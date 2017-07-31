Владивосток, 31 июля, 2017, 04:02 — ИА Регнум. В минувшее воскресенье, 30 июля, на Ахлёстышева с отдыхающих за проезд на территорию требовали 100 рублей. На табличке указано, что сумма взимается за санитарную уборку пляжа, вывоз мусора, парковку, услуги спасателя и медработника, уборку туалетов.

Анастасия Хохлова Пляж Ахлёстышева во Владивостоке

Анастасия Хохлова Пляж Ахлёстышева во Владивостоке

По данным УМВД РФ по Приморскому краю, с отдыхающих могут просить деньги, если после оплаты вам выдали чек или квитанцию, на пляже есть охраняемая парковка, установлены контейнеры для сбора мусора, биотуалеты, кабинки для переодевания, имеется спасательная вышка, спасательные круги и жилеты. Место для купания должно быть огорожено буйками, установлено помещение для оказания первой медицинской помощи, и арендатор укомплектовал его необходимыми инструментами и препаратами.

Анастасия Хохлова Пляж Ахлёстышева во Владивостоке

На территории пляжа установлены несколько контейнеров под мусор, однако все они переполнены. Мусор вроде пакетов или пустых бутылок разносится ветром. Биотуалетов, кабинок для переодевания, спасательной вышки, кругов и жилетов, буйков и штатного медика на пляже Ахлёстышева нет.

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