«Локомотив» вырвал победу у «Анжи» на 81-й минуте
Москва, 30 июля, 2017, 19:25 — ИА Регнум. «Локомотив» и «Анжи» сыграли третий тур чемпионата России по футболу на стадионе «Локомотив». Матч завершился минимальной победой «железнодорожников».
Команда Юрия Семина лишь на 81-й минуте смогла распечатать ворота «Анжи». Сделал это португальский универсальный полузащитник Мануэл Фернандеш после навеса Владислава Игнатьева — 1:0.
Статистика матча(«Локомотив» / «Анжи»)
Удары 10/8
Удары в створ 5/1
Владение 60%/40%
Фолы 18/14
«Локомотив» поднялся на 2-е место, набрав 9 очков. «Анжи» остался на 10-й строчке с одной победой и тремя очками.
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Фернандеш, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Лысов, Фарфан, Миранчук.
«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Брызгалов, Дедечко, Хубулов, Афонин, Гулиев, Яковлев, Мамтов, Маркелов.
Главный арбитр матча: Галимов.
Предупреждения: Тарасов — 43, Фернандеш — 78, Кверквеля — 86.
Голы: Фернандеш 81 — 1:0.