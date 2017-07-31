Токио, 31 июля, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Четыре гектара земли, занимаемой авиабазой США, возвращены Японии, сообщает 31 июля Kyodo.

Военно-морская база США. Окинава.

Территории, о которых идет речь, находятся в южной префектуре Окинава. До сих пор их занимала «Футэмма» — американская авиабаза корпуса морской пехоты. При этом общая площадь территории «Футэммы» — 481 га.

Напомним, военные американские базы, расположенные в Японии, не подконтрольны юрисдикции страны. Они были созданы по окончании Второй мировой войны на территории Японии — проигравшей страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля губернатор префектуры Ямагути Цугумаса Мураока заявил, что американские военно-воздушные силы собираются перебросить 61 самолет палубной авиации на базу Ивакуни.

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30 июля министр обороны Японии Томоми Инада заявила, что Токио требует отменить парашютно-десантные учения американских войск на острове Окинаве.

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