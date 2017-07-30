Вашингтон, 31 июля, 2017, 02:56 — ИА Регнум. «Эта ничем не вызванная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даём», — приводит агентство комментарий ведомства.

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30 июля президент России Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву сообщил, что персонал дипмиссии США будет сокращен на 755 человек.

«Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность в РФ. Это чувствительно», — отметил российский лидер.

По его словам, Москва довольно долго ждала, что в отношениях с Вашингтоном что-то поменяется к лучшему. «Но, судя по всему, если и поменяется, то не скоро… — констатировал Путин. — Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем».

Как передавало ИА REGNUM, ранее российские власти в ответ на новые ограничительные меры со стороны США и предписали Вашингтону с 1 сентября 2017 года сократить число своих дипломатов в стране до 455 человек — именно столько российских дипломатов в настоящее время работает в США.

Кроме этого, власти РФ закрыли американским дипломатам доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.