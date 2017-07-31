Биробиджан, 31 июля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области тысячный договор безвозмездного пользования дальневосточным гектаром вручили жителю станции Ольгохта Игорю Козубенко, который планирует организовать на выделенном ему земельном участке личное подсобное хозяйство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

Тысячный договор на получение дальневосточного гектара житель станции Ольгохта получил от губернатора Александра Левинталя в администрации Смидовичского района. По словам Игоря Козубенко, он будет использовать земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства.

«Надеемся, что и по истечении пяти лет вы продолжите успешно использовать свой гектар земли», — отметил глава ЕАО.

Начиная с 1 июня 2016 года, на территории Еврейской автономии гражданам предоставлено свыше 1,5 тыс. дальневосточных гектаров. С учётом коллективных заявок всего заключено 1 027 договоров. В одном из случаев по коллективной заявке был выделен 21 гектар.

Личное подсобное хозяйство получатели планируют вести более чем на 180 земельных участках, под сельскохозяйственные нужды взяли свыше 200 участков, пчеловодство — около 50 участков, индивидуальное строительство — 35. Кроме того, числятся заявки на организацию рыболовства, отдыха для туристов, обслуживание транспортных средств.

Наибольшее число дальневосточных гектаров — 522 земельных участка — оформлено на территории Смидовичского района. Их общая площадь составляет 523,3 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшую субботу, 29 июля, президент России Владимир Путин узаконил поправки, которые расширили перечень земель, где может быть выдан дальневосточный гектар. Среди них — территории защитных лесов отдельных категорий, однако владельцы таких гектаров будут отвечать за сохранение и восстановление древесных насаждений. Частично снят запрет на выдачу земель, которые указаны в лицензиях на некоторых виды пользования недрами.