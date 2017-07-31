Москва, 31 июля, 2017, 10:03 — ИА Регнум.

С 1 июля 2017 года вступили в силу четыре основополагающих документа, создающие базу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере карантина растений. Эта единая нормативно-правовая база включает в себя: Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза, Порядок лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер.

Алексей Саврасов. Тропические растения.1854

О механизмах, положительных эффектах и перспективах в интервью ИА REGNUM рассказал директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Игорь Гаевский.

ИА REGNUM: Расскажите, пожалуйста, о становлении единого подхода в сфере карантина растений.

В 2010 году, когда только вступил в силу основополагающий документ тогда ещё Таможенного союза (ТС) — Соглашение по карантину растений ТС, многие специалисты утверждали, что нет необходимости в едином перечне карантинных объектов: ведь у каждой страны свои характерные климатические особенности. Однако потом встал вопрос: как в таком случае обеспечить свободу передвижения товаров? Например, предприниматель ввозит в Беларусь продукцию с западным калифорнийским трипсом — опасным вредителем овощей, плодовых деревьев и декоративных цветов — и пытается продвинуть свой товар дальше по территории Союза. Но в Россию он её уже ввести не сможет, потому что трипс является карантинным для России (для Казахстана тоже). Таких примеров предостаточно. Тогда и пришли к идее разработки единого перечня и единых требований к продукции.

Первым шагом в этом направлении стало решение Комиссии ТС от 18 ноября 2010 года №454, которым был одобрен план мероприятий, направленных на гармонизацию карантинных фитосанитарных мер государств — членов Таможенного союза. Затем был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области карантина растений между ФГУ «Всероссийский центр карантина растений», АО «КазАгроИнновация» и РУП «Институт защиты растений». И только в 2016 году, после напряженной работы Комиссии совместно с уполномоченными государственными органами вначале «тройки», а потом «пятёрки» союзных стран, были приняты четыре единых основополагающих документа в сфере карантина растений. Теперь прошедшая контроль на внешней границе Союза партия подкарантинной продукции, которая была признана свободной от карантинных объектов, сопровождаемая реэкспортным фитосанитарным сертификатом, может свободно перемещаться по всей таможенной территории.

ИА REGNUM: На какой правовой базе основывается единый перечень карантинных объектов?

Основа единого перечня карантинных объектов — это перечни государств — членов Евразийского экономического союза. Кроме них, наука в лице Всероссийского центра карантина растений, «КазАгроИнноваций» и «Института защиты растений» предложила добавить ряд объектов, которые имеют распространение в странах-экспортёрах и которые являются карантинными объектами в этих странах. Приведу пример: наши производители закупают семена в Индии, выращенные зимой. Раньше после завоза товара уже в теплицах выявлялись вредные организмы, которые ранее не регистрировались. Как показали исследования, эти организмы могут быть весьма вредоносны на территории ЕАЭС, не только в защищённом грунте, но и в полевых условиях. Сегодня же список по вредным организмам, характерным для семян, расширен для всех пяти стран Союза. Также благодаря исследованиям научных центров «новичками» в ряде карантинных объектов оказались американские виды моногамусов — вредители лесов, и множество возбудителей вирусных болезней (вирозов, плазмоз, фитоплазм и другие). В итоге мы получили 182 объекта в едином перечне, по каждому из которых в результате проведённых НИР был подготовлен перечень методик по их идентификации.

ИА REGNUM: Какой положительный эффект окажут принятые единые фитосанитарные документы на деятельность отечественных производителей?

До принятия единого перечня карантинных объектов были высоки фитосанитарные риски заноса и распространения вредных организмов на территории ЕАЭС. Это несло большую угрозу для производителей сельхозпродукции пяти стран: они могли потерять урожай, а вместе с ним и возможную прибыль от продаж своих товаров. Во многих случаях речь шла даже о полной потере бизнеса. Например, сейчас между странами довольно бойко идёт торговля различными декоративными культурами, среди которых есть и растения с возбудителем бактериального ожога плодовых. Сначала они заражают наши с вами личные сады, потом — сады сельхозпредприятий. И всё! Дальше остаётся только вырубать и сжигать заражённые опасным вредителем деревья.

Поэтому Комиссия, вводя единые правила игры, гармонизированные, к слову, с международными стандартами, старается обезопасить производителей союзных стран и их производство.

ИА REGNUM: Над чем в дальнейшем будет работать Евразийская экономическая комиссия для совершенствования фитосанитарной системы?

Будем, например, дорабатывать единый перечень карантинных объектов и единые фитосанитарные карантинные требования. Ведь принятые нами документы — не догма: нужно постоянно учитывать изменения климата, новые данные ученых, правоприменительную практику и так далее. В нынешний единый перечень Союза пока не входят около 50 объектов из российской базы, в частности те, которые были включены в неё после присоединения к России Крыма. Ещё шесть объектов предложены к рассмотрению казахстанской стороной в связи с новым научным обоснованием.

Изменения в единый перечень могут вноситься и с учётом аргументированных предложений зарубежных служб карантина растений, торговых партнёров наших импортирующих ассоциаций и бизнес-сообществ в целом.

Мы активно работаем над информационным обеспечением фитосанитарной правовой базы, в том числе рассматриваем возможность перехода в Союзе к электронным фитосанитарным сертификатам. Однако вопрос требует серьёзной проработки: в мире только начинается их применение, и ещё немногие страны используют такие электронные документы. К тому же в странах ЕАЭС необходимо создать соответствующую единую информационную систему. Тем не менее плюсы от её введения очевидны: во-первых, она поможет свести к минимуму случаи подделки фитосанитарных сертификатов, во-вторых, значительно сократит временные и материальные затраты участников рынка.