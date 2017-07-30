Санкт-Петербург, 30 июля, 2017, 16:53 — ИА Регнум. 30 новых судов и кораблей войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации до конца 2017 года. Об этом, как передает RT, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Санкт-Петербурге в Главном адмиралтействе по случаю Дня ВМФ.

Mil.ru День ВМФ России

«В нынешнем году планируем ввести в строй еще 30 кораблей и судов, — сказал глава государства. — Мы будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения и по повышению качества боевых кораблей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2017 г. в Санкт-Петербурге прошел первый в новейшей истории России Главный военно-морской парад, с участием кораблей и самолетов всех флотов страны. Парад принимал главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

Читайте также: Корабли Черноморского флота в День ВМФ участвовали в четырех парадах

Читайте также: В Севастополе состоялся морской парад в честь Дня ВМФ России