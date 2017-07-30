Анкара, 30 июля, 2017, 20:13 — ИА Регнум. В Турции попал в ДТП автобус с туристами. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 26 человек. Об этом сообщают Вести.Ru.

Tysto Авария

Авария произошла в в воскресенье, 30 июля, в провинции Кайсери.

«Отдыхающие попали в аварию в провинции Кайсери, когда направлялись на водопад Капузбаши из Адана, — говорится в сообщении. — Их гражданство пока неизвестно».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.