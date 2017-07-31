Таллин, 31 июля, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Санкционная политика Белого дома строится в расчете на то, что Россия изменит свое поведение на Украине, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Комментируя ситуацию с антироссийскими санкциями, Пенс отметил, что, основываясь на заявлениях американского президента Дональда Трампа, можно сказать: глава США собирается подписать законопроект в ближайшее время.

«Президент дал ясно понять, что дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемы, — заявил Пенс. — Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства».

Напомним, конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций против России. Следующим и окончательным шагом для принятия санкций станет подписание законопроекта главой государства. Трамп дал понять, что поддержит законопроект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля российский президент Владимир Путин заявил, что «мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем». В ответ на шаг Вашингтона Москва потребовала, чтобы 755 сотрудников дипмиссии прекратили свою деятельность в России.