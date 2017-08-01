Трамп не оплатит смену пола американским солдатам. Тысячи обиженных
Вашингтон, 2 августа, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Продолжая ломать курс своего предшественника, Трамп объявил, что в ВС США нет никакого места для людей, чья гендерная самоидентификация не совпадает с их биологическим полом. Послабление, подаренное этой категории граждан президентом Обамой, было заблокировано Трампом под предлогом экономических причин. Ларчик открывается просто: если трансгендер соберется менять пол, будучи американским военнослужащим, оплатит этот процесс американский же налогоплательщик. Лишние полтора миллиарда долларов на реализацию этого процесса Трамп выделять не считает нужным.
А вот известный политик-тяжеловес старой закалки, видный деятель Республиканской партии Маккейн нанес Трампу неожиданный удар. Вернувшись в строй после хирургической операции, «ястреб» принял участие в голосовании по отмене основных положений Obamacare и утопил инициативу Трампа. Учитывая огромный пропагандистский вес затеи по отмене Obamacare для нынешнего хозяина Белого дома, ярость Трампа и его команды по поводу такого поворота событий вполне понятна.
О других связанных с Трампом последних событиях читайте здесь: США: вероломство Маккейна, обиженные трансгендеры и предчувствие войны
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