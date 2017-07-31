Барнаул, 31 июля, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Как пояснил сегодня, 31 июля, корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании, причиной прекращения расчетов стал глобальный технический сбой, но проблема уже решена.

Шаповалова Светлана ИА REGNUM Барнаул. Клиентам местных магазинов сети DNS отказывали в покупках из-за глобального сбоя

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы технологические сбои коснулись работы многих российских компаний: Сбербанка, «Мегафона», «Билайна» и даже РЖД.