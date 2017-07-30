Токио, 30 июля, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Японское венчурное предприятие Interstellar Technologies планировало запустить свою первую ракету под названием «Момо-1». Длина ракеты составляла 10 метров, она была оснащена камерами и приборами, которые должны были передать на Землю параметры полёта ракеты.

Istellartech.com Ракета МОМО-1

Ракета должна была подняться на высоту в 100 километров, а затем опуститься за парашюте в Тихий океан.

Первый запуск «Момо-1» неоднократно откладывался из-за непогоды или технических неполадок.

В итоге ракета смогла оторваться от Земли и начала набирать высоту, но через какое-то время перестала передавать телеметрию. Тогда было принято решение экстренно выключить двигатель.

В итоге «Момо-1» упала в в Тихий океан в нескольких километрах от города Таики на острове Хоккайдо.

Напомним, в мире есть только одна частная корпорация, которая смогла осуществить запуск ракеты-носителя в космос. Это американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском.