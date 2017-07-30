Санкт-Петербург, 30 июля, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» даст залп из своего салютного орудия в честь празднования Дня Военно-морского флота. Крейсер, который называют «убийцей авианосцев», в настоящий момент находится на рейде Кронштадта. Утром 30 июля он принимал участие в Главном военно-морском параде России.

Mil.ru Крейсер «Петр Великий»

Как сообщила накануне пресс-служба Западного военного округа, артиллерийский салют в честь Дня Военно-морского флота будет дан в 22:00. Тридцать залпов с интервалом в 30 секунд выполнит салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии с пляжа Петропавловской крепости.

Салютные установки выпустят в небо около полутора тысяч осветительных боеприпасов. В зависимости от калибра и заряда они имеют собственные имена: «Данко», «Сувенир», «Алиса», «Татьянин день», «Браслет» и другие.

Мощное звуковое сопровождение салюта произведут расчеты 85-мм дивизионных пушек Д-44, которые выпустят 360 холостых зарядов.

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Напомним, в Санкт-Петербурге 30 июля прошел первый в новейшей истории России Главный военно-морской парад, с участием кораблей и самолетов всех флотов России. Парад принимал главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин.

На специальном катере с номером 001 президент совершил обход кораблей, стоящих на рейде у Петропавловской крепости и Адмиралтейской набережной. Над зданием Адмиралтейства был поднят флаг линейного корабля «Азов» — героя Наваринского сражения, первого русского корабля, удостоенного кормового Георгиевского флага.

По Неве, над которой развели мосты, прошли противодиверсионные, патрульные, десантные и ракетные катера, которые пронесли по Неве флаги соединений, которые бились с врагом на море в годы Великой Отечественной войны. Следом за ними в кильватерной колонне прошли ракетные, десантные корабли и тральщики.

На рейде Кронштадта парадный строй составили крупнотоннажные корабли океанской зоны и подводные лодки. Флагманами кронштадтской части Главного военно-морского парада стали тяжелый атомный ракетный подводный крейсер «Дмитрий Донской» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий», построенный на Балтийском заводе Петербурга.

Парад завершился пролетом истребителей, бомбардировщиков, противолодочных и транспортных самолетов, а также ударных вертолетов морской авиации. По окончании парада салютовали орудия боевых кораблей и артиллерийские расчеты Петропавловской крепости.

Как отмечает пресс-служба Смольного, по Адмиралтейской набережной перед главнокомандующим Вооруженными силами и руководством Минобороны, ВМФ, СЗФО и Санкт-Петербурга промаршировали парадные расчеты в сопровождении Адмиралтейского оркестра. Всего в параде приняли участие более пяти тысяч военнослужащих, свыше 90 кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов ВМФ.