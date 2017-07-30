Киев, 30 июля, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Творчество Ивана Айвазовского является культурным наследием Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Автопортрет художника, холст, масло, 1874 г Великий русский художник Иван Константинович Айвазовский

«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский, — написал глава государства. — Почтим наше наследие!»

Свое сообщение Порошенко сопроводил хэштегом #GloryToUkraine (Слава Украине).

Художник Иван Айвазовский родился в июле 1817 года в Феодосии (Крым). В 1833−37 годах учился в петербургской Академии Художеств. В 1845 году стал академиком, в 1847 году — профессором, с 1887 года — почетный член Академии художеств. Айвазовский создал около 6 тыс. картин, множество рисунков и акварелей.