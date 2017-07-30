Калуга, 30 июля, 2017, 15:18 — ИА Регнум. 17-летняя школьница осквернила памятник на братской могиле солдатам Великой Отечественной войны и выложила фото в интернете. Об этом, 30 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Belinklg.ucoz.ru Памятник защитникам Родины, на кладбище села Трубино Жуковского района. Калуга

По данным ведомства, на фото, сделанном на кладбище села Трубино Жуковского района запечатлена девочка-подросток, оседлавшая памятник погибшим в 1941 году защитникам калужской земли от немецко-фашистских захватчиков. На мемориальной плите помещено шесть фамилий красноармейцев. Памятник представляет собой фигуру женщины, склонившейся над надгробием. На эту скульптуру и взгромоздилась девочка.

Между тем, полицейскими уже установлена личность несовершеннолетней. Это местная жительница 2000 года рождения, которая уже два года как состоит на профилактическом учете в районном отделе полиции.

В отношении отца несовершеннолетней составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

С подростком и ее родителем была проведена профилактическая беседа о надлежащем поведении в общественных местах, в том числе уважительном отношении к объектам культурного наследия.

Кроме того, данный факт будет рассмотрен на ближайшем заседании жуковской районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Малоярославце Калужской области, вандалы разрушили мемориальный комплекс, посвященный 14 молодым жителям города, воинам-интернационалистам и участникам боевых действий на Северном Кавказе, ценой своей жизни исполнивших ратный долг перед Отечеством.