Москва, 30 июля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. «Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента, Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс», — сказано в сообщении на сайте RT.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Также сообщается, что при обстреле ранения получил оператор телеканала RT.