Анкара, 2 августа, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Как заявил ответственный за расширение союза в Еврокомиссии Йоханнес Хан, Турция очень быстро удаляется от европейских установок. Что не только негативно сказывается на двусторонних отношениях, но будет иметь экономические последствия. Эти слова сказаны накануне встреч в Брюсселе главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и министра по евроинтеграции Турции Омера Челика. К заявлению Хана можно прибавить также высказывание премьер-министра Австрии Кристиана Керна о том, что членство Турции в ЕС невозможно, а расширение таможенного союза напрямую увязано с реализацией принципов правового государства в этой стране.

Иван Шилов ИА REGNUM

Приостановка переговоров о таможенном союзе грозит отменой программы роста турецкой экономики в 1,8 раза. Под угрозой оказывается экспорт турецкой агропродукции и туристический сектор.

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