город и его руководство пребывают в состоянии затянувшейся по времени, но неминуемой отставки мэра Евгения Маслова.

Владимир ЯКУНИН

Политолог. Главный редактор ГТРК «Ярославия» (2001−2011 гг.). Главный редактор ОАО «Городской телеканал» (2013−2016 гг.)

Мэр Ярославля Владимир Слепцов демонстрирует открытость жителям города благодаря постоянному интерактивному присутствию в социальных сетях его самого и его ближайших помощников. Существует возможность сообщить о любой проблеме в городе онлайн, на что, как правило, поступает быстрая реакция со стороны городской власти. Основные решения мэрии, особенно по острым вопросам, обосновываются мэром на его личных страницах в социальных сетях.

Если говорить об отношении жителей, то прослеживается достаточно высокий уровень доверия мэру. Важную роль в этом играет статус Владимира Слепцова как «своего» человека, не являющегося «варягом». Несмотря на традиционные проблемы в сфере ЖКХ, видно намерение мэра улучшить ситуацию: усилилось давление на управляющие организации города со стороны администрации. В случае недобросовестных организаций мэром ставится вопрос о лишении лицензии.

Владимир Слепцов является частью общей «губернаторской» команды в регионе во главе с позиционирующимся как «ставленник Владимира Путина» губернатором Дмитрием Мироновым. Сегодня выстроено конструктивное взаимодействие между региональной и городской властью. Неизбежные объективные противоречия между областью и административным центром фактически не выходят на поверхность, споры решаются внутри системы.

В городской думе («муниципалитет города Ярославля») на основе фракции «Единая Россия» и ряда других фракций представлено большинство, поддерживающее деятельность Владимира Слепцова. Во главе городской думы до недавних довыборов в областной парламент находился лояльный Владимиру Слепцову врио председателя муниципалитета Павел Дыбин. Сейчас его сменил также лояльный мэру лидер городского отделения «Единой России» Артур Ефремов. Таким образом, в этом плане, положение мэра чрезвычайно прочное и уверенное. По моему мнению, в последнее время позиции Владимира Слепцова постоянно укрепляются. Сложно сказать, как долго сохранится эта тенденция, но сегодня, как я полагаю, дело обстоит именно так.

Антон КРЫЛОВ

Политолог, журналист. Эксперт Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП)

В июне и июле мэр Ярославля Владимир Слепцов значительно усилил влияние в городе и регионе. Горожане относятся к Владимиру Витальевичу вполне позитивно: его рейтинг уже сейчас сопоставим с уровнем доверия жителей к первому мэру Ярославля Виктору Волончунасу в начале-середине его «мэрства».

ЖКХ — это традиционно больная тема для большинства городов России. Я бы похвалил Владимира Слепцова за ту энергию, с которой он взялся решать застарелые проблемы коммунального хозяйства Ярославля. Он инициировал ряд нововведений, среди которых создание единой городской управляющей компании и ужесточение штрафов частных УК. Жёсткая, иногда ручная манера управления мэра усиливает исполнительскую составляющую сотрудников профильных служб. Хотя, на данный момент, качество предоставляемых услуг в Ярославле остаётся средним, он превосходит уровень, который демонстрировала предыдущая администрация. Но самое главное, начала просматриваться перспектива коренного улучшения работы ЖКХ, как и всей структуры городского хозяйства.

В настоящее время Владимир Слепцов уверенно стремится к исполнению программных положений, изложенных им в так называемых «7 шагах развития Ярославля».

Важно отметить, что мэр и новое правительство работают в единой команде, вес которой постепенно усиливается. В то же время старая политическая элита слабеет. Индикатором чего служит недавняя победа на довыборах в Облдуму поддержанного Владимиром Слепцовым спикера муниципалитета. Бизнес-элита за исключением управляющих компаний, в этом случае выступила на стороне мэра. А это является наглядным показателем усиления его позиций.

Марьям АМРИЕВА

Депутат Народного Собрания Республики Ингушетия, заместитель председателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по местному самоуправлению, национальной политике, связям с общественностью и религиозными организациями

Несмотря на то, что Беслан Бекханович Цечоев относительно молодой человек, он, в общем и целом, справляется со своими обязанностями очень прилично. Хотя я и не люблю это выражение, но здесь именно оно подходит, современная характеристика — мэр наш креативный, в меру креативный. Старается нести в наше общество интересные идеи. Одной из них я бы назвала появление в городе велодорожек. Вы знаете, кавказцы любят не велосипед, а привыкли к автомобилю. Тем не менее, а почему бы не велосипед? Это очень хорошая идея, на мой взгляд. Также, воплощением свежих идей Цечоева стал раздельный сбор мусора, что для нас в новинку. То есть проблема не нова и при этом актуальна, а способы решения её отвечают реалиям сегодняшнего дня. Да и вообще, образ города меняется к лучшему. Несмотря на то, что не все идеи Цечоева общество принимает однозначно, он рискует предлагать новые и новые перспективы. Замыслы у него серьёзные. Поэтому желаю ему удачи и жду воплощения в жизнь его планов.

Дмитрий ЕВСЮТКИН

Публицист, политолог, блогер. Руководитель аналитической группы «Запад». Директор компании «Контент Плюс»

Александр Ярошук последние десять лет является едва ли самой влиятельной персоной не только в городе Калининграде, но и в области. Определённую конкуренцию ему составлял экс-губернатор Цуканов, но даже на 2016 год финансовые и политические ресурсы Николая Николаевича были существенно меньше. Александр Ярошук пользуется устойчивым влиянием и уважением в кругах калининградской элиты. Он договороспособен, бдительно охраняет интересы своего клана, расчётлив. Он умеет думать на три хода вперёд, что является большой редкостью и это делает его самым непотопляемым политиком в регионе. Среди населения Ярошук популярностью не пользуется и его рейтинг редко поднимается выше председателя горсовета Калининграда Андрея Кропоткина. Напомню, что в городе Александра Георгиевича называют «десятипроцентным мэром» ибо на выборах 2012 года он набрал 10% голосов от населения Калининграда. Его деятельность в качестве мэра вызывает множество вопросов и нареканий, и, по сути, он выступает просто как модератор между группами влияния. При этом город задыхается в пробках, изуродован уплотнительной застройкой, а ЖКХ пребывает в пещерном состоянии. Совсем недавно случился скандал, который докатился до федеральных СМИ и потребовал вмешательства врио губернатора Антона Алиханова. 22 мая 2017 года жители Октябрьского острова в Калининграде оказались в транспортной блокаде. В мэрии почему-то подумали, что ремонтировать одновременно два моста ведущих с острова — это хорошее решение. Скандалы подобного рода случаются регулярно, что говорит об общем стиле управлении городом. Совсем недавно сводный «Индекс качества городской среды» Калининграда был оценен на тройку. Весной этого года появлялась информация, что Ярошук уйдет из мэрии после назначения «сити-менеджера» в сентябре, но сейчас уже ясно, что этого не произойдёт. Надо отметить, что Ярошуку удалось наладить диалог с врио главы региона Антоном Алихановым, и нет никаких сомнений, что ближайшие перспективы Александра Ярошука довольно радужные.

Олег МОЛЧАНОВ

Юрист, член Комитета по Политтехнологиям РАСО (г. Самара)

Олег Борисович Фурсов — это не тот мэр, который как хозяин города полностью не зависит от чужих решений и распоряжается бюджетом, определяет какие вопросы необходимо решить, а какие можно отложить. Он чётко встроен в вертикаль и стоит не на самой высокой ступеньке этой вертикали. Его деятельность — это работа исполнителя. В целом, я думаю, что с этой работой он справляется, может быть даже на «4 с минусом». Для более успешного позиционирования он должен решать те невыполнимые задачи, которые перед ним ставят. Тех денег, которые у него есть, крайне недостаточно для выполнения этих задач. Да и очерёдность решения задач определяет не он. Сейчас у нас строится трамвайная линия к стадиону, рядом с которым нет никакой жилой застройки. И уже сейчас закладываются деньги на её содержание, несмотря на то, что эта линия будет использоваться 15 дней в следующем году. Или её сначала надо будет строить за городские деньги, а потом разбирать после двух недель чемпионата мира. Потому что у нас не будут проводить матчи, которые смогут собрать 40 тысяч зрителей. То есть, огромное количество проектов, которые сейчас делаются в городе, одноразовые. Их строят только для наведения красоты к Чемпионату мира, не думая о долгосрочной перспективе и рациональной пользе. Никакого отношения к нуждам горожан эти проекты не имеют.

Но, на то он и Фурсов. У него есть цели, поставленные вышестоящим начальством. И он старается. Он всегда был хорошим исполнителем, министром, руководителем аппарата губернаторов, он умеет выполнять поставленные задачи. Но они сегодня не касаются улучшения инфраструктуры на пользу людей. Мнение горожан и даже депутатов не имеет для него никакого другого, кроме как психологического значения. Ему всё равно, что о нём говорят люди на улицах или на кухнях.

Виктор ПОЛЯНСКИЙ

Юрист, профессор Самарского университета, член Общественной палаты Самарской области

Рейтинг Олега Борисовича Фурсова, по всей вероятности, сегодня должен идти вверх. Тут сказывается и летнее время: в городе стало чище, дорог хороших стало больше. И хорошо заметны работы по благоустройству города. Может это не всё заслуга главы города, но идёт очевидное развитие инфраструктуры, внешнего вида, в том числе и в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Дома в массовом порядке приобретают красивый современный вид, и это не только чисто косметическое преображение. Например, идёт утепление панельных домов, много делается для благоустройства улиц, скверов. Это создаёт благоприятное отношение к главе города. Имиджевая характеристика Фурсова, на мой взгляд, стала более позитивной. Во всяком случае, его позиции, на мой взгляд, не ухудшились, а скорее всего, улучшились. Я тут не беру политизированные оценки в статьях и блогах.

Главное, ради чего работает городское начальство — чтобы людям жилось комфортно. И тут положительная динамика в развитии города очевидна. Пущены новые трамваи Усть-Катавского производства. Это трёхсекционные, низкопольные составы, удобные для людей с ограниченными возможностями. Конечно, пробки по-прежнему сохраняются. Но уже введено одностороннее движение через развязку на Московском шоссе, которую делают к Чемпионату. Это тоже радует обывателя и сказывается на отношении к Фурсову, хотя он прямого отношения и не имеет к этому — проекты запущены и курируются областной властью. Но простые люди в это не особо вникают — они смотрят на всё в комплексе. Конечно, проекция отношения к действиям города в зависимости от того, как позиционируется губернатор, существует. Фурсов ранее служил в команде Николая Меркушкина, получил его поддержку на должность главы города. Но, с моей точки зрения, даже при самой жёсткой связанности властей со времён прежнего мэра Дмитрия Азарова, его личные качества управленца всё равно присутствовали. Но нужны были толчки со стороны нового губернатора, чтобы он лучше заработал. И он стал лучше работать с точки зрения результатов для всего города. Так же и Фурсов. У него есть личный потенциал руководителя. И достаточно прежнего опыта. Поэтому при всей связанности, личные заслуги нельзя умалять. Надо понимать, что рядовое население оценивает происходящее не по информации из СМИ и блогов, а по личным ощущениям. Люди видят — появился прекрасный сквер на Московском шоссе, заканчивается реконструкция с замечательным благоустройством улиц Ново-Садовой, Демократической, набережной Волги, строится Волжское шоссе, на стадии завершения дорога в аэропорт Курумоч. Мостовые переходы, развязки, причём очень современные — всё это видит рядовой житель. Основная масса считает, что, несмотря на то, что весь город раскопали — это хорошо: все равно теперь сделают, завершат. А ведь это и есть заслуга властей: губернатора Меркушкина — он умеет договариваться, в регион идут деньги, и Фурсова, который успешно реализует себя в качестве главы города и ответственно выполняет работу по обеспечению комфортной жизни в Самаре.

Татьяна ЖАРИКОВА

Общественный деятель. Член общественного совета Думы г.о.Тольятти и Думы Самарской области. Председатель правления общественной организации «Бизнес — Клуб г. Тольятти»

В апреле 2017 года новым руководителем города Тольятти стал Сергей Александрович Анташев, бывший директор Самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс». Фирма, которую Анташеву пришлось оставить ради должности мэра, входит в холдинг ПАО «Т-ПЛЮС», контролируемый Виктором Вексельбергом, который, в свою очередь, через дочерние компании получил от бывшего мэра Сергея Андреева в аренду практически все тепловые сети Тольятти. В этой связи многие горожане задаются вопросом: «А не в интересах ли Вексельберга главой города стал Анташев? Зачем уходить с должности, где зарплата значительно превышала нынешнюю? Но был ли выбор у горожан? Думаю — нет. Анташева избирала комиссия выборщиков, в число которых входил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, и депутаты Думы города Тольятти.

На мой взгляд, произошла техническая смена одного руководителя города, который в последнее время вызывал у горожан и у местных элит только раздражение и протестные акции, на другого в интересах конкретной компании «Т ПЛЮС». Подтверждением этому явился недавний факт обращения в июне этого года компании «Т ПЛЮС» в горадминистрацию с предложением заключить с ними концессионное соглашение на все тепловые сети города. Чиновники уже готовят соответствующее соглашение на длительный срок. Но будут ли привлечены реальные инвестиции в тепловые сети города, изношенные по некоторым экспертным оценкам более чем на 50%? Или бремя инвестиций ляжет на горожан путем повышения тарифов на обслуживание сетей и увеличение платежей с целью покрытия расходов на модернизацию? Зная, как компания Вексельберга работает в других регионах, многие склоняются ко второму варианту.

Объективности ради, надо сказать, что Сергей Анташев личность в городе известная и уважаемая, ранее депутат двух созывов IV и V, успевший поработать в команде бывшего мэра замом по городскому хозяйству почти 3 года. Поэтому у общественности и у бизнеса была надежда на то, что новый руководитель города, несмотря на чьи-то сторонние интересы, наведёт в городе порядок. Долги города в настоящее время практически равняются его годовому бюджету — около 6 млрд руб.; только платежи по кредитам составляют ежегодно более 500 млн рублей. Работы в городе нет, поэтому молодежь стремительно его покидает. На ведущем некогда флагмане российского автопрома «АВТОВАЗе"теперь работает около 40 тыс человек (до 2009 года — около 100 тыс человек), и сокращения вновь грядут. Без стабильной и хорошо оплачиваемой работы, потребительская способность горожан падает, и соответственно, весь малый бизнес, особенно в сфере услуг также затухает. В день избрания Сергей Александрович объявил, что займется благоустройством города и видит большую перспективу в развитии на территории города проекта ТОР. Действительно, в городе сейчас ведётся активный ремонт дорог некоторых центральных улиц города и внутриквартальных дорог, стало значительно чище. К сожалению, кардинальных кадровых изменений в администрации не произошло. Оставляя костяк бывшей команды, приведшей город к столь плачевному не только финансовому состоянию, но и породившей много конфликтных ситуаций, особенно в сфере культуры, нельзя рассчитывать на серьёзные положительные изменения. В Тольятти очень высок градус социальной напряжённости и недовольства горожан. В социальных сетях создано несколько групп, где, объединившись, тольяттинцы пытаются сами решить проблемы, которые игнорирует власть. Их беспокоит не только безработица, но и угасание культурной городской среды, сокращение программ допобразования, кадровые вопросы в администрации города и муниципальных предприятиях, учреждениях, которые по прежнему абсолютно закрыты и представляют из себя тайну за семью замками, точечная застройка церквями, строительство гипермаркета «Лента» в самом центре города вместо обещанного досугового центра, переоформление земель с разрешённого использования под строительство спортивного центра под сетевой магазин «Магнит». Люди выступают против узаконивания жилой застройки в прибрежной зоне комплекса «Золотой берег», в нарушение федерального законодательства относительно всеобщей доступности 300 метровой прибрежной полосы и т.д. Благодаря активности неравнодушных людей приостановлен процесс закрытия тольяттинской консерватории. Новый глава, встречаясь с представителями общественности, обещает поддержку по многим вопросам, но на деле изменений нет. Несмотря на колоссальную поддержку Тольятти и многомиллиардные вложения государства (создан технопарк «Жигулевская Долина», ОЭЗ «Тольятти», реализуется программа ТОР), протестные настроения в городе будут нарастать, так как стремительно нищающие горожане не ощущают этих изменений на себе.

Александр АНДОНИ

Политолог. Ведущий эксперт агентства политических коммуникаций (г. Владивосток)

Константин Межонов, на мой взгляд, вполне справляется со своими обязанностями руководителя администрации, оставленной ему в наследство от временно отстранённого от должности Игоря Сергеевича Пушкарёва. Никаких конфликтов с краевой властью не проявляется. Как не наблюдается и никаких явных предвыборных конфликтов. Правда, кампания по выборам в Думу Владивостока пока не вступила в яркую фазу. Возможно, при выходе на финальную стадию регистрации кандидатов какие-то нюансы могут возникнуть во взаимоотношениях краевой и городской администраций. Но пока в городе Константин Межонов претендует на будущее звание именно мэра, а не исполняющего обязанности, по итогам выборов в Думу. Надо сказать, что Константин Межонов пока не компромиссная фигура, которая бы устраивала всех. Но то, как он идёт на своей должности исполняющего обязанности в рамках избирательной кампании, может переубедить несогласных с его компромиссной кандидатурой. С хозяйственной точки зрения — город Владивосток сегодня пребывает в хорошем состоянии. Он включён в федеральную программу «Качественные и безопасные дороги», которая в полном объёме реализуется. Никаких проблем с учётом каких-то климатических нюансов, не возникает. Константин Межонов с этими вопросами отлично справляется.

Максим ХИМУХИН

Политтехнолог, директор Информационного агентства FederalCity

Если рассуждать о политическом весе мэра Владикавказа Бориса Албегова, то, на мой взгляд, заняв пост градоначальника, он непосредственно потерял и в рейтинге, и в возможности влиять на различные процессы. В бытность председателем комитета по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству Парламента Республики РСО-А, возможностей лоббировать и влиять на принятие тех или иных решений у него было гораздо больше. Всё-таки надо понимать, что в России мэры стали, в первую очередь, хозяйственниками, и только потом политиками. А с учетом того, что Албегову достался весьма проблемный город, с точки зрения жилищно-коммунального хозяйства (износ коммунальных сетей близок к 100%), то времени заниматься политикой у него нет. Он, конечно, может поругать чиновников за плохое состояние улиц, но это системная проблема и одними выговорами её не решить. Не допустить коллапса в ЖКХ — вот его первоочередная задача. Поэтому он будет сохранять ровные отношения со всеми политическими силами республики. Ведь город напрямую зависит от республиканского и федерального финансирования. Поэтому иметь «недругов» в Правительстве и Парламенте республики мэру не выгодно. Я думаю, что предстоящие выборы в Парламент как раз и покажут равноудалённость, как и равноприближённость мэра в отношениях со всеми политическими силами.

Антон ЧАБЛИН

Политолог, журналист. Обозреватель интернет-изданий «Открытая газета», «Кавказская политика» и «Свободная пресса — Юг» (г. Ставрополь)

В свете предстоящих выборов в городскую Думу мэр Черкесска Руслан Тамбиев ещё с весны развил бурную деятельность, поддержав на праймериз «Единую Россию». Тамбиев уже возглавил список партии власти на выборах, он очень активно себя позиционирует все эти месяцы, проявляя явно предвыборную активность. Да и вообще, он довольно-таки активный мэр.

При этом никуда не исчезла излюбленная тема для обсуждения местным сообществом: коррупция и скандалы. Тамбиев — выходец из крупного бизнеса, считается креатурой руководителя Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова. До того, как сесть в кресло мэра, он занимался в городе коммунальным бизнесом, также, имел интересы в торговой и гостиничной сферах. В общем, очень активным бизнесменом был в 90-е годы, потом ушёл в политику. Сейчас все бизнес-активы Тамбиева записаны на его супругу Елену. И это вызывает, мягко говоря, раздражение у простых людей, потому что об этом все знают, это не завуалированный, широко известный факт. Супруга Тамбиева контролирует, например, городские электросети, городской водоканал, то есть крупные коммунальные предприятия. Понятно, что муж и жена не сами по себе — и это их общие дела. Очевидный факт, что для продвижения бизнеса семья Тамбиева использует административный ресурс и дружбу с главой Карачаево-Черкессии. Активы семьи Тамбиевых развиваются и в других городах республики. Так, Елена Тамбиева строит отель в Архызе — то есть это ещё и туристический бизнес.

Очевидно, что жителям не только города, но и всей республики положение дел, при котором чиновник работает на свой бизнес, не кажется нормальным. Это даже по меркам Северного Кавказа слишком вызывающе, такого примера среди крупных городов Федерального округа не найти. В этом плане, конечно, Черкесск уникален… в плохом смысле.

При этом люди в Черкесске не выступают. Здесь очень сервильное гражданское общество, оппозиции как таковой нет. Сильно отличается от того же Дагестана или Северной Осетии. Раньше власти Черкесска критиковали представители Коммунистов России, но вроде бы сейчас они заключили с Темрезовым «пакт» о ненападении — ведь любая критика в адрес главы региональной столицы станет ударом по имиджу главы республики.

Оппозиционные СМИ можно пересчитать по пальцам. Поэтому власть действует по принципу: Васька слушает, да ест.

Между тем, при высоких ценах на жизнь в Черкесске, а особенно на жильё, население региона очень бедное. Строительная сфера в Черкесске сильно монополизирована, тоже в отличие от других регионов, от крупных региональных столиц. То есть самые крупные строительные фирмы, как правило, аффилированы с крупными бывшими или действующими чиновниками. Монополизация строительной сферы приводит к резкому росту цен на недвижимость. То есть Черкесск — не очень крупный, не сказать, что с очень развитой инфраструктурой, не курорт, но при этом там очень высокие цены на новую недвижимость. То же самое касается и коммунальных тарифов. Конечно, сложно сказать, что было бы, если, например городские электросети были структурой другого частного лица, не связанного с мэром, как бы это повлияло на тариф. Но сегодня, как минимум факт владения семьёй мэра избавляет коммунальные предприятия от дополнительных вопросов, поскольку никто не рискует соваться во властную семью с расспросами.

Тамбиев не без поддержки главы республики реализовал заметный проект по благоустройству города, разбив парк «Зелёный остров», в который были вложены колоссальные ресурсы. Теперь там появились аттракционы, фонтаны и прочие сопутствующие городскому отдыху составляющие. При этом, конечно, более простые проблемы, бытовые, ещё ожидают своего решения. Это ситуация, например, с театром в центре города, недалеко от Дома правительства. Люди давно говорят о том, что в здании театра очень холодно, там сложно на представлении высидеть. В целом, Черкесск обычный провинциальный город, в котором во время власти Тамбиева появилось отличное место для отдыха, однако ничего не изменилось в плане бытовых условий не очень богатых горожан. А по данным Росстата, четверть населения этой небольшой республики, немалая часть которого живёт в городе, находится за чертой бедности.

Ростислав АНТОНОВ

Общественный деятель. Председатель правления Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» (г. Новосибирск)

Безусловно, важным результатом работы мэрии стала победа в суде над иском «Сибмоста» в 2,5 млрд рублей к мэрии города. В случае проигрыша, город оказался бы на грани финансовой катастрофы. К сожалению, качественного медийного сопровождения это значимое достижение не получило. Не смотря на локальные успехи большинство острых вопросов стоящих перед городским сообществом, так и остаются не решены. Это, прежде всего, безопасность школьного питания, общественный транспорт и качество городской среды. Если говорить о взаимодействии с губернатором Владимиром Городецким, то Анатолий Локоть всегда был для него удобным партнёром. Сегодняшние разногласия и критику со стороны областных властей не стоит рассматривать как серьёзный конфликт. Как показывает история с передачей части НДФЛ от города в область или история с согласованием повышения тарифов, по важным вопросам область всегда с городом договорится. Стоит отметить, что Анатолий Локоть стал мэром на волне ожиданий серьёзных реформ в работе городской администрации, на что ему обществом был дан большой кредит доверия. Напомню, одним из основных пунктов его предвыборной программы был объявлен антикоррупционный аудит. Прошло три года, но о его результатах нам ничего не известно. Зато известно о коррупционных скандалах в его команде. Это и нашумевшая история с начальником ЦУГАЭТ, и задержание начальника Управления науки и промышленности мэрии Новосибирска в 2015 году. К слову, оба чиновника состояли в КПРФ. А в июле 2017 года по подозрению в мошенничестве был задержан директор Центра зимних видов спорта. За последние годы мэр по тем или иным причинам растерял почти всех, кто привёл его к победе на выборах в 2014 году. Покинул мэрию Виктор Игнатов и Сергей Дьячков, со скандалом был уволен Андрей Ксензов. Скамейка же запасных у мэра Новосибирска оказалась весьма невелика и, как выяснилось, ограничена партактивом. Проведённая Открытым университетом «Медиана мэра» показала разочарование в работе мэрии городской общественности. Всё это не могло не сказаться на результатах представляемой им партии. Если на выборах в Государственную думу 6 созыва коммунисты набрали 30,3%, то в 7 созыве, даже при помощи административного ресурса, им удалось набрать лишь 19,43%, уступив по числу избирателей не только ЕР, но и ЛДПР. Стоит также отметить, что на выборах 2015 года значительная часть кандидатов в Совет депутатов и Законодательное собрание Новосибирской области шла под лозунгом «команда Анатолия Локтя». В предстоящих в сентябре довыборах этот лозунг больше не используется. КПРФ в Новосибирске всё ещё пытается играть на протестных настроениях, хотя уже не является оппозиционной партией, а следовательно, протестная риторика не вызывает доверия общества. Учитывая итоги работы «красной» мэрии, можно сделать прогноз, что при инерционном развитии ситуации коммунисты и дальше будут терять позиции в представительных органах власти.

Сергей БИРЮКОВ

Политолог, профессор Сибирского института управления (филиал РАНХиГС)

Трёхлетнее пребывание в должности мэра Новосибирска видного функционера КПРФ Анатолия Локтя позволяет дать обобщённую характеристику его политическому стилю. На мой взгляд, за годы управления крупнейшим муниципалитетом Сибири Анатолию Локтю удалось в должной степени дистанцироваться от соображений «партийно-идеологической» ангажированности, идеологической риторики, хотя говорить о его сложившемся «технократическом» имидже всё же нельзя. Анатолий Локоть действительно пытается в меру возможностей выступать в качестве «мэра всех новосибирцев», что в зависимости от ситуации может по-разному восприниматься муниципальным сообществом. Ряд важных вопросов муниципальной жизни в период его управления Новосибирском действительно были решены, в то же время масштабных управленческих «прорывов» по многим направлениям за это время действительно не случилось; равно, как не произошло и «обвала» городского хозяйства, предсказывавшегося некоторыми критиками и оппонентами Локтя. Преодоление фактора инерции в системе городского управления также остаётся на сегодняшний день задачей будущего. Серьёзной проблемой является позиционирование мэрии в публичном пространстве, а также проявляющиеся напряжения в отношениях с различными сегментами гражданского общества (запрет «монстрации», но прежде всего — противостояние из-за тарифов на услуги ЖКХ, когда позиция мэрии очевидно не выглядела «выигрышной»). Вместе с тем, говорить о широкомасштабном противостоянии мэрии и общественности Новосибирска нельзя — как и невозможно говорить об эффектах «блокированного общества». В то же время, очевидно, что постепенно политизирующееся городское сообщество будет требовать более открытого публичного стиля от муниципальной администрации, а также, более профессионального и «технократического» подхода к решению муниципальных проблем.

Виктор ЯДУХА

Журналист, главный редактор портала Primechaniya.ru (г. Севастополь)

Команда Дмитрия Овсянникова спустя почти год подошла к пониманию, как выстраивать отношения с местными элитами и населением. Коротко это понимание можно выразить формулой: низам уважение — верхам землю и господряды. Если говорить о населении, то Севастополь окружён аурой героического прошлого, поэтому многие здесь чувствуют себя важными и значительными людьми, обладателями некого эксклюзивного права жить лучше, чем они живут. Это очень давняя константа общественного настроения. Экс-губернатор Сергей Меняйло демонстративно не желал с этим считаться, полагая, что ему достаточно заключить пакт с элитами, за что, собственно, и пострадал. Бывший замглавы Минпромторга тоже понял это не сразу, и стал терять кредит доверия. Поворотным пунктом стали публичные слушания по генплану Севастополя: вдруг выяснилось, что земельные участки граждан оказались в охраняемых природных и военных зонах. Такое не понравилось бы жителям любого города, но в Севастополе, где земля является чуть ли не единственным ресурсом, это вызвало грандиозный скандал. Правительство Овсянникова, несмотря на давление федералов и недовольство части Заксобрания, продемонстрировало готовность учитывать замечания тысяч горожан, хотя насколько они окажутся учтены на практике, ещё неясно. Но свободных участков в Севастополе нет, и чтобы развивать его дальше, землю нужно или просить у военных, или отчуждать у частников. Так что проблем здесь будет ещё много. Если говорить об отношениях с элитами, то здесь на момент появления Овсянникова были по меньшей мере две группы влияния, которые можно было условно обозначить как «застройщики» и «Чалый». К первой группе можно отнести и старые севастопольские мафии 90-х, чьи бизнес-интересы так или иначе сосредоточены в сфере недвижимости; и семью экс-полпреда в КФО Белавенцева, также тяготеющую к этой сфере; и даже «семью» экс-президента Украины Януковича, чьи бывшие чиновники занимаются строительным бизнесом; и непосредственно крупных по местным меркам девелоперов. Ко второй группе — всех тех, кто в Севастополе исповедует проектное мышление и идеализм. Овсянников сначала качнулся в сторону условного Чалого, с которым враждовал его предшественник Меняйло, потом в сторону девелоперов, теперь он балансирует между насущными запросами крупных застройщиков и идеализмом общественников. При этом, фактически, девелоперы делают в городе всё, что хотят. Горожане же хотят иметь общественные пространства: в Севастополе негде гулять пешком. Кроме того, в городе есть мощный запрос на универсальные правила игры, одинаковые для всех. Пока они разные: для богатых застройщиков — одни, для тех, кто победней, — другие, для рядовых жителей — третьи. Горожанам не хватает элементарной справедливости. Здесь у Овсянникова не всё хорошо. На исход губернаторских выборов это не повлияет: федеральный центр предпринял максимум усилий, чтобы сделать их безальтернативными. Во-первых, это муниципальный фильтр. Во-вторых, техничная нейтрализация соперников. Тут можно выделить два знаковых события. Первое — назначение главой Корпорации развития Севастополя политика и предпринимателя Олега Николаева, чьего выдвижения в губернаторы ожидали в городе многие. Николаев сыграл важную роль в смещении Меняйло и, насколько мне известно, предложение возглавить Корпорацию поступило ему не только на местном уровне. Второе событие — отказ партии «Родина» от выдвижения в губернаторы опытного украинского популиста Вадима Колесниченко. Как бы там ни было, для Овсянникова это некий акт расчистки предвыборного поля. Эффективность Дмитрия Овсянникова пока находится в прямой зависимости от поддержки федерального центра — и политической, и экономической, хотя осваивать деньги по ФЦП город не успевает. Собственных ресурсов он в Севастополе пока не накопил.

Владимир ПРОХОРОВ

Журналист, генеральный директор газеты «Местное время» (1997−2016гг.) и телекомпании «Рифей — Пермь» (2005−2013гг)

Совсем недавно Дмитрий Иванович Самойлов стал полноценным мэром — главой города Пермь. Он не просто спикер Думы или руководитель администрации, а именно градоначальник с правом оперативного управления. Однако вопрос эффективности мэра, который сейчас ещё и управляет городским штабом по выборам, наверное, разрешится в том ключе, насколько он справится со своей текущей задачей. Результаты выборов и будут его реальной оценкой.

У мэра есть некоторые проблемы — с городской Думой, которые, конечно во многом субъективны, но они есть, и личностные отношения с главой Думы, возможно мнящим мэром себя. Эти трения, добавляют негатива в копилку Самойлова. Но я считаю, в этом нет ничего фатального. Пусть они пикируются — лишь бы горожане от этого не страдали. Простые люди все эти нюансы в должностях не особо чувствуют.

Что касается основной деятельности мэра — погода смешивает ему все карты, препятствуя благоустройству и решению других насущных вопросов. Хотя есть и моменты, связанные с благоустройством, от погоды не зависящие. Если в Москве всё раскопали, и работа кипит, то у нас раскопали — и еле дышит. Полтора землекопа работают, город стоит в пробках и это не вызывает особого энтузиазма. А в остальных вопросах городская власть не имеет инструментов влияния — и уборка, и транспорт находятся в частных руках управляющих компаний.

Все принципиальные вопросы и задачи, в том числе и касающиеся Перми, решаются на уровне губернатора. Особой самостоятельности от региона у Самойлова нет. Город Пермь — это инструмент и механизм, я бы даже сказал, посаженный на определенную территорию. А люди здесь живут не глупые, они понимают, что свалить на него какое-то недовольство, конечно, можно, но по сути, рычаги решения подавляющего большинства вопросов не находятся в руках градоначальника. Образование, здравоохранение, социалка — всё это краевой уровень. Остаётся благоустройство и транспорт. Транспорт работает нормально. В общем — оценка мэру — средне положительно. Если у вас бюджет в течение трёх или четырёх лет не растёт, то, как тут развернёшься. Сколько денег — столько и песен.

Третья группа рейтинга

Оценка ситуации, связанной с Евгением Ройзманом (Екатеринбург), противоречивая. Часть экспертов считает абсолютным провалом неучастие мэра в выборах губернатора, после всех громких заявлений, обещаний и уверений Евгения Вадимовича, с этими выборами связанных.

Не менее обоснованной является позиция, что в результате всей поднятой вокруг его персоны кутерьмы, Евгений Ройзман больше выиграл, чем проиграл. Не имея серьёзных полномочий на городском уровне, он сумел в течение нескольких месяцев занимать ключевое место в федеральной повестке. Недопуск всенародно избранного мэра российского мегаполиса к выборам, это не столько удар по Евгению Ройзману, сколько по легитимности избрания будущего губернатора. Большой вопрос, играет ли такой ход событий против мэра или льёт воду на его мельницу?

Стратегическое решение властей о недопуске мэра показало, что его выдвижение внушало опасения. Евгения Ройзмана реально боялись. Уже один этот факт прибавил бесправному мэру политического веса и может расцениваться как его значимая победа.

Некоторые эксперты «Национального рейтинга» многозначительно отметили крайне лестную характеристику, данную свердловскому мэру чиновником федерального уровня. Высказывания главы Росавтодора о личных достоинствах Евгения Ройзмана вполне тянули на уровень целенаправленной предвыборной агитации.

В результате событий нынешнего лета, крайне остро встал вопрос об адекватности, применяемого на выборах электорального фильтра. В первых рядах тех, кто с этим фильтром боролся не щадя живота своего, хоть и «не успел» от него пострадать, находится фигура екатеринбургского мэра. Сейчас получила распространение информация о якобы готовящейся либерализации электорального законодательства, касающегося упомянутого фильтра. Надо ли говорить, что очередной лавровый венок победителя Евгения Вадимовича тогда не минует, и он сможет нарисовать ещё одну звёздочку (или крестик?) на фюзеляже своего виртуального политического истребителя.

Несколько улучшил положение в «Национальном рейтинге» Владимир Соваренко (Смоленск), занявший свою должность в конце 2016 года. Его подъём по «турнирной таблице» постепенный и этому мэру пока далеко до выхода из группы отстающих. Информация, поступающая из города, соответствует невысокому месту мэра, — она далеко не благостна. В данном случае всё познаётся в сравнении. Судя по экспертным оценкам, дела у Владимира Александровича идут, как практически у всех аутсайдеров, ни шатко, ни валко, но несколько лучше, чем у соседей по таблице. Что особенно важно, его деятельность большинство экспертов оценили выше, чем деятельность его предшественника.

Информационная повестка Смоленска продолжает содержать достаточно много негатива. В городе были отключены городские фонтаны, с тем, чтобы из-за долгов не прерывать водоснабжения других объектов. Наблюдатели сообщали о проблемах с доступностью местных учреждений, в том числе медицинских и государственных, для людей с ограниченными возможностями. Не удовлетворяет их также работа местных властей по расселению аварийного фонда. Публичные слушания в мэрии связанные с уплотнительной застройкой, закончились, как это обычно бывает, победой застройщика. Жители, разумеется, проголосовали за возведение нового жилого дома на месте березовой рощи, где они привыкли отдыхать.

Среди позитивных событий отмечается резкая активизация ремонтных работ на дорогах города. По мнению экспертов, на этом направлении, действительно, наблюдается определённый прогресс. Побочным эффектом этого явились большие транспортные проблемы, коснувшиеся, в том числе, транспорта общественного.

Так же привлекло внимание открытие в городе бесплатной столовой для нуждающихся граждан; планы создания градостроительного совета и предстоящей коррекции генплана; решение ликвидировать очереди в ясли в ближайшие три года.

Появление при мэрии молодёжной администрации города вызвало разнонаправленную реакцию экспертов.

Вопреки некоторым неблагоприятным обстоятельствам, несколько улучшил положение Юрий Тюрин (Ижевск). Именно таким в итоге оказался общий вердикт экспертов.

После памятной «прямой линии» Владимира Путина и его визита в город, сформировалась устойчивая ассоциативная связь «Ижевск-бараки». Начало этим событиям положила жалоба жильцов аварийного дома (вернее, многоквартирного барака) на непереносимые условия жизни и то, что их расселение отложено до 2029 года. Прокуратура тут же выявила ненадлежащие действия мэрии и вынесла соответствующее представление Юрию Тюрину. Достоянием общественности стало плачевное положение в Ижевске с расселением из ветхого жилья, которое далеко не исчерпывается одним, пусть и прославленном на всю страну, бараком. При всём этом, многие эксперты «Национального рейтинга» указывают, что проблема носит характер застарелый и поиски виновных, в данном случае, следует начинать не с мэра, а скорее с уровня регионального. Юрий Тюрин, по словам местных наблюдателей, действительно чистый хозяйственник: к манипулированию финансовыми потоками непричастный; к делам арестованного весной нынешнего года прежнего главы Удмуртии отношения не имевший. Бытует мнение, что даже назначен он был на свой пост как фигура временная и компромиссная, а не как чей-то ставленник. При этом, безусловно, барачная эпопея изрядно подмочила репутацию всей городской администрации.

Сильные положительные эмоции экспертов, связанные с чисто городской тематикой, вызвал отказ мэрии от строительства на землях Ярушкинского дендропарка. Разумеется, для этого потребовалась многолетняя борьба жителей против алчности застройщиков и чиновников. Однако стандартной ситуацией в большинстве городов и весей РФ, остаётся наплевательское отношение сильных мира сего к протестам горожан, мешающих «развитию». Жители могут возмущаться сколько душе угодно, но на «правильно организованных» общественных слушаниях принимаются нужные решения, приводящие к очередному уплотнению городской среды. Большое ли дело — поменять целевое назначение того или иного земельного участка? Тем ценнее любые исключения из этого правила.

В том же ряду непривычной чуткости городских администраций к чаяниям граждан находится отказ мэрии от строительства АЗС рядом с жилым многоэтажным домом, по причине недовольства жителей. Примечательно, что, несмотря на то, что заправка была предусмотрена проектом планировки и межевания, она, по утверждению экспертов, нарушала существующие технические регламенты и санитарные нормы. Может быть, именно в этом причина уступчивости мэрии, однако факт остаётся фактом: вновь городские власти пошли навстречу грамотно выраженному мнению горожан.

Среди благоприятных для имиджа Юрия Тюрина событий, эксперты также обратили внимание на масштабные работы по приведению в порядок теплосетей; планы по строительству нового спортивного центра. Среди неблагоприятных, плохую работу ливнёвки. Ижевск подтопило как раз на День города.

Информационная повестка и экспертные комментарии, связанные с Евгением Коростелевым (Биробиджан) и ситуацией в городе, во многом остаются негативными. Однако, в отличие от предыдущих, почти «беспросветных» периодов, существенная часть информации была для мэра благоприятна. В результате, Евгений Коростелев несколько усилил свои позиции в «Национальном рейтинге». В принципе, положительный тренд мог быть выражен и сильнее. Помешало этому сообщение, что воспитанников Дома ребёнка в Биробиджане кормили кашей с металлической стружкой. Это, естественно, не пошло на пользу ни образу города, ни имиджу городской администрации.

Часть благоприятных новостей явились плодом налаженного сотрудничества с партнёрами из КНР. На помощь Биробиджану пришли города-побратимы — Хэган и Ичунь. Благодаря их финансированию началась реконструкция площади Дружбы и запланировано создание площади Ичуня.

За счёт частных пожертвований ведётся реставрация фасада филармонии (площадь Ичуня будет расположена рядом с ней). В ней принимают участие прибывшие из Москвы специалисты-каменщики.

Кроме того, эксперты обратили внимание на создание новой спортивной зоны на городской набережной; реконструкцию Парка культуры и отдыха за счёт средств программы «Парки малых городов». Службы ЖКХ в рассматриваемый период работали без особых нареканий, хотя проводимые ремонтные работы создавали для населения определённые неудобства.

В то же время, эксперты сообщают о хронически дефицитном городском бюджете; банкротстве муниципального автотранспортного предприятия; общественной акции выявления многочисленных открытых люков (после гибели ребенка, случившейся несколько лет назад, данная тема для Биробиджана особо болезненна); претензиях ОНФ к качеству проведённого ремонта дорожного покрытия; проблемах реконструкции коммунальных сетей; продолжающихся хронических затоплениях городских территорий из-за плохого состояния или отсутствия дренажной системы и безответственной строительной политики.

К утверждённой Евгением Коростелевым новой транспортной сети отношение экспертов противоречивое: кто-то ожидает от неё блага, кто-то неисчислимых бедствий. Опыт разных городов даёт в этом смысле самые различные примеры.

При этом, негативно настроенные по отношению к мэру эксперты заявляют, что он практически не формирует городскую событийную повестку. Утверждают, что в публичном поле освещается только представительская деятельность Евгения Коростелева. По их словам, он не воспринимается местными сообществами как самостоятельная фигура. Противная «партия», напротив, апеллирует к высокой узнаваемости мэра, его непосредственных контактах с населением во время постоянных обходов Биробиджана и т.д.

В любом случае, с учётом очень незавидного положения Евгения Коростелёва в таблице «Национального рейтинга» рассматриваемый период был для него вполне удачным.

Виталий Лихачёв (Волгоград) продолжает находиться в подвале «Национального рейтинга» и даже несколько ослабил свои позиции.

Наиболее сильный резонанс получила история с вырубкой «сада вдов» на Мамаевом кургане. Его высадили местные жители к 20-летию Победы. По сообщениям экспертов, вырубку провели, чтобы расчистить место под парковку, создаваемую к ЧМ-2018. Данное событие сразу же попало в федеральную повестку и вызвало бурю возмущения, в том числе в экспертном сообществе. При этом распространяется информация со ссылками на представителей городской администрации и другие источники, что никакого «парка вдов» официально не существовало, а речь идет просто о некоем пустыре с высохшими деревьями. С другой стороны, местные наблюдатели сообщают, что уничтожались отнюдь не только высохшие деревья, но и живые. Вне зависимости от нюансов и деталей того, что произошло в Волгограде, можно определённо утверждать, что по репутации местных властей был нанесён сильнейший удар. С более узкой, чисто технической, точки зрения, они на публичном поле и в медийной сфере продемонстрировали вопиющую недееспособность.

Прочие события городской повестки также получали в основном негативную оценку экспертов. В центре их внимания были: обрушение дома, признанного аварийным в прошлом году; акции обманутых дольщиков; коллизии с переделом транспортного рынка и низкие рейтинги Волгограда в некоторых опубликованных за последние два месяца исследованиях.

Закончил свои мытарства на посту мэра Вячеслав Двораковский (Омск). Приблизительно такой посыл содержался в подавляющем большинстве комментариев, последовавших за его отставкой. Отныне исполнять обязанности градоначальника будет первый заместитель мэра Сергей Фролов.

Передача полномочий состоялось в конце рассматриваемого в исследовании периода. Поэтому последнее место, занятое представителем Омска в «Национальном рейтинге» по преимуществу является оценкой работы уже ушедшего мэра. Хотя дело тут, по большому счёту, не в достоинствах или недостатках персонально Вячеслава Двораковского, сколько в общем политическом и управленческом хаосе, в котором продолжают пребывать омские элиты.

Последний период нахождения прежнего мэра у власти имел несколько примет. Одна из которых, — акцент на показательное проведение всевозможных дорожных работ, названный одним из экспертов «истошным». Если вспомнить, что именно жалобы на «убитые омские дороги» в свое время привлекли внимание к работе местных властей Владимира Путина, подобный подход вполне понятен и отнюдь не бесполезен для города.

Определённый резонанс получило заявление Вячеслава Двораковского о неизбежности повышения платы за проезд, если не удастся выручить пару сотен миллионов от приватизации городского имущества.

Неожиданно привлекли всеобщее внимание крупные премии Вячеслава Двораковского, длительное время получаемые им из дефицитного городского бюджета. Этот сюжет ожидаемо вызвал бурю возмущения, не обошелся без представления прокуратуры и имел выраженный обличительный подтекст по отношению к Вячеславу Двораковскому. Аналогичной была реакция большинства экспертов «Национального рейтинга». Между тем, интерес представляет высказываемая некоторыми наблюдателями точка зрения, что данную общераспространённую практику сделали достоянием общественности с целью подтолкнуть мэра к уходу. Дело в том, что покидал свой пост Вячеслав Двораковский не в простоте душевной, а «многоступенчато», периодически меняя намеченную дату ухода. При том, что формально он вполне мог оставаться в должности вплоть до избрания депутатами нового мэра, о каковом своем намерении и заявлял недели за три до подачи заявления об увольнении. Таким образом, по заверениям экспертов, Вячеслав Двораковский не столько ушел сам, сколько его ушли. Депутаты, вотировавшие заявление мэра об отставке, отнюдь не были единодушны. Фракция КПРФ сделала всё, чтобы Вячеслав Викторович оставался на посту как можно дольше.

Таким образом, исполнение обязанностей мэра перешло к Сергею Фролову автоматически и достаточно неожиданно. На своих постах пока остались все заместители Вячеслава Двораковского, кроме одного, по утверждению экспертов, имевшего наиболее доверительные отношения с прежним мэром.

С треском сорванные в апреле выборы нового мэра в настоящий момент перенесены на глубокую осень. Их проведут депутаты городского парламента, которым так же предстоит перед этим пройти электоральное горнило. С учётом омской специфики, эксперты ожидают исключительно жёсткой и насыщенной избирательной кампании. О месте и перспективах нынешнего и.о., Сергея Фролова, пока нет никаких обоснованных предположений, кроме того, что до ноября месяца он с высокой долей вероятности сумеет удержаться на своем посту.

Анатолий КИРНОСЕНКО

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края

Виталий Иваненко сравнительно недавно занял должность главы города Петропавловск-Камчатский. И хотя он ранее работал в этой системе — на позициях первого заместителя, затем исполняющего обязанности, сейчас он вышел из тени и активно пытается показать своими действиями, что он соответствует занимаемой должности. Он находится в самом расцвете своих сил и по-хорошему амбициозен. Иваненко много работает в публичной плоскости, встречается с жителями, выступает в СМИ. Много идёт информации с его участием, осуществляется масса его личных проектов, которые инициированы в последнее время. В первую очередь, все его действия направлены именно на решение проблем населения Петропавловска-Камчатского. Поэтому я оценил бы Иваненко, как человека, который набирает рейтинг, политический вес. И у него это неплохо получается. Из совершенно новых неожиданных идей, которые находят отклик у местных жителей, я бы отметил украшение домов граффити — брошенных зданий, трансформаторных подстанций. Ещё я бы отметил его упор на работу в социальных сетях — неплохо выстроены взаимоотношения с блогерами, модераторами соцсетей. Заметна работа по благоустройству центра города. На площади Ленина были приняты достаточно жёсткие меры в отношении незаконно установленных там торговых сооружений. Это привело к успешному разрешению инфраструктурных проблем. Сегодня там полным ходом идёт реконструкция основных сооружений, укладывается плитка. В отличие от предыдущих мэров, которые в своих действиях были помягче, помедленнее, потому что они не были, в общем, полновластными мэрами (слияние должностей главы администрации и главы города произошло недавно), Виталий Юрьевич более авторитарен, он предпринимает достаточно смелые шаги и способен к быстрому принятию решений. Минусы в деятельности мэра, конечно, можно найти, если целенаправленно покопаться, но они незначительные. Я бы назвал их проблемами роста — Иваненко ещё только предстоит окончательно сформировать команду, заручиться поддержкой элит и населения. Отношения Иваненко с губернатором выстроены довольно эффективно. Конфликтов, которые наблюдались во времена прежних градоначальников, сейчас не наблюдаем. Такие же конструктивные отношения мэр поддерживает с Думой. Конечно, пока ещё не было каких-то событий, которые могли бы подвергнуть испытанию нового мэра. Проблемой может оказаться наступление снежной зимы. Но пока всё идёт хорошо. Я вижу, что население лояльно относится к Иваненко, и по социальным сетям, и по настроению людей на встречах, это особенно заметно. Люди верят в мэра и поддерживают его начинания.

Андрей ТИХОНОВ

Политолог. Эксперт Центра политического Анализа

Смена власти в Горно-Алтайске была обусловлена необходимостью сломать коррупционную машину, возникшую под руководством Виктора Облогина. В деле о мошенничестве с его стороны пока ещё не поставлена точка, а вот несколько его бывших подчинённых уже признаны виновными судом — начальник Управления образования Екатерина Петренко, начальник Управления по имуществу и земельным отношениям Дмитрий Алейников. Облогин управлял столицей Горного Алтая четверть века и явно засиделся на своем посту. Конечно, факты его мошенничества выглядят несколько комично, но они стали весомым основанием для возбуждения уголовного дела и отстранения от должности. Глава республики Александр Бердников защищать мэра не стал. Напротив, на его защиту встали оппоненты главы, в том числе и получивший более 36% на губернаторских выборах 2014 года Владимир Петров. Из этого можно сделать вывод, что уход Облогина стал результатом конфликта старых и новых республиканских элит. Причём новые в значительной мере представлены силовыми структурами.

Сам Облогин обвинил в своих бедах алтайского предпринимателя Анатолия Банного, который якобы мстил ему за препятствие в реализации ряда проектов в республиканском центре. Никаких доказательств этому он не предоставил. Отставку Облогина также ускорил факт проведения выборов в Думу в 2016 году. Облогин считался сильным кандидатом в Госдуму и явно были силы, заинтересованные в том, чтобы он не был выдвинут в парламент. В этом сентябре предстоят выборы в горсовет Горно-Алтайска и на них «Единую Россию» поведет Ольга Сафронова. Она обладает широкой известностью как в столице республики, так и в крупном селе Майма. Негатива по отношению к ней население не испытывает. Поэтому она призвана обеспечить партии хороший результат на выборах. В то же самое время, являясь медийной фигурой, она вряд ли получит реальные рычаги власти в свои руки. Обстоятельства смены власти в Горно-Алтайске говорят о том, что город перешёл под «внешнее управление», бенефициары которого просматриваются, но остаются инкогнито.

Сергей МИШУРОВ

Экономист, директор Института системных экономико-психологических исследований

Владимир Шарыпов, приняв пост главы города Иваново в ноябре 2016 года, стал самым молодым мэром в истории областного центра. Отказ от участия в конкурсе на должность градоначальника других известных и, возможно «проходных», кандидатов, первоначально заявлявших о своих амбициях, создал условия для практически безальтернативного избрания Ивановской городской Думой. Безусловная публичная поддержка кандидатуры Владимира Шарыпова губернатором Павлом Коньковым позиционирует его как «члена команды», как элемент вертикали. Однако такое обстоятельство поддерживает в общественном мнении и среди региональной элиты вопрос о том, каков был бы исход голосования в ином случае, при ином составе кандидатов. Для региональной политической жизни принадлежность мэра областного центра к «губернаторской команде» важный (хотя и не единственный) фактор политической стабильности, а для решения проблем города — гарантия губернаторской поддержки. Эффект такой поддержки сейчас наблюдается в виде запуска заметных проектов давно ожидавшейся реконструкции части городских пространств и решения некоторых из застарелых инфраструктурных проблем. Начата неоднократно откладывавшаяся реконструкция площади перед железнодорожным вокзалом, которая на протяжении многих лет выполняла роль «анти визитной карточки» города. Идёт реконструкция участка объездной дороги, которая должна решить и проблему транзита через жилые массивы спецтранспорта к городскому полигону ТБО. Начатый, вполне традиционный при смене команд, передел сфер влияния даёт возможность мэру продемонстрировать навыки выстраивания взаимоотношений с элитой и вместе с тем готовность действовать в интересах города. По информации независимых СМИ, эти чувствительные процессы уже коснулись рекламного рынка, городской земли, вопросов управления городским хозяйством, городского медиапространства. Владимир Шарыпов в медийном пространстве использует демократичный стиль, демонстрирует готовность общаться не только с «официальной общественностью», но и с «рассерженными горожанами». Однако для города, стратегия развития которого сколько-нибудь полноценно обсуждалась более 10 лет назад, возможно, только лишь открытого стиля общения может оказаться недостаточно. Активное внедрение молодой командой мэра проектных форм управления ставит вопрос о наличии собственно проектов. А проекты требуют предъявления замысла. Поэтому формирование концепции, именно содержательной концепции, выходящей за рамки уже вызывающих раздражение общественности общих деклараций, звучных брэндов или планов «малых дел» по асфальтированию дворовых территорий, является ожидаемым со стороны активной части городского сообщества. Возможно, создание в течение первого года работы долгосрочного плана, способного примирить интересы региональный элиты, имеющей контроль над ресурсами, интересы жителей и долгосрочные задачи города станет показателем политической и хозяйственной зрелости самого молодого мэра города Иванова.

Энвиль КАСИМОВ

Политик, журналист. Депутат Госсовета Удмуртии (1999−2017 гг.)

Деятельность мэра города Ижевска Юрия Александровича Тюрина в целом заслуживает неплохих оценок. У Тюрина, к сожалению, есть одна проблема — он выходец из рабочей заводской среды. Он, по сути, так и остался директором, он не публичен — не умеет самопрезентоваться и рассказывать что-то «на публику» о своих делах.

На самом деле он умеет выходить из трудных ситуаций спокойно, без истерик. Жизнь постоянно предъявляет какие то вызовы и мэр достойно реагирует. Например, если предыдущая зима была вся в авариях, то эту зиму мы пережили незаметно. Это была такая тихая, спокойная работа, не без скрытых противоречий, незаметных для простых граждан. И это при том, что Ижевск явно ощутил вызов природы: снега выпало существенно больше, чем бывало обычно. Постепенно за две-три недели Тюрин выстроили систему так, что снег начали вывозить, организовали нормальное передвижение по дорогам. По обочинам были горы снега, но люди ходили, машины ездили. И такая кропотливая, рутинная, незаметная работа Тюриным выполняется добросовестно. Весной все ждали паводка после такого снега, потому что в Ижевске грунт искусственный, водохранилище. Но выбрана была такая схема, что вода ушла нормально.

При этом Тюрина, наверное, можно назвать одним из самых критикуемых в социальных сетях чиновников. Но на критику он реагирует спокойно. Да и причина критики, очевидно, не в работе мэра, а в недостаточном преподнесении её обществу. Например, снега выпало больше, чем ожидали, в бюджете не было денег в необходимом количестве, пока искали деньги — люди критиковали. А работу, которую реально выполнял мэр, чтобы средства изыскать, чтобы организовать уборку, люди не замечают.

Тюрину, на мой взгляд, надо быть более открытым и все процессы, в которых он участвует, сделать максимально публичными. Кстати, от горожан к нему поступали предложения проводить аппаратные совещания в онлайн-режиме. И он, в принципе, не отказал. Но, к сожалению, не все чиновники его команды готовы к открытости. Это вековая традиция и особая ментальность ижевская: закрытый город, закрытые люди.

Сегодня Тюрину нелегко и в смысле отношений с региональной властью. Ему пришлось перестраиваться от одной системы к другой. Это две разные модели управления. До прихода врио главы республики Александр Владимировича Бречалова, власть была «феодальная», сегодня она более демократична. Тюрин выстраивает спокойные отношения. Хотя риск потерять своё кресло у него есть. Оппоненты, и очень серьёзные, те, кто претендует на его место из числа депутатов городской думы, тоже не дремлют. Весь негатив в социальных сетях в адрес Тюрина, скорее всего, провоцируется и поддерживается именно этими силами. Но, думаю, мэр оставит свой пост естественно — по окончанию срока полномочий.

Алёна АФОНАСОВА

Политолог, доцент кафедры государственного и муниципального управления Курганского филиала РАНХиГС. Руководитель Курганского отделения Российского общества политологов

В связи с предстоящими выборами президента Российской Федерации вся политическая система государства переживает оживление. В работе руководителя Администрации города Кургана Потапова Андрея Юрьевича, безусловно, наблюдается положительная динамика, он демонстрирует себя хорошим хозяйственником, содействует реализации заявленных проектов, которые направлены на воплощение ожиданий и интересов курганцев. Весьма положительно на отношении граждан к руководителю Администрации сказывается открытость деятельности муниципальной власти. Анализируя достигнутые результаты показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кургана, следует отметить, что их значения свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления. В последние месяцы набирает ход работа по благоустройству транспортной инфраструктуры. И не смотря на ограниченность средств на благоустройство города, проводимая работа положительно сказывается на условиях комфортности проживания граждан. Другой темой, связанной с комфортом проживания горожан, является тема снабжения горячей водой. Данная проблема комментировалась местными властями, однако, график подачи горячей воды в дома курганцев нарушен. Позиции Андрея Юрьевича в «Национальном рейтинге» могли быть и более прочными, однако, как уже подчёркивалось, состояние Кургана не позволяет пока этого сделать.

Сергей КИСЕЛЁВ

Политолог, Доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Крымского федерального университета

После того, как глава республики Крым Сергей Аксёнов предложил мэру Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию, многие ожидали, что такое предложение с его стороны поступит и в отношении главы симферопольской администрации — Геннадия Бахарева, однако, этого до сих пор не произошло. По слухам, не произошло потому, что не удаётся найти приемлемую кандидатуру. Следует подчеркнуть, что ещё зимой Сергей Аксёнов заявлял, что устал работать за мэрию Симферополя, а в конце июня «возмутился глубиной ям в центре Симферополя и поручил Службе автомобильных дорог помочь властям крымской столицы в ликвидации наиболее опасных разрушений дорожного полотна». Состояние дорожной сети столицы Крыма возмущает не только главу республики, но также жителей и многочисленных гостей полуострова. Несмотря на то, что дорожные работы в городе постоянно ведутся, качественного улучшения ситуации не наблюдается. Кроме того, масштабный ремонт коммуникаций, начатый в центре Симферополя, усложнил и без того непростую ситуацию. Среди проблем Симферополя, которые бросаются в глаза, можно выделить санитарное состояние города, внешний вид строений, несанкционированную торговлю, чрезмерную насыщенность различными видами рекламы, разрушенную шестикилометровую набережную р. Салгир, состояние общественного транспорта и график его работы. Перечень проблем, которые не решались годами и не решаются сегодня, можно значительно расширить. Одной из них является состояние ливнёвой канализации, которое привело к очередному городскому «потопу» 10 июня, яркие картинки которого были продемонстрированы практически на всех федеральных телевизионных каналах. С другой стороны, следует отметить, что в оказании таких важных услуг населению как подача электроэнергии, воды и газа каких-либо проблем не наблюдается, в отличие от украинских времён. Очень острой проблемой города в последние три года стала «точечная застройка» зелёных зон и общественных пространств, которая интенсивно ведётся при попустительстве или негласном покровительстве городских властей. Большой общественный резонанс в городе вызвал срыв 8 июля публичных слушаний по проектам планировки центральной части города, улично-дорожной сети и территорий общественного пользования. Представители городской администрации обвинили в этом общественных активистов, а новоназначенный главный архитектор города и вице-мэр Ирина Иванова квалифицировала срыв мероприятия как провокацию и организацию массовых беспорядков. В свою очередь, общественники, которым на слушания пришлось буквально прорываться, отметили, что были допущены грубые процедурные нарушения, а зал был заполнен сотрудниками одной из фирм-застройщиков и «платными» статистами. Конфликт вызвал такой градус противостояния, что через неделю власти Симферополя извинились перед общественниками за необоснованные обвинения и предложили организовать встречу «для поиска общего языка». Пока трудно судить о том, будет ли найден общий язык между городской властью и общественностью, но, что касается последней, то она сплачивается, растёт количественно и переходит от языка эмоций на язык закона и юридических процедур. В заключение, хотелось бы отметить, что негативное отношение к личности главы администрации Симферополя, которое имеется у значительной части горожан, объясняется, скорее всего, не только реальными или приписываемыми Геннадию Бахареву просчётами в его деятельности, а тем, что симферопольцы за последние 25 лет устали от хаоса и неустроенности в одном из самых зелёных городов бывшего СССР и хотят видимых и быстрых перемен состояния городской среды. Но этого не происходит.

Загиди МАХМУДОВ

Политолог, генеральный директор Института гуманитарных технологий (г. Махачкала)

Мэр Махачкалы Муса Асхабалиевич Мусаев старается благоустроить город, и это становится всё заметнее и по состоянию дорог, и по преображению парковой зоны. Инфраструктура стала намного лучше. Социалка начала работать — жители отмечают быстрое оперативное реагирование. Я бы оценил его деятельность не отлично, но на «хорошо». Были проблемы с водоснабжением, но и они успешно решаются. Можно сказать, что это достаточно сложный участок, с которым Мусаев справляется. С другой стороны, есть ещё над чем работать: это отсутствие генерального плана застройки города, сложные земельные вопросы, не всё совершенно в области строительных программ.

Вместе с тем, следует отметить отсутствие проблем с региональной властью. У Мусаева есть взаимопонимание и поддержка и просто добрые взаимоотношения с главой республики. Что касается отношения горожан к мэру — наверное, это болезненные точки для всех градоначальников,. Но наш мэр — не золотой рубль, чтоб его все любили. Кому-то что-то может не нравиться. Но в большинстве своём я вижу положительное отношение людей к мэру и к позитивной динамике его деятельности на своём посту.

Дмитрий РУССКИХ

Предприниматель, депутат Законодательного собрания Кировской области (2006−2016 гг.)

Повестка многочисленных совещаний, которые сегодня проводит Александр Викторович Перескоков в своей администрации, к сожалению, не про то и не о том. В городе нет дорог, в плохом состоянии находятся газоны. Город не пострижен, не прибран. Отсутствует инфраструктура как таковая. Отсутствуют нормальные комфортные пассажирские общественные автобусы. При всём желании, ничего положительного в связи с деятельностью Перескокова не вспоминается.

Киров получил 1 млрд рублей на ремонт дорог по программе «Платон» и уже 3−4 месяца весь город наблюдает, как администрация вместе с общественниками дискутируют — как за миллиард сделать дорогу в двух направлениях. То она у них косая, то ещё что-нибудь не так. Других проблем в городе как будто не существует.

В общем, это типичная для многих городов России ситуация. А в конкретном случае, видимо, Александр Викторович не является тем хозяйственным руководителем, который может реально организовать процесс поддержания и развития красивого, чистого, качественного города. У него опыт-то громаднейший. Но всё-таки быть главой города и нести ответственность за хозяйственную часть ему не удаётся. А, может быть, кто-то не даёт ему это делать, или команда не та?

Единственное, что ему помогает — так это терпение кировчан. Люди в Кирове вообще спокойно относятся ко всей власти, но в массе своей в неё не верят и не ожидают ничего от неё хорошего. Городу уже лет 10 не везёт с руководителями. Они все как на подбор занимались любыми делами, но только не в интересах кировчан. А они хотят не очень многого: иметь чистый город, с нормальными дорогами, парками, скверами, хорошими детскими садами и отремонтированными школами. К сожалению, город Киров этим похвастаться не может.

Конечно, нельзя во всём обвинить Перескокова: как говорится, не стреляйте в пианиста — он играет, как может. И есть какие-то подводные камни — на протяжении достаточно долгого времени городом негласно управляют определённые коммерческие структуры, которые, в общем-то, и городскую Думу сформировали в своём большинстве. И понятно, что основные цели и задачи власти — решить проблемы этих коммерческих структур, а потом уже города Кирова и его жителей.

Андрей СЕРЕНКО

Политолог, эксперт Российского общества политологов (РОП), координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья (г. Волгоград)

Нынешний «сити-менеджер» Волгограда Виталий Лихачёв фигура во многом трагическая. Его приход к руководству исполнительной властью города совпал не только с продолжающимся экономическим кризисом, но и радикальной перестройкой городской среды, спланированной и организованной не им, но за результаты которой он несёт несомненную историческую и нравственную ответственность. Разрушение привычной транспортной схемы пассажирских перевозок и создание монополии для пришедших на волгоградский рынок нагловатых иногородних перевозчиков, снос сотен торговых павильонов, ставший тяжёлым ударом по местному малому бизнесу, бегство из Волгограда нескольких тысяч предпринимателей в другие регионы страны, провал кампании по благоустройству городских дворов, скатывание Волгограда в хвосты самых разных федеральных рейтингов, оценивающих качество жизни, экологии и состояния городской среды… Все это произошло как раз в эпоху Лихачёва. «Зиц-менеджер», «руководитель с ограниченными возможностями», «глава колониальной администрации», — какими только эпитетами не награждают сегодня Лихачёва злопыхатели. Однако, при этом в основном безрадостные перемены в лихачевском Волгограде не вызывают серьёзного и энергичного всплеска протестной активности горожан. Метавшие ещё весной «громы и молнии» в соцсетях по поводу отмены большинства маршрутных такси волгоградцы, сегодня почти затихли и смирились с поездками на неповоротливых и плохо проветриваемых автобусах (а некоторые даже начали получать от этого удовольствие). Очередные рейтинговые провалы Волгограда вызывают лишь ироничные комментарии у горожан, но отнюдь не желание изменить жизнь к лучшему. Перемены для себя недовольные ищут теперь в Москве, Питере, Краснодаре и других хлебных местах, а не выходят на улицы родного города с протестными лозунгами. И это тоже достижение Лихачёва. Работа на посту «сити-менеджера» Волгограда серьёзно изменила Лихачёва — по крайней мере, его публичное поведение. Ещё недавно словоохотливый лидер местных единороссов и спикер областного Заксобрания, не лезший в карман за словом, был любимцем журналистов. Однако вот уже год Лихачёв ведёт жизнь затворника и молчальника — его не видят и не слышат ни СМИ, ни горожане. Иногда о существовании «сити-менеджера» в областном центре можно лишь догадываться по каким-то вторичным информационным признакам. И в этом молчании при желании также можно рассмотреть трагический образ Лихачёва, из которого он, то ли не хочет, то ли не может выйти.

В кабинетах городских чиновников и депутатов, в последнее время, самым популярным стал слух о скором уходе Лихачёва «на работу в Москву». Причинами такого слуха, очевидно, стали частые отлучки волгоградского «сити-менеджера» на учёбу в столицу по программе президентского кадрового резерва. Нельзя сказать, что перспектива ухода молчаливого Лихачёва сегодня радует местных экспертов: как показывает практика, каждый последующий «сити-менеджер» в Волгограде оказывается хуже предыдущего. Так, что, вполне возможно, в интересах областного центра было бы оставить Лихачёва на его нынешнем месте — все-таки они с Волгоградом уже как-то «примолчались» друг к другу.

Вадим БЕРЕЗИКОВ

Тележурналист, политолог, политический консультант (г. Омск)

Вячеслав Двораковский покинул свой пост ожидаемо. Странно как раз обратное: почему он не подал в отставку сразу после истечения полномочий. Вероятнее всего, в этом проявилась неуправляемость местных элит, которые никак не могут договориться о кандидатуре «преемника». Не секрет, что тот, кто возглавит город сейчас, будет иметь значительное административное и медийное влияние на предстоящих выборах в городской Совет, а затем — и выборах мэра. Такие шансы есть теперь у первого вице-мэра Сергея Фролова. Хотя он публично и не говорит о своих амбициях на кресло градоначальника, тем не менее, можно ставить ставки один к десяти, что Фролов заявит свою кандидатуру на этот пост. Правда, произойдёт это не раньше, чем пройдут сентябрьские выборы. Ведь именно от того, как отработает команда Фролова на выборной кампании, во многом зависит и его будущее. Знаковым является и то, что фракция КПРФ в Омском горсовете в полном составе проголосовала против отставки Двораковского. Эта кандидатура была им удобна: в преддверии выборов в городской Совет лучшего объекта для критики не найти. Кроме этого, при Двораковском электоральная кампания у коммунистов пошла бы куда веселее. Вряд ли уходящий мэр отстаивал бы интересы «Единой России» сильнее и заинтересованнее, чем это будет делать Сергей Фролов, на счету которого не одна проведенная кампания. Если же рассматривать нового исполняющего обязанности мэра с точки зрения пришедшего менеджера, то и здесь он с большим перевесом выигрывает у своего предшественника. Сергей Фролов долгое время работал руководителем Кировского административного округа. А это знаковый район для Омска. До сих пор жители округа его вспоминают как настоящего хозяина, который держал в округе железную, практически военную дисциплину. Единственное, чем омрачено ближайшее будущее и.о. мэра Сергея Фролова — это тот негативный багаж, который достался ему в наследство от Вячеслава Двораковского. Помимо действительно «дырявого» бюджета и сложной подготовки к отопительному периоду, есть и медийные конфликты, которые придётся как-то объяснять. Дело в том, что буквально накануне отставки Двораковского в СМИ попали данные о том, что на протяжении нескольких лет мэр получал миллионные премии, часть которых подписывал… Сергей Фролов. Эту негативную историю придётся объяснять. Она, по всей вероятности, станет одним из основных месседжей, которые понесут «в поля» во время кампании представители КПРФ.