Санкт-Петербург, 30 июля, 2017, 21:54 — ИА Регнум. «Тосно» и «Зенит» разыграли матч в рамках третьего тура РФПЛ 2017/18 на стадионе «Петровский». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «бело-голубых».

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Зенита на матче чемпионата России по футболу между командами Тосно (Ленинградская область) и Зенит (Санкт-Петербург)

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки Тосно Нуну Роша и Зенита Хави Гарсия (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами Тосно (Ленинградская область) и Зенит (Санкт-Петербург)

Александр Кокорин забил свой второй мяч во внутреннем чемпионате после проникающего паса Олега Шатова — 0:1.

Статистика матча («Тосно"/"Зенит»)

Удары 7/10

Удары в створ ¼

Владение 45%/55%

Фолы 19/20

«Зенит» поднялся на 2-ю строчку, набрав 9 очков. «Тосно» остался на 15-м месте без очков и забитых мячей.

Составы на матч:

«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Шахов, Дугалич, Чернов, Мелкадзе, Карницкий, Роша, Галиулин, Казаев, Заболотный.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Гарсия, Кузяев, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.

Главный арбитр матча: Алексей Сухой.

Предупреждения: Чернов — 19, Ерохин — 45, Галиулин — 55.

Голы: Кокорин 10 — 0:1.