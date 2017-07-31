Москва, 31 июля, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Снос памятников советским воинам в Польше, проводимый Варшавой под видом «декоммунизации», не останется без ответа со стороны Москвы, пишет газета «Известия» со ссылкой на комментарий МИД России.

sfu Памятник советским воинам в Варшаве

По данным издания, эти «недружественные действия» будут носить «асимметричный характер». Источник газеты в российских дипломатических кругах заявил, что могут быть применены как персональные санкции против политиков, причастных к разработке закона, так и экономические меры воздействия.

Кроме того, Москва может начать «активную работу» на всевозможных международных площадках, чтобы привлечь внимание к проблеме сноса монументов в Польше. При этом самым вероятным ответом России источник назвал персональные санкции.

Также не исключается и значительное понижение уровня российско-польских экономических отношений.

«Я поддержу любые санкции, которые будут предложены», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пояснив, что надо и санкции ввести в отношении авторов закона, и прервать экономические отношения между российскими и польскими регионами.

В МИД РФ также отметили, что тема незаконного сноса советских памятников в Польше неизменно «затрагивается в ходе контактов с поляками, нашими зарубежными партнерами, на международных площадках, включая ОБСЕ, СЕ и ОДКБ».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о запрете пропаганды коммунизма был подписан президентом Польши Анджеем Дудой 17 июля. Документ предусматривает снос памятников советским солдатам, которые освобождали Польшу от нацистов.

25 июля Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ограничить сотрудничество с Варшавой. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер пока «не принимал и не озвучивал» никаких решений на этот счёт.