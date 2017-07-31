Магадан, 31 июля, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Авиакомпании продолжают лоббировать свои интересы на фоне дорожающих перелётов. Такой вывод сделал руководитель общественной палаты Магаданской области Яков Радченко, анализируя очередное законодательное изменение в отношении авиаперевозчиков, а именно — их право запретить бесплатный провоз багажа. Общественник подчёркивает, что, судя по социальным сетям, эти корректировки жителями региона были восприняты негативно, особенно на фоне того, что теперь желающим поехать в отпуск придётся платить ещё и курортный сбор.

Самолет

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Пытаясь разобраться в ценообразовании авиакомпаний, общественная палата Колымы пришла к выводу, что это — их «священная корова».

«Мы в прошлом году разбирались, и выяснили, что ни один государственный контролирующий орган не может запросить у авиакомпании информацию о наличии субсидированных билетов, — подчеркнул Яков Радченко. — Эта отрасль, которая находится на особых условиях. Можно проверить энергетические монополии, крупный и средний бизнес, кого угодно, а авиакомпании проверять нельзя, им надо верить на слово. Росавиация контролирует их с точки зрения безопасности и соблюдения расписания. С точки зрения ценообразования их вообще никто не контролирует, только если они монопольно летают на какой-то линии. А устанавливать, что там монопольная цена или какой-то сговор — это исключительно кропотливая работа федеральной антимонопольной службы, и самое главное, что разбирательство закончится через год после того, как они всех тут разденут своими ценами. То есть оперативно вмешиваться в их деятельность никто не может: если они повышают за ночь цену в 2 раза, это так и должно быть, и нет никакой госструктуры или законных рычагов, которая могла бы на это обратить внимание и вернуть цены на место».

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Общественник отмечает, что легализация оплаты провоза багажа — «это вершки», а корнем зла называет разрешение продавать невозвратные билеты. Этого нельзя было допускать, полагает Яков Радченко.

«Авиакомпаниям идут навстречу, и это уже который шаг. Им разрешили невозвратные билеты, снизили НДС с 18 до 10% на внутренних рейсах, в аэропорту Колымы снизили цены на топливо (авиакеросин в Магадане стоит как в Хабаровске, где нефтеперерабатывающий завод). Сейчас разрешили брать отдельные деньги за багаж, а отдачи-то никакой вообще. Если брать наши северные направления — что Якутск, что Магадан, что Анадырь, что Петропавловск-Камчатский — билеты в Москву стоят 50 тысяч, это даже больше, чем 2−3 года назад. Им навстречу идут, а от авиакомпаний взамен ничего не требуют, и даже их не контролируют. Льготами они распоряжаются по своему усмотрению. Используя свои возможности пиара и те бюджеты, которые они выделяют на работу со СМИ, они всегда убедительно доказывают, что отрасль находится в страшно плачевном состоянии, и что им нужно что-то очередное. Сейчас они будут добиваться наверняка снижения НДС до 0%. Им, скорее всего, опять пойдут навстречу, а цены на авиабилеты не снизятся», — прогнозирует руководитель общественной палаты Магаданской области.

Другая проблема Колымы — субсидированные авиабилеты, которые в этом году, по утверждению авиакомпаний, закончились для жителей региона уже в июне: выделенных государством 3 млрд рублей не хватило. Такая ситуация возникла впервые с 2009 года, когда была введена программа субсидированных перевозок на Дальний Восток. Льготных авиабилетов нет уже 2 месяца, многие студенты и пенсионеры Магаданской области просто никуда не поехали, потому что разница в цене огромная. По словам Якова Радченко, люди сидят в Магадане, без отпуска, а студенты, которые учатся в центральной России, не могут поехать домой увидеть родителей и родственников.

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«И вопрос не решается, так как авиакомпании утверждают, что исчерпали лимит, хотя никогда такого раньше не было. 3 млрд рублей им не хватило, хотя это даже больше, чем в последние годы. А цены на историческом максимуме. И никто с авиакомпаний отчётность не спрашивает. Я, например, не верю, что эти деньги могли закончиться. Чисто экономически я тут вижу, что, поскольку цена не менялась несколько лет на эти субсидированные перевозки, и всё это очень закрыто, то, в принципе, есть определённый манёвр отчитаться, что субсидированные авиабилеты кончились, так как продавать их в летний период невыгодно. Ценообразование — это священная корова у авиакомпаний. Мы даже через правоохранительные органы пытались получить информацию о наличии субсидированных авиабилетов, и нам ответили: это внутреннее дело авиакомпаний, они не обязаны предоставлять информацию», — рассказал также Яков Радченко.

По его словам, даже договоры о продаже субсидированных авиабилетов, которые предоставляющие такую услугу авиакомпании заключают с Росавиацией, нигде не опубликованы, хотя речь идёт о миллиардах рублей. На каких условиях они летают? Как эти деньги выделяются? Как они отчитываются перед Росавиацией? — ответы на эти вопросы общественной палате Магаданской области получить не удалось.

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«В ситуации, когда авиация бесконтрольна с точки зрения ценообразования, единственный вариант — это субсидирование для всех, — считает Яков Радченко. — Пусть эти билеты будут дороже, чем нынешние субсидированные. Сейчас цена на них цены явно занижена, и авиакомпаниям это невыгодно. Они получают с одного пассажира 28,8 тыс. туда-обратно в Москву, а если выходят на рынок — 50 тыс. Естественно, им эти билеты не нужны, они будут торговать по той цене, которую установили в соответствии с конъюнктурой и с тем, как другие авиакомпании себя ведут».

Общественник считает проблему дороговизны авиабилетов самой главной в Магаданской области, так как альтернативной возможности попасть в столицу России у жителей региона нет, как, впрочем, и на Чукотке или в Камчатском крае. Что касается необходимости платить за багаж, если так захочет авиакомпания, то эта проблема вряд ли будет остро стоять на Дальнем Востоке, полагает Яков Радченко.

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«Я думаю, что на дальних рейсах они этим активно пользоваться не будут, так как тяжело администрировать здесь: в аэропортах фактически нет представительств. Это будет очень скандальная ситуация, и придётся потратить достаточно много средств, чтобы её разрулить. На дальних рейсах самолёты большие, поэтому игра свеч, скорее всего, не стоит, и вес почти не имеет значения. Хотя попробовать, конечно, могут, потому что жадность авиакомпаний — это притча во языцех», — подытожил Яков Радченко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт авиакомпаниям право исключать норму о бесплатном провозе багажа по невозвратному билету. Документ опубликован 30 июля.

«Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о невозврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира, может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа, — говорится в документе. — В случае заключения такого договора пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а при сдаче им багажа также провоз этого багажа».

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