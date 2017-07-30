Москва, 30 июля, 2017, 19:25 — ИА Регнум. «Локомотив» и «Анжи» сыграли третий тур чемпионата России по футболу на стадионе «Локомотив». Матч завершился минимальной победой «железнодорожников».

Andy03 Футбол

Команда Юрия Семина лишь на 81-й минуте смогла распечатать ворота «Анжи». Сделал это португальский универсальный полузащитник Мануэл Фернандеш после навеса Владислава Игнатьева — 1:0.

Статистика матча(«Локомотив» / «Анжи»)

Удары 10/8

Удары в створ 5/1

Владение 60%/40%

Фолы 18/14

«Локомотив» поднялся на 2-е место, набрав 9 очков. «Анжи» остался на 10-й строчке с одной победой и тремя очками.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Фернандеш, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Лысов, Фарфан, Миранчук.

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Брызгалов, Дедечко, Хубулов, Афонин, Гулиев, Яковлев, Мамтов, Маркелов.

Главный арбитр матча: Галимов.

Предупреждения: Тарасов — 43, Фернандеш — 78, Кверквеля — 86.

Голы: Фернандеш 81 — 1:0.