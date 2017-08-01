Вашингтон, 2 августа, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Продолжая ломать курс своего предшественника, Трамп объявил, что в ВС США нет никакого места для людей, чья гендерная самоидентификация не совпадает с их биологическим полом. Послабление, подаренное этой категории граждан президентом Обамой, было заблокировано Трампом под предлогом экономических причин. Ларчик открывается просто: если трансгендер соберется менять пол, будучи американским военнослужащим, оплатит этот процесс американский же налогоплательщик. Лишние полтора миллиарда долларов на реализацию этого процесса Трамп выделять не считает нужным.

Michael Vadon Дональд Трамп

А вот известный политик-тяжеловес старой закалки, видный деятель Республиканской партии Маккейн нанес Трампу неожиданный удар. Вернувшись в строй после хирургической операции, «ястреб» принял участие в голосовании по отмене основных положений Obamacare и утопил инициативу Трампа. Учитывая огромный пропагандистский вес затеи по отмене Obamacare для нынешнего хозяина Белого дома, ярость Трампа и его команды по поводу такого поворота событий вполне понятна.

О других связанных с Трампом последних событиях читайте здесь: США: вероломство Маккейна, обиженные трансгендеры и предчувствие войны

Рекомендуем также другие статьи Ивана Кузнецова из цикла «Хроники турбулентной Америки».