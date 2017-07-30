Воронеж, 30 июля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Финал соревнований «Петровская регата» состоялся в акватории воронежского водохранилища 30 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Военно-Морского Флота России, посетил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев вместе с супругой.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Акватория Воронежского водохранилища

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Перед началом церемонии награждения, состоявшейся на Адмиралтейской площади, глава региона посмотрел финальный заезд Петровской регаты по гребле на лодках «Дракон».

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Затем губернатор поздравил участников соревнований и гостей регаты с Днем Военно-Морского флота.

«Этот праздничный день имеет особое душевное состояние в городе Воронеже. Русский флот создавался здесь. Благодаря указу Петра Первого в Воронеже были построены первые военные корабли России. Мы сегодня стали свидетелями Петровской регаты — это тоже восстановление нашей истории. Напомню, что Петровский яхт-клуб существует уже 142 года, он один из старейших в стране», — сказал губернатор.

Затем состоялась церемония награждения победителей. По итогам состязаний первое место заняла команда Академии водного спорта, второе место — команда Главного управления МЧС России по Воронежской области, третье место — команда Воронежского государственного университета.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Алексей Гордеев награждает победителей

Отметим, что соревнования «Петровская регата» прошли в Воронеже впервые. Они проводятся на лодках класса «Дракон». Команда состоит из двадцати гребцов, рулевого и барабанщика, который задает темп процессу гребли. Профессиональные спортсмены преодолевают дистанцию 200, 500, 1000 и 3000 метров; они участвуют в чемпионатах и Кубках мира, Европы, национальных чемпионатах. Состязания среди любителей проходят на любых дистанциях по решению оргкомитета соревнований, в зависимости от уровня подготовки участников.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

В заплывах на дистанции 300 метров участвовали мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет, представляющие высшие учебные заведения, предприятия и организации, а также организованные коллективы.