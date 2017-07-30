Москва, 30 июля, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram Павла Дурова перенес часть своих серверов в Иран, сообщили в министерстве коммуникации Ирана. Там уточнили, что менеджмент компании согласился на перенос после встречи с иранскими властями, сообщает издание МК.

Huezohuezo1990 Месенджер Telegram

На днях Павел Дуров заявлял, что ни один сервер мессенджера не будет установлен в Иране, так как компания предпочтет потерять часть рынка, но не станет подвергать опасности личную информацию своих пользователей.