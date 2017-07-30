Каракас, 30 июля, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Именно поэтому за несколько дней до глобального события «Круглый стол демократического единства» (MUD) — руководящий блок оппозиционных сил объявил «программу решительных действий против режима», включавшую в себя 48-часовую забастовку в среду и четверг. Которая «если не принесет результатов», должна была органично перетечь в планомерное воспрепятствование проведению голосования — блокированию избирательных участков, демонстрациям и провокациям силовиков, отвечающих за поддержание порядка, на жесткие действия.

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Николас Мадуро в свою очередь объявил пятницу, субботу и воскресенье нынешней недели днями, свободными от политических манифестаций, за чем должны была проследить полиция и Национальная гвардия.

Венесуэльский лидер с присущими ему темпераментом и уверенностью, как пишет испанская El Economista, призвал MUD «признать свое поражение в битве за «отжимание власти» и сдаться на милость победителей (правительства — ИА REGNUM ) более чем 100 дней уличных волнений, повлекших более сотни жертв.

«Вы побеждены, — произнес президент, выступая с обращением по государственному телеканалу VTV. — 30 июля народ собирается выразить вам недоверие со всей серьезностью».

«Оппозиция не вняла словам руководителя страны, — комментирует испанское информационное агентство EFE. — Она решила, что лучшим способом борьбы будет просто отказ от участия в выборах, помня, каким шельмованием процесса и его результатов завершилось голосование по принятию чавистской Конституции в 1999 году».

«Николас Мадуро выразил уверенность, что выборы в КА все-таки состоятся, голосование пройдет в соответствии с законодательством, а Учредительное собрание, избранное народом, примет новую Конституцию, благодаря которой в Венесуэле воцарятся мир и спокойствие. И в этом — единственный шанс на спасение страны. Генпрокурор Луиса Ортега, не так давно перешедшая на сторону оппозиции, не замедлила бросить реплику, что «90% населения выскажутся против созыва Учредительного собрания, реализовав это, поставив отметку в соответствующей графе бюллетеня или просто не явившись на избирательные участки», — отмечает венесуэльское правительственной ориентации издание Ultimas noticias.

Не забыли про Ортегу и СМИ, поддерживающие оппозицию. При этом любопытно, что ни одна из медийных структур не обратила внимания на то, что генпрокурор заняла какую-то двоякоориентированную позицию, не призвав твердо (в соответствии с идеями оппозиции) бойкотировать выборы, а допустив явку на избирательные участки с целью голосовать против, что в планы «Круглого стола» никак не вписывается.

MUD пообещал 30 июля тотально заблокировать магистраль Франсиско Фахардо в Каракасе, чтобы создать тем самым максимальное напряжение в противостоянии, чреватое стычками с представителями силовых структур, а возможно, и новыми жертвами.

Магистраль Франсиско Фахардо — главная транспортная артерия Каракаса, единственная дорога, напрямую без перерывов пересекающая столицу Венесуэлы с востока на запад (длина автострады — 28 км, ширина дорожного полотна — 48 метров плюс по 7 метров с каждой стороны — пешеходные тротуары — ИА REGNUM ).