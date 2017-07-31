Ярославль, 31 июля, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Яргорэлектротранс». На маршруте трамвая № 6 и троллейбуса № 7 начался эксперимент по внедрению бескондукторной системы оплаты. На четырех трамвайных вагонах и семи троллейбусных устанавливают считывающие терминалы. Пассажиру достаточно поднести к ним проездной, банковскую карту или сотовый телефон, как с них будет списана плата за проезд. У водителя на дисплее будет отражаться, сколько человек зашло, сколько заплатило. У тех, кто не имеет электронного носителя денежных средств, будет возможность купить билеты у водителя.

Http://yarget.ru/ Эксперимент начался с трамвая №6

Кроме этого, система позволит заботиться о безопасности пассажиров. Например, видеокамера фиксирует, что человек зашел с сумкой, а вышел без нее. Тотчас тревожный сигнал идет водителю и в полицию. Еще система будет фиксировать, как много пассажиров заплатили за проезд. Если выручка будет резко падать, то сразу же на линию высылается тревожная группа, чтобы разобраться, кто виноват.

«Одна из ярославских фирм за свой счет оборудовала наш транспорт. Это обошлось бы нам в миллион рублей. Мы проверим, как это работает. Если хорошо, то будем переносить эту систему на весь городской транспорт, включая автобусы и маршрутки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора АО «Яргорэлектротранс» Валерий Байло.

В электротранспорте города сейчас работает 370 кондукторов. При средней зарплате около 14 тысяч рублей в месяц на них тратится около 7 миллионов рублей в месяц.