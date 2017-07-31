Берлин, 31 июля, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Бригитта Циприс резко раскритиковала ужесточение санкций США против России, передает 31 июля Berliner Morgenpost.

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Она назвала одобренные Сенатом антироссийские санкции нарушением норм международного права и надеется, что «Вашингтон не будет отдаляться от линии совместных с ЕС санкций».

«США не могут наказывать немецкие компании за их деловую активность в другой стране, — подчеркнула Циприс, — Мы надеемся, что ситуация не приведет к торговой войне».

Она опасается, что ужесточение санкций против России станет «очередной проблемой в непростых отношениях между США и Германией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , скандал разгорелся после того, как западные СМИ сообщили, что две газотурбинные установки фирмы Siemens были переправлены в Крым для установки их на Севастопольской и Симферопольской тепловых электростанциях. СМИ указали, что это является нарушением режима западных санкций, введённых против России.

Siemens заявила, что российская сторона якобы не имела права отправлять турбины в Крым, так как германский концерн это особо обговаривал при заключении контракта.