Томск, 30 июля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. «Томь» и курский «Авангард» сыграли 5-й тур ФНЛ на стадионе «Труд». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В дебюте матча защитник «Томи», арендованный из «Урала» Алексей Герасимов открыл счет — 1:0.

Лишь под конец первого тайма хавбэк гостей Марат Шогенов сравнял счет и вывел «Авангард» на чистое 11-е место — 1:1.

На 90+4-й минуте Анзор Саная «Томи» вырвал победу для своей команды — 2:1.

Статистика матча («Томь"/"Авангард»)

Удары 10/8

Удары в створ 5/5

Владение 50%/50%

После 5-го тура «Томь» идет 12-м месте с 6-ю очками. «Авангард» опутсился на 13-ю позицию с 5-ю очками.

Составы на матч:

«Томь»: Мелихов, Иванов, Пульич, Соболев, Саная, Деобальд, Войдель, Макурин, Олейник, Герасимов, Гирдвайнис.

«Авангард»: Саутин, Дашаев, Груфов, Аппаев, Войнов, Концедалов, Логунов, Нетфуллин, Федчук, Багаев, Шогенов.

Голы: Герасимов 4 — 1:0, Шогенов 42 — 1:1, Саная 90+4 — 2:1.