Москва, 2 августа, 2017, 01:03 — ИА Регнум. Политическая фигура Иосифа Сталина продолжает завоевывать все большую популярность среди граждан России. О причинах этого явления рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

И. В. Сталин. 1941

Стоит обратить внимание на сообщение ВЦИОМ о том, что «около двух третей россиян поддерживают установку в публичных местах памятных знаков (мемориальных досок, цитат, бюстов, картин) Сталину, повествующих об успехах этого политика в строительстве в нашей стране нового общества». Этот опрос, проведенный 7−8 июля 2017 года среди 1200 респондентов старше 18 лет, показал растущую популярность Сталина не только среди «ностальгирующих пенсионеров».

Несмотря на усиленную пропаганду ошибок сталинского периода и замалчивание достижений (включая роль Сталина как руководителя страны, победившей гитлеровскую Германию и ее сателлитов), не только по результатам российских, но и европейских опросов общественного мнения, Сталин становится все более популярным в качестве символа беспощадной борьбы с коррупцией и организатора индустриального роста СССР (такое мнение высказывает чешский журналист Ладислав Кашук в издании Czech Free Press).

Объективное исследование образа Сталина в представлении современных граждан России и Европы необходимо для понимания надежд на преодоление нисходящих тенденций в нынешней политической жизни.

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