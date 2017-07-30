Москва, 30 июля, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

(сс) sonderangebod Огород

«Федеральным законом (…) устанавливаются правовые основы регулирования отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, и определяются особенности гражданско-правового положения создаваемых в этих целях некоммерческих организаций», — говорится в сообщении.

Так, документом определяются 2 формы товариществ собственников: садоводческое и огородническое некоммерческие товарищества. В настоящее время возможно создание некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов и некоммерческих партнерств.

«Законом регулируются отношения по добыче подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и огородническими некоммерческими товариществами, в том числе вводятся нормы, направленные на упрощение порядка лицензирования скважин, принадлежащих указанным товариществам», — говорится в сообщении.

Отметим, что закон вступает в силу в РФ с 1 января 2019 года.