Москва, 31 июля, 2017, 09:23 — ИА Регнум. В Российской Федерации на 6% в годовом отношении выросло количество новых кредитных карт, выданных гражданам страны. При этом объемы одобренных лимитов выросли почти на 40%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

«В прошлом месяце было выдано более 625,55 тыс. карт с общим лимитом 37,6 млрд рублей, — говорится в сообщении. — А годом ранее — 586,33 тыс. карт на 23 млрд».

Отмечается, что банки страны всего за минувшие 6 месяцев выдали почти 13,5 млн кредитов общим объемом 1,85 трлн рублей.

«По количеству кредитов ситуация не изменилась, но объемы кредитования выросли почти на четверть», — отмечается в сообщении.

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