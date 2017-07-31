Пекин, 31 июля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. «Сразу после завершения праздничных мероприятий, посвященных годовщине со дня основания НОАК ряд западных СМИ обвинили Китай в умышленном нагнетании ситуации и наращивании военного присутствия. Я бы хотел напомнить, что состоявшийся парад являлся запланированным, кроме того, Китай не использует праздничные мероприятия для того, чтобы запугать какую-либо из стран», — заявил офицер НОАК.

НОАК

Жэнь Гоцян отметил, что подобные заявления европейских и американских журналистов являются демонстрацией непрофессионализма и антикитайской истерии, пишет «Сина синьвэнь».

Напомним, в торжественном параде участвовали более 12 тыс. военнослужащих, было задействовано около 700 единиц военной техники. Принимал парад председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, парад в честь 90-й годовщины со дня основания НОАК прошел на крупнейшем военном полигоне страны Чжужихэ, который расположен в автономном районе Внутренняя Монголия. На параде были продемонстрированы новейшие образцы военной техники Китая.