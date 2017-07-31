Барнаул, 31 июля, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Алтайский край вошел в ТОП-25 регионов РФ по выручке на рынке автомобилей с пробегом. По итогам по итогам 5 месяцев 2017 года регион занял 19 место в стране. Такие данные приводит Автостат.

Светлана Шаповалова Автомобили в Алтайском крае

Объем рынка подержанных автомобилей в Алтайском крае оценен в 37,3 тыс. штук. Выручка от их продажи составила 12,9 млрд. рублей при средней цене покупки в 345,1 тыс. рублей, — подсчитали аналитики.

В целом, согласно результатам исследования, за первые пять месяцев 2017 года россияне потратили на покупку подержанных машин чуть более 780 млрд рублей.

В Сибирском федеральном округе лидирует Новосибирская область, жители которой потратили на вторичном рынке автомобилей 21 миллиард рублей. Лучшим среди нестоличных субъектов РФ оказывается Краснодарский край с результатом 41,2 млрд рублей, который занимает четвертое место в общем зачете.

Читайте также: Менталитет такой: Новосибирск держит «праворульную оборону»

Тройку лидеров возглавляют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Как отмечают аналитики агентства «Автостат», на три столичных региона приходится четверть от всего объема выручки на вторичном рынке страны.

Как отмечают аналитики, спрос вырос на все популярные иномарки, а интерес к отечественной «Ладе», напротив, упал.

Читайте также: В России кроссоверы стали популярнее машин B-класса

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2017 года Алтайкрайстат известил о росте среднедушевых доходов населения. По итогам января — июня 2017 года их общий объем составил 275 млрд. рублей: прирост по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 0,3%. Существенно увеличился при этом объем вкладов населения в банках.

По данным Министерства экономического развития Алтайского края, за 4 месяца 2017 года по отношению к 4 месяцам 2016 года он вырос в 4,6 раза.