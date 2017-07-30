Вашингтон, 30 июля, 2017, 21:18 — ИА Регнум. «Может показаться, что мосты, наводимые Путиным и Трампом, рушатся. Но это только на первый взгляд, — размышляет в британской The Independent Мэри Дежевски, приходящая к выводу, что есть даже в таком разрушительном процессе, как санкционный, скрытые позитивные детали, позволяющие смотреть в будущее с оптимизмом.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Законопроект о новых ограничениях, налагаемых Америкой на Россию — инициатива не Трампа, а американских парламентариев, показывающая враждебность Конгресса по отношению к РФ. Конгрессмены подозревают Трампа в попытках заключить сделку с Москвой за спиной Капитолия, — считает аналитик. — Есть мнение, что педалируя тему вмешательства Кремля в американские выборы, американский президент пытался отвлечь внимание политиков США от более важного вопроса — вопроса взаимоотношений Трамп — Россия».

Журналистку занимает проблема, заметили ли «хитрый ход» главы Белого Дома конгрессмены, и если да, то удалось ли им похоронить все задумки Трампа на пути выполнения им своих предвыборных обещаний улучшить климат российско-американского сотрудничества или что-то осталось не засвеченным и развивающимся по намеченному плану.

На эти мысли корреспондента наталкивает назначение спецпредставителем США по Украине Курта Волкера, известного ястреба, птенца Института Маккейна, давнего и последовательного недруга Москвы.

«Всех насторожило даже не то, что Волкер, побывав в Киеве, заявил об идущей на Украине «горячей войне», оценив ситуацию нынешнего года как более опасную и кровавую, чем год или два назад. Куда страшнее рассуждения нового спецпреда о возможности поставок летального оружия киевскому правительству. Ведь именно этого старался избежать Обама и именно в этой позиции Трамп-кандидат производил весьма положительное впечатление. Если теперь будет принята идея Волкера, в Киеве это расценят, как большую победу, и сомнительно, что в Москве это сочтут дружественным актом, — размышляет Мэри Дежевски. — Примут конгрессмены в итоге решение о поставках оружия Украине или нет — одного факта обсуждения этого вопроса достаточно, чтобы предположить, что отношения Кремль — Белый Дом возвращаются в обамовские заморозки, если не сказать, оледенение. Пропасть между намеченными перспективами и реальностью становится все шире».

Добавив к пакету доказательств негатива в российско-американских отношениях речь Трампа в Польше, аналитик неожиданно для читателя раскрывает скрытый, по ее мнению, под ним позитив.

«Обама в свое время решение украинского вопроса взвалил на европейцев, которые с поручением не справились, позволив процессу реализации Минских соглашений зависнуть. Назначением спецпредставителя по Украине, Трамп фактически обозначает интерес лично госсекретаря Тиллерсона к проблеме, а это уже прогресс, — считает колумнист. — Разговоры Волкера о продаже оружия тоже могут оказаться фактом, стимулирующим попытки Трампа, Путина и, возможно, Макрона сойтись теснее в обсуждении конфликта в Донбассе и его решения. Путин в течение шести месяцев, пока Вашингтон трясло в «российской лихорадке» хранил олимпийское спокойствие и не прибегал к радикальным действиям, ограничиваясь лишь словесными опровержениями выпадов. Даже гнев и возмущение ракетным ударом американцев по Шайрату он предпочел поручить выразить своим помощникам. И заявление Захарченко по формированию Малороссии оставил без комментариев, и больше того — без внимания».

Ко всему этому Дежевски предлагает приплюсовать то, что «переговоры Путина и Трампа в Гамбурге затянулись на два часа с лишним, вместо планировавшегося получаса. Более того, выясняется, что лидеры США и РФ встречались дважды. Они должны же были что-то обсуждать все это время!»

Исходя из всего этого, аналитик делает вывод, что «на самом деле американо-российские отношения не в вашингтонском, а реальном мире, не столь сильно погрузились в негатив, как это кажется при поверхностном взгляде. Надежда Трампа на создание атмосферы большего доверия с Москвой, которая позволит разрешить другие проблемы, еще не иссякла».