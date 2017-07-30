Обнинск, Калужская область, 30 июля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Олимп» из Обнинска Калужской области, 16-летний пловец Владислав Герасименко дважды победил на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском городе Дьёр, сообщает 30 июля корреспондент ИА REGNUM.

(сс) FotoEmotions Пловец

По информации Олимпийского комитета России, представитель Калужской области Владислав Герасименко, на стометровке брассом выиграл золотую медаль с результатом 1 минута 02,20 секунды, обогнав ближайшего соперника из Нидерландов больше, чем на одну секунду. Затем, в составе квартета Герасименко был лучшим в комбинированной смешанной эстафете 4×100 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года пловец Михаил Вековищев, который является воспитанником Обнинской детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Калужской области, одержал победу в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию в канадском Винзоре. Вместе со своими товарищами по команде Михаил Вековищев в эстафете, которая именуется в мировом плавании «королевской», показал отличный результат. Команда пловцов из России опередила сборную Франции почти на две секунды.