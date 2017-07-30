Севастополь, 30 июля, 2017, 13:54 — ИА Регнум. 50 военных кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота России приняли участие в военно-морских парадах в Севастополе, Санкт-Петербурге, Новороссийске и Тартусе (Сирийская Арабская Республика). Об этом журналистам заявил командующий ЧФ адмирал Александр Витко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня для нас необычных праздник, даже для Дня ВМФ. Мы участвуем в четырех парадах — традиционно Новороссийск-Севастополь, кроме того впервые участвуем в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, у нас 15 кораблей и катеров участвует, и сегодня состоялся и успешно прошел парад в Тартусе в Сирии. На всех парадах участвовало более 50 кораблей», — сказал Витко.

Командующий сообщил, что Черноморский флот продолжает получать новые образцы вооружения.

«Флот развивается, к нам уже пришли четыре подводные лодки, два фрегата, еще в этом году придут после парада в Санкт-Петербурге две подводные лодки и фрегат. Кроме того, Зеленодольский завод достроит нам патрульный и ракетный корабли. В следующем году мы ожидаем новые корабли», — сказал адмирал.

Добавим, что военно-морской парад в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в параде в Кронштадте примут участие фрегат «Адмирал Макаров», подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино», вошедшие в состав Черноморского флота в 2016 году.