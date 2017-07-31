Москва, 31 июля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 28 июля открылись снижением по рублю, поскольку на момент открытия биржи нефть торговалась в небольшом минусе. С ростом цен на нефть и ослаблением американской валюты на рынке Форекс рубль получил неплохую поддержку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллар/рубль снизился до 59,36 рубля, к евро — до 69,49 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Воспользоваться ситуацией по максимуму рубль не сумел из-за роста геополитических рисков. Перед выходными трейдеры решили остаться в боковом тренде между уровнями 59,31—59,66 рубля.

По итогам заседания ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. При этом регулятор отметил, что видит пространство для её дальнейшего снижения во втором полугодии 2017 года. На следующих заседаниях Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

Трейдеры не отреагировали на решение ЦБ РФ. Когда во время оглашения решения на нефтяном и валютном рынках наблюдается повышенная волатильность, они игнорируют все внутренние макроэкономические события. 28 июля у них в центре внимания находился мощный рост нефтяных котировок и данные по ВВП США за второй квартал. Цена на Brent к закрытию торгов выросла до $52,65 на фоне ослабления доллара США.

Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в США за второй квартал 2017 года составило 2,6% (прогноз был 2,6%, предыдущее значение пересмотрено с 1,4 на 1,2%). Несмотря на высокое значение индекса ВВП в США, ценовые составляющие вышли на низких уровнях. Было пересмотрено предыдущее значение в сторону снижения.

Курс доллара отреагировал снижением на доходность 10-летних облигаций в США, которая упала на 2,14% до уровня 2,287%. Из-за того, что доллар/рубль консолидировался на уровне 59,65 рубля, а нефть подорожала до $52,60, бочка Brent выросла до 3133 рублей.

31 июля на торгах в Азии нефть корректируется после пятничного ралли. Сегодня понедельник. В связи с этим по нефти ожидается коррекция в район $51,80. Чем ниже падение, тем ниже вероятность роста до $54,50 (это ближайшая цель по Brent). Рубль останется под давлением, поскольку нарастает напряжение между США и Россией.

РФ в ответ на санкции США сократила число американских дипломатов в Москве. До 1 сентября 2017 года МИД РФ предложил американской стороны сократить число персонала в посольстве США в Москве до 455 человек. В Вашингтоне возмутились ответом Москвы.

В США тоже не все так гладко. 26 июля в сенате провалилось голосование по Obamacare. Два дня спустя сенат отказался и от частичной отмены реформы Обамы. 29 июля президент США Дональд Трамп в своем твиттер написал, что если новый законопроект о здравоохранении не будет одобрен в спешном порядке, то «субсидирование страховых компаний и членов конгресса прекратится в скором времени».

Положительным фактором для рубля в санкциях является то, что в них нет запрета на инвестирование в госдолг России. Покупки ОФЗ продолжат оказывать поддержку российской валюте. Учитывая рост геополитических рисков, мне по рублю видится пока торговля в диапазоне между 58,50−60,70 рубля. Если произойдет уверенный пробой уровня 58,30, рублю откроются уровни 57,34 и 56,45 рубля.

Напомним, 28 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 6,75 коп. (+0,11%), до 59,56 руб., курс евро — на 51,75 коп. (+0,74%), до 70,01 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-21,87%), евро/рубль — 220,7 млн евро (+10,64%).

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