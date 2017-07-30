Ташкент, 30 июля, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В Бишкеке 29 июля завершились очередные переговоры делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации государственной границы, которые продолжались в течение девяти дней, сообщает сегодня МИД Узбекистана. В ходе переговоров стороны продолжили совместную работу над описанием отдельных участков линии узбекско-киргизской границы, по которым совпадают позиции, по итогам переговоров подписан Протокол.

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Внешнеполитическое ведомство Узбекистана также сообщает, что премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков заслушал информацию руководителей делегаций двух стран по вопросам границы Илхома Неъматова и Курбанбая Искандарова о ходе переговоров по делимитации межгосударственной границы. В ходе пребывания в Бишкеке руководитель узбекской делегации Илхом Неъматов по данному вопросу также встретился с вице-премьером Киргизии Женишем Разаковым, — сообщает МИД.

Ранее сообщалось, что Узбекистан в числе главных приоритетов своей внешней политики определил отношения с соседними странами.