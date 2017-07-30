Можайск, Московская область, 30 июля, 2017, 21:36 — ИА Регнум. В Подмосковье на квадроцикле перевернулись трое детей. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по региону.

(сс) dimitrisvetsikas1969 Квадроциклы

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июля, в деревне Бели в Можайском районе.

«В Можайском районе в деревне Бели произошло опрокидывание квадроцикла, — сказал источник. — Трое детей 9, 11 и 12 лет пострадали».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.