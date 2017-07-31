Токио, 1 августа, 2017, 01:28 — ИА Регнум. Даже в японских учебниках истории полностью отсутствует указание на то, что японская армия удерживала силой до 1925 года северную часть острова Сахалин. Это только один из примеров, иллюстрирующих замалчивание важной для понимания российско-японских отношений страницы истории. Интересной подробностью, проливающей свет на период японской интервенции, является публикация писем участника вторжения, артиллериста оккупационных сил Ваите Танабэ. Рассказывая об уничтожении русских деревень, он рассуждает об уничтожении «присоединившихся к экстремистам». Действия канонерской лодки, на которой служил Танабэ в бассейне Амура, реках Зее и Шилке, не объясняются никак. Но ценен уже сам факт этой публикации, выбивающийся из канвы современной японской пропаганды, которая пытается придать забвению все агрессивные действия Японии по отношению к СССР.

Hans Пламя огня

Приняв относительно спокойно Февральскую революцию 1917 года, политические и военные круги Японии предполагали возможность сосредоточения усилий на ограблении Китая. А вот известие о пролетарской революции и рождении Советской России всполошило японских военных. Начавшееся весной 1918 года вторжение пропагандистски и политически оформлялось уже с конца 1917 года.

Подробности читайте в материале: Японский солдат в Сибири: «Было принято решение сжечь всех…»

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