Москва, 1 августа, 2017, 03:05 — ИА Регнум. Разница в разгонной динамике между NFR и обычной «Калиной» заметна: 9,2 секунды разгона до 100 км против 11 секунд. Управляемость на высоких скоростях стала лучше, хотя недостатки все же остались: пусть не на 110, но на 130 км/час автомобиль «отлавливать» приходится. Зато на поворотах при скорости 80−100 автомобиль устойчив.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Тест-драйв Lada Kalina NFR

При всех плюсах автомобиль имеет и минусы. Оригинальный дизайн, спортивный характер и высокая цена (850 000) — параметры, подходящие не каждому владельцу. За пять месяцев текущего года в России было продано всего 9 NFR, и 7 — за аналогичный период прошлого года.

Подробнее о тест-драйве Lada Kalina NFR читайте в статье: Спорт или эмоции? Тест-драйв Lada Kalina NFR

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