Вашингтон, 31 июля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Правительство США осудило выборы в Национальную учредительную ассамблею, прошедшие в Венесуэле 30 июля, и предупредило, что будет принимать решительные меры в отношении ее членов и остальных «архитекторов авторитаризма» в стране, в чем США также поддержали ряд правительств Латинской Америки, сообщает El País.

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«Мы будем продолжать принимать жесткие и быстрые действия против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, в том числе тех, кто участвует в Национальной учредительной ассамблее в результате сегодняшних некорректных выборов», — предупредила в своем заявлении представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Мы призываем правительства нашего полушария и всего мира к тому, чтобы принять решительные меры и привлечь к ответственности тех, кто подрывает демократию, отрицает права человека, несет ответственность за насилие и репрессии или участвует в коррупции», — добавила она.

Правительство США также отметило, что 16 июля «миллион венесуэльцев в подавляющем большинстве случаев выразили громко и ясно свой отказ от Учредительного собрания, направленного на ослабление демократии в Венесуэле».

По данным правительственных источников, которые опубликовало издание The Wall Street Journal, США планируют объявить новый раунд санкций, направленных на венесуэльскую нефтяную промышленность, однако эмбарго на импорт нефти пока не рассматривается.

Эти санкции дополнят те, что правительство США ввело на прошлой неделе против тринадцати венесуэльских чиновников и бывших должностных лиц за нарушения прав человека, коррупцию и действия по подрыву демократии.

Правительство США и ранее выражало свое несогласие с созывом Национальной учредительной ассамблеи, называя прошедшие 30 июля выборы «навязанными» и считая, что Конституционная ассамблея «призвана заменить законно избранную Национальную ассамблею (парламент Венесуэлы, где большинство принадлежит оппозиции) и ущемляет право венесуэльского народа на самоопределение».

Между тем правительство Аргентины назвало выборы в Национальную конституционную ассамблею Венесуэлы «незаконными» и заявило, что не признает их результатов. А правительство Перу созывает 8 августа совещание министров иностранных дел в Лиме для оценки ситуации в Венесуэле. По данным перуанского МИД, в данной встрече планируют принять участие 11 стран континента.

Напомним, избранные на выборах 30 июля 545 депутатов Конституционной ассамблеи в дополнение к полномочиям по внесению поправок в Конституцию страны, вступившую в силу в 1999 году, также могут ускорить процесс реорганизации государства в целом.

Оппозиция не участвовала в прошедших выборах, назвав их «мошенническими», и считает их попыткой правительства установить диктатуру.

По данным прокуратуры Венесуэлы, в день выборов в Учредительное собрание в ходе протестов погибло 10 человек. Таким образом, в Венесуэле число погибших в демонстрациях, которые идут в стране с начала апреля в поддержку и против правительства Николаса Мадуро, составило не менее 119 человек, включая сотрудников сил безопасности и случайных прохожих.