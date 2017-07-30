Санкт-Петербург, 30 июля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану побоялся лететь транзитом через Москву. Об этом Рогозин рассказал журналистам в Санкт-Петербурге, где сегодня, 30 июля, состоялся главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.

Government.ru Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Рогозин

Дело в том, что 28 июля власти Румынии запретили самолёту вице-премьера Рогозина пролетать через воздушное пространство своей страны в Молдавию, куда он направлялся на переговоры с президентом Игорем Додоном.

Рогозин летел в Молдавию на пассажирском самолёте авиакомпании S7. Румынские авиационные власти запретили самолёту входить в своё воздушное пространство, мотивируя это тем, что Рогозин находится в черном списке Европейского союза.

Самолёту, в котором летел Рогозин, пришлось развернуться и взять курс на Москву. Однако, ему не хватило топлива и борт приземлился в Минске.

После столь неудачного перелета, вице-премьер написал в своём Twitter-аккаунте, адресуясь к властям Румынии:

«Ждите ответа, гады»

Он также обещал, что те румынские официальные лица, которые стоят за срывом его полёта в Молдавию, будут подвергнуты «выверенными и очень адресными» санкциям.

В итоге, глава МИД Румынии решил не рисковать и не полетел транзитом через Москву.

«Кстати, их министр иностранных дел (Румынии — ИА REGNUM ) хотел пролетом остановиться в Москве, на всякий случай уже полетел другим маршрутом», — похвастался Рогозин.